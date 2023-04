Δώρα Παντέλη: Έβαλε μπικίνι στην Αντίπαρο και τρέλανε το Instagram

Η Δώρα Παντέλη φωτογραφήθηκε με φόντο το φυσικό τοπίο της Αντιπάρου και το αποτέλεσμα τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό ανοιχτό.

Η Δώρα Παντέλη, η δημοσιογράφος που είναι παρουσιάστρια της NOVA και πρώην καλαθοσφαιρίστρια, πήγε διακοπές στην Αντίπαρο, φόρεσε το μπικίνι της και ανέβασε φωτογραφίες στο Instagram.

Με το καλογυμνασμένο της κορμί και τις εντυπωσιακές της πόζες, «τρέλανε» τους διαδικτυακούς της ακολούθους. Οι τρεις τελευταίες λήψεις της από την Αντίπαρο, με τη Δώρα Παντέλη να ποζάρει φορώντας μόνο το μπικίνι και να απολαμβάνει τον καυτό ήλιο έβαλαν φωτιά στα social media.

«Island Days, Sunny Days, Just another day in paradise» ήταν το σχόλιο που συνόδευε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες που ανέβασε η Δώρα Παντέλη στο Instagram.