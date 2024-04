Eurovision: Οι εκρηκτικές παρουσίες της φετινής διοργάνωσης

Κορίτσια βάζουν φωτιά στο stage της Eurovision

Εντατικές είναι οι προετοιμασίες και οι πρόβες των συμμετεχόντων για το μεγάλο

party της Eurovision, που θα λάβει χώρα στο Μάλμε της Σουηδίας. Εκτός από τα

φαβορί, τα βλέμματα τραβούν οι λαμπερές και εκρηκτικές παρουσίες που θα

ανέβουν στο stage για να ξεσηκώσουν το κοινό.

Μία από αυτές η Silia Kapsis, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το κομμάτι

Liar. Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια, χορεύτρια και ηθοποιός, έχει γεννηθεί στις 5

Δεκεμβρίου του 2006 στην Αυστραλία στην οποία διαμένει μόνιμα με την

οικογένειά της. Καλλιτεχνική φύση, με singles και τραγούδια που έχει γράψει και

συνθέσει μόνη της, θα προσπαθήσει να εντυπωσιάσει με την ερμηνεία της και

φυσικά με τη χορογραφία… που θα ξετρελάνει τους πάντες.

Η Besa Kokëdhima θα τραγουδήσει στο stage για λογαριασμό της Αλβανίας, με

τις φωτογραφίες της να γίνονται ένας καλός λόγος για να συντονιστούν οι άντρες

τηλεθεατές. 37 ετών, το 2013 κέρδισε τον ετήσιο μουσικό διαγωνισμό Kënga

Magjike. Από την ηλικία των 15 ετών βρέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2003

κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι. Ήταν κριτής στην αλβανική τηλεοπτική

εκπομπή The Voice of Albania. Έκανε το ντεμπούτο της στη Γαλλία με τη γαλλική

της μπαλάντα En Equilibre τον Ιούνιο του 2022, ενώ έχει συνεργασίες με

εξέχουσες προσωπικότητες.

Η Γεωργία θα εκπροσωπηθεί στη Eurovision 2024 από την Nutsa και το τραγούδι

«Firefighter». Η καλλονή γεννήθηκε το 1997 στην Τιφλίδα της Γεωργίας αλλά

μεγάλωσε στην Τουρκία. Στα πέντε της συμμετείχε σε παιδικό μουσικό γκρουπ

ενώ σε ηλικία οχτώ ετών ξεκίνησε μαθήματα πιάνου. Το 2011 ξεκίνησε τη σόλο

πορεία της συμμετέχοντας στο Georgia’s Got Talent. Τα επόμενα χρόνια

συμμετείχε σε διάφορα σόου σε χώρες όπως στο «The Voice of Turkey», στο «Two

Stars Georgia», στις γεωργιανές εκδοχές των «Your Face Sounds Familiar» και

«Dancing with the Stars». Η Nutsa δοκίμασε τη τύχη της και στην Αμερική. Έζησε

για κάποιο διάστημα στο Los Angeles ενώ συμμετείχε το 2023 και στο δημοφιλές

«American Idol» κλέβοντας τις εντυπώσεις. Από τις αρχές του 2024 μένει στο

Ντουμπάι ενώ τώρα δοκιμάζει την τύχη της στην Eurovision.

Last but Not Least…η hot εκπρόσωπος του Ισραήλ. H πιο πολυσυζητημένη

παρουσία, που δέχεται απειλές και επιθέσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα, είναι η

Eντέν Γκολάν. Γεννημένη στο Κφαρ Σαβά το 2003, όταν ήταν έξι ετών

μετακόμισε με τους γονείς της στη Μόσχα για μόνιμη κατοικία λόγω της δουλειάς

του πατέρα της, όπου πέρασε 13 χρόνια. Αργότερα, εγκατέλειψαν την τότε

Σοβιετική Ένωση για το Ισραήλ. Η 21χρονη καλλονή συστήθηκε το 2018 μέσω

της 5ης σεζόν του ρωσικού «The Voice Kids», όπου και έφτασε στον μεγάλο

τελικό. Διετέλεσε μέλος του girl band «Cosmos Girls» από το οποίο αποχώρησε το

2018, για να ξεκινήσει τη solo καριέρα της. Γράφει μόνη της τα τραγούδια της

(μουσική και στίχους) και πειραματίζεται σε διάφορα μουσικά είδη όπως pop, hip

hop, R&B αλλά και rap!