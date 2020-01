Όσκαρ 2020: Οι υποψηφιότητες σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα βραβεία... αλλιώς

Οι αριθμοί λένε την αλήθεια, τουλάχιστον έτσι συνηθίζεται να λέγεται.

Οι αριθμοί πάντως που συνοδεύουν τις υποψηφιότητες των Όσκαρ αυτή τη χρονιά, λένε πολλά. Τόσο για την επιστροφή της Ακαδημίας Κινηματογράφου στους σούπερ σταρ της μεγάλης οθόνης (Αλ Πατσίνο, Μπραντ Πιτ, Σαρλίζ Θερόν) όσο και το πισωγύρισμα σε εποχές όπου σε βασικές κατηγορίες οι υποψήφιοι ήταν λευκοί (ηθοποιοί) και άντρες (σκηνοθεσία).

Ας δούμε αναλυτικά κάποια από τα πιο ενδιαφέρονται στοιχεία για τις φετινές υποψηφιότητες:

17 ταινίες έλαβαν πολλαπλές υποψηφιότητες.

ταινίες έλαβαν πολλαπλές υποψηφιότητες. 11 υποψηφιότητες πήρε το «Τζόκερ», τις περισσότερες από κάθε άλλη ταινία.

10 υποψηφιότητες έλαβαν τα «Ο Ιρλανδός», «1917», «Κάποτε... στο Χόλιγουντ».

υποψηφιότητες έλαβαν τα «Ο Ιρλανδός», «1917», «Κάποτε... στο Χόλιγουντ». 6 υποψηφιότητες πήραν οι ταινίες "Jojo Rabbit", «Μικρές Κυρίες», «Ιστορία Γάμου» και «Παράσιτα».

υποψηφιότητες πήραν οι ταινίες "Jojo Rabbit", «Μικρές Κυρίες», «Ιστορία Γάμου» και «Παράσιτα». 9 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή όπως πάντα, θα απονεμηθούν τα Όσκαρ.

Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή όπως πάντα, θα απονεμηθούν τα Όσκαρ. Η τελετή απονομής των Όσκαρ του 2020, θα είναι η 2η που θα διεξαχθεί χωρίς κεντρικό παρουσιαστή.

Δείτε πώς «άνοιξε» η τελετή του 2019, η οποία επίσης δεν είχε κεντρικό παρουσιαστή:

225 χώρες θα παρακολουθήσουν την τελετή.

χώρες θα παρακολουθήσουν την τελετή. 1 μόνο μη λευκή γυναίκα βρίσκεται υποψήφια σε όλες τις κατηγορίες ηθοποιών (γυναίκες και άνδρες). Πρόκεται για την Σίνθια Ερίβο («Harriet»), η οποία αν κερδίσει θα είναι μόλις η 2η μαύρη νικήτρια στην κατηγορία Καλύτερου Α' γυναικείου ρόλου, μετά τη Χάλι Μπέρι το 2002.

μόνο μη λευκή γυναίκα βρίσκεται υποψήφια σε όλες τις κατηγορίες ηθοποιών (γυναίκες και άνδρες). Πρόκεται για την Σίνθια Ερίβο («Harriet»), η οποία αν κερδίσει θα είναι μόλις η 2η μαύρη νικήτρια στην κατηγορία Καλύτερου Α' γυναικείου ρόλου, μετά τη Χάλι Μπέρι το 2002. Επίσης αν η Ερίβο φύγει με το χρυσό αγαλματάκι, θα είναι στα 33 της χρόνια η νεότερη καλλιτέχνης που θα έχει κερδίσει Όσκαρ, Έμμυ (τηλεοπτικό βραβείο), Γκράμι (βραβείο μουσικής) και Τόνι (θεατρικό βραβείο).

της χρόνια η νεότερη καλλιτέχνης που θα έχει κερδίσει Όσκαρ, Έμμυ (τηλεοπτικό βραβείο), Γκράμι (βραβείο μουσικής) και Τόνι (θεατρικό βραβείο). Έχει δε, 2 ευκαιρίες να το πετύχει, καθώς είναι υποψήφια και στην κατηγορία του τραγουδιού με το "Stand Up", από την ίδια ταινία.

Το «Τζόκερ» είναι μόλις η 2η βασισμένη σε κόμικ ταινία, που κερδίζει υποψηφιότητα στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας. Η προηγούμενη ήταν το "Black Panther".

βασισμένη σε κόμικ ταινία, που κερδίζει υποψηφιότητα στην κατηγορία της Καλύτερης Ταινίας. Η προηγούμενη ήταν το "Black Panther". Ο Μάρτιν Σκορσέζε είναι ο 2ος σκηνοθέτης με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού, έχοντας συνολικά εννέα.

σκηνοθέτης με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία του θεσμού, έχοντας συνολικά εννέα. Τα «Παράσιτα» έγραψαν ιστορία καθώς έγιναν η 1η ταινία από τη Νότια Κορέα που λαμβάνει οποιαδήποτε υποψηφιότητα Όσκαρ.

Ο σπουδαίος Τζον Γουίλιαμς έγινε ο -εν ζωή- άνθρωπος με τις περισσότερες υποψηφιότητες Όσκαρ όλων των εποχών. Η φετινή, για τη μουσική του "Star Wars: Skywalker Η άνοδος", είναι η 52η !

! Το Netflix συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες, 24, από οποιοδήποτε στούντιο ή διαδικτυακή πλατφόρμα («Ιστορία Γάμου», «Ο Ιρλανδός», «Οι Δύο Πάπες»).

«Ιστορία Γάμου»

Μεταξύ των υποψηφίων στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, τα «Παράσιτα» είναι αυτή με την καλύτερη βαθμολογία τόσο από τους κριτικούς λαμβάνοντας 99%, στο "Rotten Tomatoes".

Το «Τζόκερ» αντίστοιχα, είχε λάβει τη χειρότερη κριτική με ποσοστό 69% .

. Τα «Παράσιτα» η 1η ταινία από τη Νότια Κορέα που κέρδισε υποψηφιότητα Όσκαρ.

ταινία από τη Νότια Κορέα που κέρδισε υποψηφιότητα Όσκαρ. Ο Τζόναθαν Πράις («Οι Δύο Πάπες») έλαβε την πρώτη του υποψηφιότητα σε ηλικία 72 ετών.

ετών. Στην κατηγορία του Β' Ανδρικού Ρόλου, ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 71 . Ο Μπραντ Πιτρ είναι το... μωρό της παρέας στα 56 , ο Τομ Χανκς είναι 63 , ο Τζο Πέσι 76 , ο Αλ Πατσίνο 79 και ο σερ Άντονι Χόπκινς 82 ετών.

. Ο Μπραντ Πιτρ είναι το... μωρό της παρέας στα , ο Τομ Χανκς είναι , ο Τζο Πέσι , ο Αλ Πατσίνο και ο σερ Άντονι Χόπκινς ετών. Ο Αλ Πατσίνο («Ο Ιρλανδός») έλαβε την 9η υποψηφιότητά του, με την τελευταία φορά να ήταν το 1993 όταν και κέρδισε με την ερμηνεία του στο «Άρωμα Γυναίκας».

υποψηφιότητά του, με την τελευταία φορά να ήταν το 1993 όταν και κέρδισε με την ερμηνεία του στο «Άρωμα Γυναίκας». Άλλοι αγαπημένοι της Ακαδημίας Κινηματογράφου επέστρεψαν δριμύτεροι μετά από αρκετά χρόνια απουσίας. Ο Άντονι Χόπκινς είχε να προταθεί από το 1998, ο Τομ Χανκς από το 2001, η Ρενέ Ζελβέγκερ από το 2004 και η Σαρλίζ Θερόν από το 2006.

Η Σαρλίζ Θερόν στη «Βόμβα»:

Η λίστα με όλες τις υποψηφιότητες

Καλύτερη ταινία

«Κόντρα σε όλα» ("Ford vs. Ferrari")

«Ο Ιρλανδός» ("The Irishman")

"Jojo Rabbit"

«Μικρές Κυρίες» ("Little Women")

«Τζόκερ»

«Ιστορία Γάμου» ("Marriage Story")

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ» ("Once Upon a Time in Hollywood")

«Παράσιτα» ("Parasite")

Καλύτερη σκηνοθεσία

Μπονγκ Τζουν-Χο, «Παράσιτα»

Τοντ Φίλιπς, «Τζόκερ»

Σαν Μέντες, «1917»

Μάρτιν Σκορσέζε, «Ο Ιρλανδός»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Αντόνιο Μπαντέρας, «Πόνος και δόξα»

Λεονάρντο Ντι Κάπριο, «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Άνταμ Ντράιβερ, «Ιστορία γάμου»

Χόακιν Φίνιξ, «Τζόκερ»

Τζόναθαν Πράις, «Οι δύο Πάπες»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο «Harriet»

Σίρσα Ρόναν «Μικρές Κυρίες»

Σκάρλετ Γιόχανσον «Ιστορία Γάμου»

Σαρλίζ Θερόν «Βόμβα» ("Bombshell")

Ρενέ Ζελβέγκερ «Judy»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Τομ Χάνκς, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Άντονι Χόπκινς, «Οι Δύο Πάπες»

Αλ Πατσίνο, «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι, «Ο Ιρλανδός»

Μπραντ Πιτ, «Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Β' Γυναικείος Ρόλος

Κάθι Μπέιτς, «Η περίπτωση του Ρίτσαρντ Τζούελ»

Λόρα Ντερν, «Ιστορία γάμου»

Σκάρλετ Γιόχανσον, "Jojo Rabbit"

Φλόρενς Πιου, «Μικρές κυρίες»

Μάργκοτ Ρόμπι, «Βόμβα»

Διασκευασμένο Σενάριο

Στιβ Ζέιλιαν, «Ο Ιρλανδός»

Τάικα Γουαϊτίτι, "Jojo Rabbit"

Τοντ Φίλιπς, Σκοτ Σίλβερ, «Τζόκερ»

Γκρέτα Γκέργουιγκ, «Μικρές Κυρίες»

Άντονι ΜακΚάρτεν, «Οι Δύο Πάπες»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ράιαν Τζόνσον, «Στα Μαχαίρια»

Νόα Μπάουμπακ, «Ιστορία Γάμου»

Σαμ Μέντες και Κρίστι Γουίλσον-Κερνς, «1917»

Κουέντιν Ταραντίνο, «Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Μπονγκ Τζουν-Χο και Χαν Τζιν-Γουον, «Παράσιτα»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

"I Lost My Body"

"Klaus"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

"Corpus Christi"

"Honeyland"

"Les Misérables"

«Πόνος και δόξα»

«Παράσιτα»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

"American Factory"

"The Cave"

"The Edge of Democracy"

"For Sama"

"Honeyland"

Φωτογραφία

«Ο Ιρλανδός»

«Τζόκερ»

"The Lighthouse"

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Κουστούμια

«Ο Ιρλανδός»

"Jojo Rabbit"

«Τζόκερ»

«Μικρές Κυρίες»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Μόνταζ

«Κόντρα σε όλα»

«Ο Ιρλανδός»

"Jojo Rabbit"

«Τζόκερ»

«Παράσιτα»

Mακιγιάζ

«Βόμβα»

«Τζόκερ»

"Judy"

"Maleficent: Η Δύναμη του Σκότους"

«1917»

Μουσικής

«Τζόκερ»

«Μικρές Κυρίες»

«Ιστορία Γάμου»

«1917»

"Star Wars: Skywalker Η άνοδος"

Τραγουδιού

I Can’t Let You Throw Yourself Away, "Toy Story 4"

I’m Gonna Love Me Again, "Rocketman"

Into the Unknown, «Ψυχρά κι Ανάποδα 2»

"I'm Standing With You", "Breakthrough"

Stand Up, "Harriet"

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Ο Ιρλανδός»

"Jojo Rabbit"

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»

Μοντάζ Ήχου

«Κόντρα σε όλα»

«Τζόκερ»

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

"Star Wars: Skywalker Η άνοδος"

Μίξη Ήχου

"Ad Astra"

«Κόντρα σε όλα»

«Τζόκερ»

«1917»

«Κάποτε... στο Χόλιγουντ»

Οπτικά Εφέ

"Avengers: Η τελευταία πράξη"

«Ο Ιρλανδός»

The Lion King

«1917»

"Star Wars: Skywalker Η άνοδος"

Ντοκιμαντέρ (Μικρού Μήκους)

"In the Absence"

"Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl"

"Life Overtakes Me"

"St. Louis Superman"

"Walk, Run, Cha-Cha"

Μικρού Μήκους (Κινούμενα Σχέδια)

"Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

Μικρού Μήκους

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors’ Window"

"Saria"

"A Sister"

