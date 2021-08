To Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο θα τιμήσει την Τζέσικα Τσάστεϊν

Η Τζέσικα Τσάστεϊν θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας και της προσφοράς της στον κινηματογράφο.

Η Τζέσικα Τσάστεϊν θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο στο 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Η ηθοποιός και παραγωγός θα λάβει το Tribute Actor Award για το σύνολο της καριέρας και του έργου της. Η φετινή -υβριδική- διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Η Τσάστεϊν αυτό τον καιρό πρωταγωνιστεί στην ταινία The Eyes of Tammy Faye που θα κάνει πρεμιέρα στο φεστιβάλ στις 17 Σεπτεμβρίου.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν είναι λίγες οι φορές που το Τορόντο έχει δείξει το δρόμο προς τα Όσκαρ. Στην προηγούμενη διοργάνωση, τόσο ο Άντονι Χόπκινς με το The Father όσο και η Κλόι Ζάο με το Nomadland ξεκίνησαν τη συλλογή των βραβείων τους από το εν λόγω φεστιβάλ προτού καταλήξουν να είναι οι μεγάλοι νικητές των Όσκαρ. Το ίδιο συνέβη και το 2019 με τον Χοακίν Φίνιξ (The Joker) και τον Τάικα Γουατίτι (Jojo Rabbit). Το Tribute Actor Award του Τορόντο έχουν λάβει στο παρελθόν οι Άντονι Χόπκινς, Μέριλ Στριπ, Χοακίν Φίνιξ, κ.ά.



«Η Τζέσικα Τσάστεϊν είναι μια από τις αξιοσέβαστες ηθοποιούς της γενιάς της» σημείωσε σε επίσημη δήλωση της η επικεφαλής του φεστιβάλ, Τζοάνα Βινσέντε. Μερικές από τις ταινίες που έχει πρωταγωνιστήσει η 44χρονη ηθοποιός είναι οι: Miss Julie, The Debt, Inrerstellar, Dark Phoenix, Molly’s Game, It Chapter Two, Tree of Life, The Martian, Crimson Peak, Take Shelter, κ.ά. Παράλληλα, θα τη δούμε στη σύγχρονη διασκευή του αριστουργήματος του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, Scenes from a Marriage (ΗΒΟ) αλλά και στο επερχόμενο κατασκοπικό θρίλερ The 355.



