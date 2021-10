Τζέιμς Μποντ: Από τον Σον Κόνερι στον Ντάνιελ Κρεγκ - Οι λόγοι που κρέμασαν το σμόκιν του 007

Οι έξι ηθοποιοί που υποδύθηκαν τον Τζέιμς Μποντ στο σινεμά και οι λόγοι που αποχώρησαν από τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα.

O Ντάνιελ Κρεγκ κρεμάει πλέον το σμόκιν του Τζέιμς Μποντ μετά την 25η ταινία του franchise με τίτλο No Time to Die. Θυμίζουμε ότι η πολυαναμενόμενη ταινία επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει το 2019, ωστόσο ο κορονοϊός ανέτρεψε τα σχέδια και την οδήγησε σε απανωτές αναβολές. Τελικά, από την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου το No Time to Die, το κύκνειο άσμα του Ντάνιελ Κρεγκ έφτασε και στους ελληνικούς κινηματογράφους μονοπωλώντας το ενδιαφέρον των θεατών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η νέα ταινία Μποντ έχει λάβει ενθουσιώδη υποδοχή τόσο από κοινό όσο και από κριτικούς, ενώ το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τελικά άξιζε η τόσο μεγάλη αναμονή. Όπως μαθαίνουμε, το φιλμ κρύβει αρκετές εκπλήξεις και απαντήσεις σχετικά με το μέλλον του Βρετανού πράκτορα αλλά και τον ρόλο των γυναικείων χαρακτήρων.

Παράλληλα, το No Time to Die είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία (163 λεπτά) στην ιστορία του franchise ενώ ο Ντάνιελ Κρεγκ ο οποίος επίσης έχει λάβει θετικές κριτικές για τη μεγάλη του έξοδο, είναι ο μακροβιότερος Μποντ, όχι σε ταινίες αλλά σε χρόνια.

Τον θρυλικό 007 έχουν υποδυθεί έξι διαφορετικοί ηθοποιοί, με τον Σον Κόνερι να θεωρείται ο καλύτερος Μποντ που πέρασε από τη μεγάλη οθόνη. Ποιος είναι ωστόσο ο λόγος τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι πέντε ηθοποιοί απομακρύνθηκαν από τον εμβληματικό ρόλο του 007; Οι απαντήσεις ακολουθούν αμέσως παρακάτω...



Σον Κόνερι



Ο πρώτος και για πολλούς ο καλύτερος Μποντ της μεγάλης οθόνης. Δεν ήταν τόσο εύκολο για τον Κόνερι να αφήσει τον Μποντ έτσι απλά. Άλλωστε μετά την έξοδό του από το franchise επέστρεψε όχι μία, αλλά δύο φορές. Ποιος ήταν όμως ο λόγος που κρέμασε το σμόκιν του πράκτορα; Η τυποποίηση που του δημιουργούσε αφόρητη πίεση «ήταν σαν να ζούσα σε μια γυάλα χρυσόψαρου», είχε δηλώσει ο ίδιος ενώ παραδέχθηκε πως είχε αρχίσει να βαριέται κάνοντας τα ίδια πράγματα. «Πάντοτε μισούσα τον αναθεματισμένο Τζέιμς Μποντ. Θα ήθελα να τον σκοτώσω», είχε πει χαρακτηριστικά.



Θυμίζουμε ότι ο Κόνερι είχε παίξει στις ταινίες: Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτωρ Νο (Dr No., 1962). Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Από τη Ρωσία με αγάπη (From Russia with love, 1963). Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου (Goldfinger, 1964). Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball, 1965). Ζεις μονάχα δυο φορές (You only live twice, 1967). Τα Διαμάντια είναι παντοτινά (Diamonds are forever, 1971). Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ (Never say never again, 1983) (ανεπίσημη)

Τζορτζ Λέιζενμπι



Ο Αυστραλός ηθοποιός Τζορτζ Λέιζενμπι έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο με την ταινία Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Στην Υπηρεσία της Αυτής Μεγαλειότητος (On Her Majesty’s Secret Service), που κυκλοφόρησε το 1969. Η αλήθεια είναι ότι η επιλογή του ηθοποιού δίχασε όσο και η ταινία. Ποιος είναι όμως ο πραγματικός λόγος που δεν συνέχισε την καριέρα του ως Μποντ; Μια κακή συμβουλή από τον τότε μάνατζέρ του ο οποίος τον απέτρεψε από το να υπογράψει συμβόλαιο για έξι ακόμα ταινίες Μποντ. Έτσι τουλάχιστον δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του το 2007, διαψεύδοντας τις φήμες ότι απλώς δεν άντεχε τα γυρίσμτα.



«Μου είχαν πει ότι ο Μποντ ήταν τελειωμένος μετά την αποχώρηση του Σον Κόνερι και με συμβούλευσαν να κάνω γουέστερν όπως ο Κλιντ Ίστγουντ». Δεδομένου ότι ο ρόλος του ως 007 παραμένει ο πιο αξιοσημείωτος μέχρι σήμερα, αποδεικνύεται ότι αυτοί που συμβούλευσαν τον ηθοποιό δεν είχαν την παραμικρή ιδέα.





Ρότζερ Μουρ



Ο θρυλικός Βρετανός ηθοποιός έπαιξε σε επτά ταινίες Μποντ και αγαπήθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο του 007. Στην τελευταία του ταινία Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος (A View to Kill) το 1985 ήταν 57 ετών και αυτό τον έκανε τον μεγαλύτερο σε ηλικία Μποντ που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η ηλικία λοιπόν ήταν και ο λόγος που ο Μουρ αποφάσισε να αποσυρθεί από τον εμβληματικό ρόλο του. Όχι όμως επειδή δεν μπορούσε πλέον να κάνει τα διάφορα stunts. «Δεν ήταν λόγω της φυσικής κατάστασης. Μπορούσα να παίζω τένις δύο ώρες καθημερινά και να κάνω μια ώρα σκληρή προπόνηση κάθε πρωί», εξήγησε το 2014. «Σωματικά ήμουν καλά, όμως στο πρόσωπο άρχισα να δείχνω σαν… Και οι κυρίες που έπαιζαν δίπλα μου ήταν πολύ νέες. Ήμουν σαν παππούς τους και αυτό έδειχνε αηδιαστικό», παραδέχθηκε ο ίδιος.



Ο Ρότζερ Μουρ πρωταγωνίστησε στις ταινίες: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν (1973). Ο άνθρωπος με το χρυσό πιστόλι (1974). Η κατάσκοπος που με αγάπησε (1977). Επιχείρηση Μουνρέικερ (1979). Για τα μάτια σου μόνο (1981). Επιχείρηση Οκτόπουσι (1983) και Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος (1985).

Τίμοθι Ντάλτον



Ο Τίμοθι Ντάλτον προτού αναλάβει τον ρόλο πίστευε ότι μπορεί να γίνει βαρετός παίζοντας τον ίδιο χαρακτήρα για αρκετά χρόνια. Ωστόσο ο λόγος της αποχώρησης του μετά από δύο Μποντ φιλμ δεν ήταν αυτός.

Ο Ντάλτον είχε υποδυθεί τον Μποντ ήδη δύο φορές στις ταινίες Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη (Living Daylights) το 1987 και Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Προσωπική εκδίκηση (Licence to Kill) το 1989. Ενώ λοιπόν ετοιμαζόταν για μια τρίτη ταινία το 1990, νομικά θέματα ανάμεσα στην Εon Productions και την MGM καθυστέρησαν την παραγωγή και έδειξαν στον ηθοποιό την έξοδο. Ωστόσο το 1994 και αφού οι διαφορές είχαν λυθεί, ο παραγωγός Άλμπερτ Μπροκόλι κάλεσε τον Ντάλτον πίσω στον ρόλο. Τότε ο ηθοποιός δήλωσε ότι θα επέστρεφε για μία μόνο ταινία Μποντ. Ο Μπροκόλι, μετά το κενό των πέντε χρόνων, σκόπευε να κάνουν τέσσερις με πέντε ταινίες. Ο Ντάλτον όμως αρνήθηκε την πρόταση «Με τίποτα, θα έκανα τον Μποντ για το υπόλοιπο της ζωής μου», είχε δηλώσει.

Πιρς Μπρόσναν



Ο Πιρς Μπρόσναν έκανε τέσσερις και μάλιστα ιδιαίτερα επιτυχημένες ταινίες Μποντ. Ωστόσο το «διαζύγιο» δεν ήταν δική του επιλογή. Συγκεκριμένα, οι διαπραγματεύσεις για μία πέμπτη ταινία Μποντ δεν πήγαν όπως θα ήθελε ο ίδιος. Θυμάται ότι ήταν στις Μπαχάμες για το After the Sunset όταν ενημερώθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει και πως οι παραγωγοί δεν ήταν σίγουροι για το τί ήθελαν να κάνουν.

«Η Μπάρμπαρα (Μπροκόλι) και ο Μάικλ (Γουίλσον) ήταν στη γραμμή. "Λυπούμαστε". Εκείνη έκλαιγε, ο Μάικλ είπε στωικά. "Ήσουν εξαιρετικός Τζέιμς Μποντ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ". Τότε απάντησα "Κι εγώ ευχαριστώ, αντίο"» έχει αναφέρει ο Μπρόσναν εξηγώντας πόσο σοκαρισμένος ένιωθε.



Ο Πιρς Μπρόσναν υποδύθηκε τον Τζέιμς Μποντ τέσσερις φορές. Το 1995 στην ταινία GoldenEye. Δύο χρόνια αργότερα στην ταινία Το αύριο δεν πεθαίνει ποτέ (Tomorrow Never Dies). Το 1999 στην ταινία Ο κόσμος δεν είναι αρκετός (The World Is Not Enough) και στο Die Another Day το 2002.

Ντάνιελ Κρεγκ



Και φτάνουμε αισίως στον πιο πρόσφατο Τζέιμς Μποντ. Ο Ντάνιελ Κρεγκ έκανε το ντεμπούτο του ως Μποντ στο Casino Royale το 2005. Ακολούθησαν τα Quantum of Solace το 2008, το Skyfall το 2012, το Spectre το 2015 και Το No Time to Die το 2021. Όπως έχει δηλώσει ο Ντάνιελ Κρεγκ θέλησε να ενσαρκώσει τον Μποντ ως αντιήρωα. Η απόφαση να απομακρυνθεί από τον ρόλο ανήκει στον ίδιο τον ηθοποιό και την είχε ανακοινώσει ήδη από τον Αύγουστο του 2017 δηλώνοντας τότε ότι θα επιστρέψει στον ρόλο για μια τελευταία φορά. Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του μάλιστα δήλωνε ότι είχε κουραστεί και εξαντληθεί σωματικά παίζοντας τον 007. Παράλληλα, πριν λίγες ημέρες, είδε το φως της δημοσιότητας το γεμάτο συγκίνηση αντίο του στο καστ την τελευταία μέρα των γυρισμάτων της ταινίας.

Από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης του Ντάνιελ Κρεγκ για την αποχώρησή του από τον ρόλο, έχει χυθεί πολύ μελάνι για το ποιος θα είναι ο διάδοχός του ως Τζέιμς Μποντ. Μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί είναι αυτά του Ίντρις Έλμπα και του Τομ Χάρντι, ενώ συχνά ακούγεται ότι ο επόμενος Μποντ θα είναι γυναίκα. Το τελευταίο βέβαια έχει αποκλειστεί από τους παραγωγούς, ενώ και ο Κρεγκ είναι αντίθετος με αυτό το ενδεχόμενο. Το μόνο σίγουρο είναι πάντως ότι κανένα όνομα δεν πρόκειται να συζητηθεί μέχρι το 2022.





