Αυτή είναι η πρώτη ελληνική ταινία που θα προβληθεί από το Netflix

Το The Waiter με τους Άρη Σερβετάλη και Γιάννη Στάνκογλου θα προβληθεί σε όλη την Ευρώπη μέσω Netflix.

To «The Waiter» είναι η πρώτη ελληνική ταινία που εντάσσει το Netflix στον κατάλογό του και θα προβληθεί στην Ευρώπη.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Στιβ Κρικρής, σκηνοθέτης του μοντέρνου υπαρξιακού φιλμ νουάρ, με ανακοίνωσή του στο LinkedIn, αναφέροντας «The First Greek Film On Netflix Across Europe». Συγκεκριμένα, η ταινία θα προβληθεί μέσω Netflix σε Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία/Σλοβακία, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Aξίζει να σημειωθεί ότι το φιλμ δεν θα είναι διαθέσιμο για τους Έλληνες συνδρομητές του Netflix καθώς τα δικαιώματα ανήκουν στο Cinobo. Ωστόσο μπορείτε να το δείτε στο ERTFLIX έως τις 5 Ιουλίου.

To The Waiter έχει βραβευτεί από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και έχει σημειώσει εξαιρετική πορεία στα διεθνή φεστιβάλ.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Άρης Σερβετάλης, Γιάννης Στάνκογλου, Chiara Gensini, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Mαρία Καλλιμάνη, Αντώνης Μυριάγκος, Γιώργος Γλάστρας, Ελεάνα Φινοκαλιώτη.

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Στιβ Κρικρή είναι εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Η ιστορία ακολουθεί τον Ρένο, ένα μοναχικό επαγγελματία σερβιτόρο, ο οποίος βλέπει την άψογα οργανωμένη ζωή του να αλλάζει μετά από μια σειρά απρόσμενων γεγονότων.



Στην επίσημη σύνοψη αναφέρεται: Ο Ρένος, ένας επαγγελματίας σερβιτόρος, ζει μια ήσυχη ζωή ως μοναχικός και σχολαστικός παρατηρητής με ιδιαίτερη αδυναμία στα φυτά. Αυτή η ήρεμη καθημερινότητά διαταράσσεται με αφορμή την εξαφάνιση του γείτονά του, Μίλαν.



Δύο σκοτεινοί χαρακτήρες, ο «Ξανθός» και η Τζίνα, μπλεγμένοι με τον Μίλαν, θα παρασύρουν τον Ρένο σε μια σειρά ακραίων γεγονότων. Ανατρέποντας την ιερή καθημερινή του ρουτίνα, ο Ρένος, θα δοκιμάσει την ικανότητά και την προθυμία του να αλλάξει τη ζωή του πάνω σε θέματα αγάπης και θανάτου. Σχέσεις θα δημιουργηθούν, μυστικά θα μοιραστούν και η εμπιστοσύνη θα αμφισβητηθεί. Θα μπορέσει ο Ρένος να ακολουθήσει;

