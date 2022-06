Οι London Grammar για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Το πρόγραμμα της 6ης μέρας του Release Athens

Δείτε τις ώρες που τα συγκροτήματα θα ανέβουν στο stage του Release Athens στην Πλατεία Νερού.

Η έκτη μέρα του φεστιβάλ είναι μια από τις πλέον πολυαναμενόμενες του φετινού καλοκαιριού και η στιγμή που μερικά από τα πιο σημαντικά ονόματα της ποπ μουσικής των τελευταίων χρόνων, θα ανέβουν στο stage του Release Athens.

Headliners της βραδιάς, το κορυφαίο dream pop σχήμα των ημερών μας, οι London Grammar που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τώρα που βρίσκονται στην κορυφαία στιγμή της καριέρας τους.



Μαζί τους, η LP που επιστρέφει στην πόλη που εκτόξευσε την πορεία της μετά το θρίαμβο του Lost on You και οι αγαπημένοι μας Hooverphonic, με την Geike Arnaert να επιστρέφει στο γκρουπ.



Την ημέρα συμπληρώνουν ιδανικά, ο D3lta και οι Daphne and the Fuzz.

To πρόγραμμα της έκτης μέρας του Release Athens



Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:00

17:30 / Daphne & The Fuzz

18:15 / D3lta

19:15 / Hooverphonic

21:00 / LP

23:00 / London Grammar

Πληροφορίες



Η προπώληση συνεχίζεται προς 45€, ενώ στο ταμείο το εισιτήριο θα κοστίζει 50€. Διήμερο εισιτήριο για τις μέρες London Grammar και Pet Shop Boys στα 70€ και όφελος 20€ στην αρχική τιμή των 90€.



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online: www.releaseathens.gr/event/londongrammar/

www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr.

