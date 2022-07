Επιθεωρητής Κλουζό: Ο Πίτερ Σέλερς που προσπάθησε να ξεγελάσει την…κατάθλιψη

Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος

24/07/2022 07:30

Ο Επιθεωρητής Κλουζό ήταν ο Πίτερ Σέλερς και ο Πίτερ Σέλερς ο επιθεωρητής Κλουζό

Τουλάχιστον αυτό έχει χαραχτεί στις συνειδήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων που ακόμη και σήμερα γελάνε με την ψυχή τους όταν βλέπουν εκείνες τις κωμωδίες. Κλασικές κωμωδίες, απλά αστεία και όμως προκαλούν αίσθηση ακόμη και σήμερα.

Στις 24 Ιουλίου του 1980 η καρδιά του προδίδει τον μεγάλο κωμικό. Όμως η κληρονομία που άφησε πίσω του είναι ανεκτίμητη όχι μόνο στην τέχνη του που με υπηρετούσε με τέτοια προσήλωση.

Οι εκφράσεις του και το βλέμμα του μέχρι σήμερα είναι αξεπέραστα

Ποιος ήταν ο Πίτερ Σέλερς; Γιατί τον ταυτίζουμε με τον επιθεωρητή Κλουζό;

Το ταλέντο του και η οξυδέρκεια του ήταν οι αρετές του. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μέχρι και σήμερα τον θεωρούν αξεπέραστο και πώς να μη το κάνουν όταν μετά από 60 χρόνια οι σκηνές που γυρίστηκαν προκαλούν γέλιο. Λένε ότι η κατάθλιψη τον είχε στιγματίσει χρόνια και πως προσπαθούσε να καλύψει το κενό που ένιωθε ταυτιζόμενος πλήρως με τους ρόλους του. Μια βουτιά στα πρόσωπα που καλούταν να υποκριθεί ήταν μια τελετουργία για εκείνον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο επιθεωρητής Κλουζό. Κατάφερε και μετέφερε τον χάρτινο ήρωα, το ανθρωπάκι των κινουμένων σχεδίων στη μεγάλη οθόνη με απολυτότητα.

Και όμως μέσα από τον Κλουζό νικούσε για λίγο την κατάθλιψη.

Η αρχή

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος τον βρήκε, σε ηλικία 18 ετών το 1943, να υπηρετεί στη Βασιλική Αεροπορία (RAF). Εντάχθηκε στην ENSA (η εταιρεία ψυχαγωγίας των δυνάμεων) και υπηρέτησε στη Βιρμανία, την Ινδία και τη Μέση Ανατολή. Έδινε κωμικές παραστάσεις στα στρατόπεδα για να τονώσει το ηθικό των στρατιωτών που πολεμούσαν στην πρώτη γραμμή. Αργότερα έκανε περιοδεία με τη RAF το "Gang Show". Το 1946 όταν αποστρατεύτηκε είπε την ατάκα που έμεινε «σαν να βγαίνεις από τον ήλιο στη σκιά».

Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση του BBC ήταν οι πρώτοι του μεγάλοι σταθμοί



Ξεκίνησε από τη ραδιοφωνική συχνότητα του BBC

Ο Σέλερς έψαχνε δουλειά μετά την στρατιωτική του θητεία και δεν έβρισκε πουθενά. Τον «έκοβαν» στις ακροάσεις.

Μια μέρα τηλεφώνησε σε έναν παραγωγό του BBC, μιμούμενος δύο αστέρες του ραδιοφώνου, τον Ρίτσαρντ Μέρντοχ και τον Κένεθ Χορν, και τι έλεγε; Σύστηνε τον εαυτό του για δουλειά. Ο παραγωγός μόλις κατάλαβε με ποιον είχε να κάνει αφού τον συνάντησε έδωσε στον Σέλερς το πρώτο του σποτ στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο ήταν ένα επιτυχημένο πεδίο για εκείνον, με τον ασυνήθιστο μιμητισμό των φωνών του. Η αρχή είχε γίνει.

Λάτρευε την ταχύτητα και τα αυτοκίνητα.

Τον Ιανουάριο του 1952, οι Σέλερς, Σπάικ Μίλιγκαν και Χάρυ Σεκομπ ξεκίνησαν το Goon Show στο ραδιόφωνο του BBC. Ένα απίστευτο ραδιοφωνικό σόου πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Οι Goons αστειεύονταν με δεκάδες φωνές φανταστικών χαρακτήρων.

Το Goon Show έκανε ένα ολόκληρο έθνος-το βρετανικό- να ακούει ραδιόφωνο. Ήταν επιτυχία για εννέα χρόνια. Οι κασέτες των επεισοδίων του Goon Show εξακολουθούν να πωλούνται παγκοσμίως μέχρι σήμερα. Η ραδιοφωνική επιτυχία δεν άρχισε να γίνει και τηλεοπτική και έτσι ο Σέλερς βγήκε για πρώτη φορά στην μικρή οθόνη με το ίδιο project χαρίζοντας άπειρες στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του BBC.

Στη Μεγάλη οθόνη

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο για τον Πίτερ Σέλερς ήταν ένας μικρός ρόλος στην ταινία The Ladykillers (1956). Ουσιαστικά με αυτόν συστήνεται στο κοινό της 7ης τέχνης. Ακολούθησαν πολλές ταινίες την επόμενη διετία.

Ο Κόσμος του Χένρι Ανατολή (1964) ήταν η πρώτη «αμερικανική» ταινία που γύρισε ο Σέλερς και ήταν η επίσημη συμμετοχή των ΗΠΑ στο Φεστιβάλ των Καννών.

Ο Σέλερς υποδυόταν έναν ματαιόδοξο πιανίστα που τον κυνηγούσαν δύο έφηβοι. Όμως η επίσκεψή του στο Χόλιγουντ διακόπηκε καθώς έπαθε το πρώτο του έμφραγμα σε ηλικία μόλις 38 ετών.

Η Σοφία Λόρεν ήταν ο μεγάλος του έρωτας

Στην Αγγλία, η πρώτη από τις ταινίες του Pink Panther σάρωσε. Ως επιθεωρητής Κλουζό , ο Πίτερ Σέλερς κέρδισε το κοινό του. Έπαιξε τον Επιθεωρητή ως έναν ατάραχο Γαλάτη γκαφατζή, έναν ντετέκτιβ που μπορούσε να λύσει την υπόθεση χωρίς να αντιληφθεί τι είχε κάνει. Το σίκουελ, A Shot in the Dark, κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά. Οι επόμενες ταινίες του Pink Panther ήταν το Return of the Pink Panther (1975) και δύο ταινίες που ξεπέρασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία σε έσοδα, The Pink Panther Strikes Again (1976) και The Revenge of the Pink Panther (1978). Χρήματα αστρονομικά για την εποχή!

Μερικές (άγνωστες) πληροφορίες για τον Πίτερ Σέλερς

Ήταν Ντράμερ

Σε ηλικία 16 ετών, ο Σέλερς περιόδευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο ως νταμίστας σε πολλά συγκροτήματα τζαζ. Αργότερα, τύπωσε επαγγελματικές κάρτες που πουλούσε τον εαυτό του παρουσιάζοντας τον ως φαινόμενο, ο άνθρωπος με χίλιες φωνές.

Ηχογράφησε δύο κωμικούς δίσκους

Πριν γίνει γνωστός ηθοποιός ο Πίτερ Σέλερς ηχογράφησε δύο σόλο κωμικά άλμπουμ για την EMI Parlophone

Είχαν κοινό δίσκο με τη Σοφία Λόρεν

Το 1960, ο Sellers ηχογράφησε ένα άλμπουμ με την Ιταλίδα ηθοποιό Σοφία Λόρεν, με τίτλο Peter & Sophia. Μάλιστα στο δίσκο υπήρχε το τραγούδι που έγινε τρομερή επιτυχία, το "Goodness Gracious Me", το οποίο έφτασε στο νούμερο τέσσερα στα βρετανικά ποπ charts.

Ο Σέλερς, ο Κλουζό και ο Ροζ πάνθηρας

Ο ρόλος του επιθεωρητή Κλουζό ήταν αυτός που τον καθιέρωσε στην παγκόσμια κοινότητα. Ταυτίστηκε με τον ρόλο. Και όμως η κατάθλιψη που τον κυνηγούσε τον απέτρεπε στο να είναι χαρούμενος όταν υποδυόταν τον ατζαμή ντεντέκτιβ.

Μάλιστα πολλές ιστορίες υπάρχουν που επιβεβαιώνουν την παραπάνω θεωρία. Κάποιες μάλιστα είναι ανέκδοτες…

Επικαλέστηκε το Θεό για να κάνει την σκηνή όπως ήθελε

Μετά από μια κουραστική μέρα με μια σκηνή (που δεν έβγαινε) σε μια από τις ταινίες Pink Panther, ο Σέλερς τηλεφώνησε στον σκηνοθέτη, τον Έντουαρτς μέσα στα άγρια χαράματα. «Μόλις μίλησα με τον Θεό!» αναφώνησε ο ηθοποιός. «Και μου είπε πώς να κάνω τη σκηνή». Την επόμενη μέρα, στο γύρισμα, ο Έντουαρντς άφησε τον Σέλερς να επιδείξει τη θεϊκή παρέμβαση και έγινε καταστροφή. Ο Έντουαρντς είπε: «Την επόμενη φορά που θα μιλήσεις με τον Θεό, πες του να μείνει εκτός σόου μπίζνες!»

Είχαν βγάλει από κοινού δίσκους

Τα χάπια αδυνατίσματος

Ο Σέλερς, ήταν υπερβολικός. Ήθελε να είναι σε καλύτερη φόρμα αλλά και να συναγωνιστεί την εμφάνιση του συμπρωταγωνιστή του Ρόμπερτ Βάγκνερ. Έτσι, πήρε μια μεγάλη ποσότητα χαπιών αδυνατίσματος για να χάσει βάρος, κάτι που μπορεί να συνέβαλε στη σειρά σοβαρών καρδιακών προσβολών που είχε μεταξύ της ολοκλήρωσης των γυρισμάτων και της κυκλοφορίας του Ροζ Πάνθηρα.

Φόρεσε ξανά την καμπαρτίνα του Κλουζό γιατί είχε ανάγκη τα χρήματα

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό παραγωγό Γούολτερ Μιρις, ο Σέλερς δεν είχε την καλύτερη των απόψεων για το A Shot in the Dark, αλλά η ταινία ήταν επιτυχημένη και η Mirisch Company ήθελε να συνεχίσει το franchise του Κλουζό . Ο Σέλερς αρνήθηκε να επιστρέψει, έτσι η ταινία Inspector Clouseau (1968) προβλήθηκε με τον Άλαν Άρκιν στον ομώνυμο ρόλο και χωρίς τη συμμετοχή του Έντουαρντς. Η ταινία ήταν μια απογοήτευση και το 1975 οι Σέλερς και Έντουαρντς επέστρεψαν και οι δύο για την Επιστροφή του Ροζ Πάνθηρα. Ο ένας έβαλε την καμπαρτίνα του Κλουζό και ο άλλος κάθισε στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Ο Σέλερς δεν ενθουσιάστηκε που έπαιζε ξανά τον Κλουζό και η σχέση του με τον Έντουαρντς ήταν τεταμένη, αλλά χρειαζόταν τα χρήματα. Ακολούθησαν δύο ακόμη ταινίες, The Pink Panther Strikes Again (1976) και Revenge of the Pink Panther (1978), πριν από το θάνατο του Σέλερς το 1980.

Οι μετά Σέλερς εποχή και μόνο ο Στιβ Μάρτιν έτεινε να αγγίξει τον ροζ πάνθηρα

Μετά το θάνατο του Σέλερς, ο Έντουαρντς κυκλοφόρησε το Trail of the Pink Panther (1982), χρησιμοποιώντας αχρησιμοποίητα πλάνα του Σέλερς, αλλά δεν είχε τελειώσει ακόμη με τη σειρά. Στο Curse of the Panther (1983), ο χαρακτήρας εμφανίζεται μόνο σε καμέο και τον υποδύεται ο Roger Moore (η εξήγηση ήταν ότι ο Κλουζό έκανε πλαστική επέμβαση για να αλλάξει την εμφάνισή του). Οι ταινίες δεν είχαν καλή απόδοση στο box Office, έτσι το franchise έμεινε σε παύση μέχρι το Son of the Pink Panther το 1993 (ο Ρομπέρτο ​​Μπενίνι πρωταγωνίστησε ως νόθος γιος του Κλουζό). Το 2006, ο Στίβεν Μάρτιν έπαιξε τον Κλουζό σε ένα ριμέικ της αρχικής ταινίας, η οποία δημιούργησε το δικό της σίκουελ το 2009.

