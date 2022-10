Queen: Ακούστε τον Φρέντι Μέρκιουρι σε νέο, ακυκλοφόρητο τραγούδι

Photo by Anwar Hussein/Getty Images

Το τραγούδι «Face It Alone» των Queen ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1988 και παρέμεινε στο συρτάρι.

Οι Queen παρουσιάζουν για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια, ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι με τη φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι.



Το τραγούδι «Face It Alone» ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1988 και κατά την διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας του 13ου άλμπουμ των Queen, «The Miracle».



Το ακυκλοφόρητο -μέχρι στιγμής- κομμάτι παρουσιάζεται εν όψει της αναμενόμενης επετειακής Collector’s Edition κυκλοφορίας του εμβληματικού άλμπουμ της μπάντας που πρωτο-κυκλοφόρησε πριν 33 χρόνια, δηλαδή το 1989.



Το «Face It Alone» ήταν ένα από τα 30 προτεινόμενα τραγούδια που είχαν στο μυαλό τους οι Queen για το άλμπουμ και που τελικά δεν αξιοποίησαν ποτέ!

«Είχαμε ξεχάσει αυτό το κομμάτι, αλλά ήταν πάντα εκεί, ένα μικρό "διαμάντι". Είναι υπέροχο, μια πραγματική ανακάλυψη. Είναι ένα πολύ παθιασμένο κομμάτι», δηλώνει ο Ρότζερ Τέιλορ.



«Είμαι χαρούμενος που η ομάδα μας κατάφερε να βρει αυτό το κομμάτι. Μετά από τόσα χρόνια, είναι υπέροχο να ακούς και τους τέσσερις μας… ναι, υπάρχει και ο Deacy…

δουλεύοντας στο στούντιο πάνω σε μια υπέροχη ιδέα τραγουδιού που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ… μέχρι τώρα!», ανέφερε ο Μπράιαν Μέι.

Διαβάστε επίσης





Ξέρουμε ποιες νέες ταινίες θα δείτε στα σινεμά αυτή την εβδομάδα

Ο Τομ Κρουζ γράφει ιστορία: Θα κάνει περίπατο στο διάστημα για τη νέα του ταινία

Βραβεία Sciacca-Βατικανό: Αυτός είναι ο 9χρονος Έλληνας «Μότσαρτ»