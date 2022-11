Rockwave Festival 2023: Οι Deep Purple έρχονται στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Τα πρώτα ονόματα του Rockwave Festival 2023 είναι οι θρυλικοί Deep Purple και οι Saxon.

Οι Deep Purple και οι Saxon έρχονται στην Ελλάδα για να ανέβουν στη σκηνή του Rockwave Festival στις 7 Ιουλίου του 2023.



Οι «ιδρυτές» της hard rock/ heavy metal μουσικής επιστρέφουν στην Ελλάδα και προσθέτουν το Rockwave Festival στις στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας



Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία της 7ης Ιουλίου θα ξεκινήσει αύριο Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

Deep Purple

Οι Deep Purple είναι δίχως αμφιβολία το συγκρότημα - θρύλος. Είναι το βαθύ μωβ με το οποίο ντύθηκαν τα όνειρα και οι πόθοι μιας ανήσυχης αλλά και ανθεκτικής γενιάς. Μιας γενιάς, που ακόμα και σήμερα διατηρεί τη ζωντάνια και το πείσμα της.



Η ιστορία των Deep Purple μετρά περισσότερα από 50 χρόνια. Ξεκινά το 1968 όταν, στο Hertford της Μεγάλης Βρετανίας πρόβαρε μία παρέα μουσικών που σύντομα θα ονομαζόταν Deep Purple και ορμητικά θα εντασσόταν στην Αιρετική Αγία Τριάδα της βρετανικής hard rock/ heavy metal, μαζί με τους Led Zeppelin και Black Sabbath.



Με ένα έργο που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες, με κομμάτια ύμνους όπως τα Smoke on The Water, Child in Time, Strange Kind of Woman, Black Night, Highway Star, Perfect Strangers, Hush, Woman from Tokyo, οι Deep Purple παραμένουν πρωτοπόροι του hard rock διατηρώντας τη φρεσκάδα και την καλλιτεχνική τολμηρότητά τους. Το 2020 κυκλοφόρησαν το 21ο στούντιο άλμπουμ τους, Whoosh! ενώ το 2021 κυκλοφόρησαν το 22ο, Turning to Crime με αγαπημένα covers.

Τον Ιούλιο του 2022, ο Steve Morse ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει οριστικά την μπάντα, μετά από 28 χρόνια. Τη θέση του στις κιθάρες πήρε και επίσημα τον Σεπτέμβριο ο Simon McBride, των Sweet Savage. Οι Deep Purlpe μπήκαν πλέον στην Mk IX περίοδο και ο Ian Gillan προανήγγειλε το 23ο άλμπουμ τους για το 2023.

Ο Gillan διαβεβαίωσε πρόσφατα τους οπαδούς των Deep Purple ότι καμία σκέψη για απόσυρση δεν περνά από το μυαλό τους!

Saxon

Οι SAXON είναι η μπάντα – επιτομή του heavy metal με πάνω από 45 χρόνια αδιάκοπης πορείας. Ο μεταλλικός αετός, σήμα κατατεθέν της θρυλικής μπάντας θα προσγειωθεί στις 7 Ιουλίου 2023 στο Terra Vibe.



Οι SAXON θεωρούνται, και δικαίως, μία από τα κορυφαίες live μπάντες. Είναι το συγκρότημα που επιβάλλεται να δει live κανείς - έστω μία φορά στη ζωή σου. Όποιος δει τους «Σάξονες» επί σκηνής βιώνει μία μοναδική εμπειρία και θαυμάζει την ενέργεια όλων των μελών και κυρίως του ηγέτη τους, της «ψυχής» τους, του ασταμάτητου frontman, Peter "Biff" Byford, με τη μοναδική φωνή και την τρομερή σκηνική παρουσία. O Biff συνηθίζει να σκίζει τα setlist για να παίξει ότι ζητάει διακαώς το κοινό! Και μετά αρχίζει να σφυροκοπάει τους παθιασμένους fans με τα all time classic hits, το ένα μετά το άλλο, χωρίς σταματημό. Wheels of Steel, 747 (Strangers in the Night), Denim and Leather, Thunderbolt, Motorcycle Man, Never Surrender, Strong Arm of the Law, Power and the Glory, Crusader, Princess of the Night, Heavy Metal Thunder και πόσα άλλα!



Άναψαν τις μηχανές τους στο Barnsley του Yorkshire στα τέλη των 70's, πρωτοστατώντας στην έκρηξη του λεγόμενου NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal) κινήματος. Μαζί με τους Iron Maiden και τους Def Leppard επανάφεραν το hard rock και το heavy metal στο προσκήνιο και έφτασαν να θεωρούνται μια από τις μεγαλύτερες και επιδραστικότερες heavy metal μπάντες όλων των εποχών.



Το 2022 οι SAXON κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ «Carpe Diem», στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα: «αδράξτε τη μέρα».



Οι θρυλικοί SAXON, επιστρέφουν στο Rockwave 2023. «Αδράξτε την ευκαιρία» για να απολαύσετε αυθεντικό, σκληρό, βρετανικό, καθαρόαιμο metal και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στη metal σκηνή.



Τιμές Εισιτηρίων

(στις τιμές εισιτηρίων περιλαμβάνεται το κόστος της υπηρεσίας διαχείρισης εισιτηρίων)

Γενική είσοδος: 49,50 ευρώ

Golden Standing: 93,50 ευρώ

VIP (A & B): 93,50 ευρώ

Με κάθε 3 VIP ή Golden Standing εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.

Τα εισιτήρια ROCKWAVE FESTIVAL 2020 & 2021 | DEEP PURPLE εξακολουθούν να ισχύουν για τη νέα εμφάνιση των Deep Purple στο Rockwave Festival 2023! Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήρια τους, χωρις να απαιτείται μετατροπή τους, κατευθείαν στην είσοδο του χώρου.

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr & hunteragency.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr, Yoleni's)

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp



