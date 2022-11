Σκάρλετ Τζοχάνσον: Για πρώτη φορά πρωταγωνίστρια σε τηλεοπτική σειρά

H Σκάρλετ Τζοχάνσον θα έχει τον πρώτο της μεγάλο ρόλο στη νέα σειρά «Just Cause» του Amazon.

Η Σκάρλετ Τζοχάνσον πρόκειται να κάνει το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στη σειρά Just Cause του Amazon.



Η επερχόμενη μίνι σειρά βασίζεται στο μυθιστόρημα του John Katzenbach που κυκλοφόρησε το 1992 και εστιάζει στον Matt Cowart, έναν δημοσιογράφο εφημερίδας του Μαϊάμι. Σύμφωνα με το Deadline, στην τηλεοπτική μεταφορά, η Σκάρλετ Τζοχάνσον θα υποδυθεί τη θηλυκή εκδοχή του δημοσιογράφου, Madi Cowart, μια μαχόμενη ρεπόρτερ σε εφημερίδα της Φλόριντα, η οποία έχει σταλεί να καλύψει τις τελευταίες μέρες ενός θανατοποινίτη.



Η Τζοχάνσον, δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, θα είναι εκτελεστική παραγωγός του πρότζεκτ ενώ έχει προσωπική σύνδεση με τον τίτλο. Θυμίζουμε ότι σε ηλικία 10 ετών, εμφανίστηκε στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Katzenbach από τη Warner Bros. Η ταινία Just Cause του 1995, ήταν μόλις ο δεύτερος κινηματογραφικός ρόλος της ηθοποιού. Τότε η Τζοχάνσον είχε έναν μικρό ρόλο υποδυόμενη την κόρη του πρωταγωνιστή που είχε πέσει θύμα απαγωγής.



Η Τζοχάνσον στο παρελθόν είχε κάνει μόνο guest και cameo εμφανίσεις στη μικρή οθόνη. Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν, ότι αυτός θα είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος της σε τηλεοπτική σειρά, ακολουθώντας τα χνάρια των Σιλβέστερ Σταλόνε και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.



