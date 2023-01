Αντόνιο Μπαντέρας: «Η καρδιακή προσβολή ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί»

O Aντόνιο Μπαντέρας στην πρεμιέα της ταινίας «Puss In Boots: The Last Wish» στη Νέα Υόρκη

Ο Αντόνιο Μπαντέρας εξηγεί ότι η καρδιακή προσβολή που υπέστη, του άλλαξε τη ζωή.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας δήλωσε ότι ένα έμφραγμα που υπέστη το 2017 ήταν «ένα από τα καλύτερα πράγματα» που του συνέβη ποτέ, λόγω της νέας οπτικής των πραγμάτων που απέκτησε στη συνέχεια.

Ο 62χρονος Ισπανός ηθοποιός μίλησε για αυτή την εμπειρία σε μια πρόσφατη συνέντευξη για την προώθηση της νέας του ταινίας Puss In Boots: The Last Wish (Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία).



Στην ταινία κινουμένων σχεδίων, ο Μπαντέρας δανείζει τη φωνή του στον ομώνυμο αιλουροειδή χαρακτήρα, επαναλαμβάνοντας τον ρόλο του από το Shrek 2 του 2004, το Shrek The Third του 2007, το Shrek Forever After του 2010 και το spinoff του 2011 Puss In Boots.



Η νέα ταινία βρίσκει τον Παπουτσωμένο Γάτο να μαθαίνει ότι έχει εξαντλήσει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του και να ξεκινά ένα ταξίδι για να βρει το Last Wishing Star ώστε να τις αποκαταστήσει. Ο Μπαντέρας ρωτήθηκε σε νέα συνέντευξη στους Radio Times εάν ένιωσε μια σύνδεση με το θέμα της ταινίας.



«Είχα καρδιακή προσβολή πριν από έξι χρόνια», απάντησε ο Μπαντέρας, σύμφωνα με την Independent. «Ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα πράγματα που συνέβησαν στη ζωή μου. Ήταν σαν να βάζω γυαλιά και να βλέπω τι ήταν σημαντικό».

«Επέστρεψα στην Ισπανία και άρχισα να βλέπω την επαγγελματική μου ζωή από διαφορετική οπτική γωνία», συνέχισε ο Μπαντέρας. «Έτσι, συνδέομαι με [την ταινία] με προσωπικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι ένα όμορφο μήνυμα και νομίζω ότι έγινε σωστά».



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπαντέρας συζητά τον αντίκτυπο που είχε η καρδιακή προσβολή στη ζωή του. Ο ηθοποιός έκανε παρόμοια σχόλια κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στην Fresh Air το 2019, λέγοντας: «Απλώς μου έδωσε μια προοπτική του ποιος ήμουν και έκανε τα σημαντικά πράγματα [να βγουν] στην επιφάνεια».

Σε συνέντευξή του στην Independent την ίδια χρονιά, ο Μπαντέρας είπε ότι η αντιμετώπιση της θνησιμότητας του «τον έκανε να κατανοήσει τη ζωή με έναν βαθύτερο, πιο περίπλοκο τρόπο» και τον έκανε να «[αποσπαστεί] από πράγματα που δεν είναι πλέον σημαντικά».



