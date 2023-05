Πέθανε η Jacklyn Zeman, ηθοποιός της σειράς «General Hospital»

Η ηθοποιός Zacklyn Zeman πέθανε σε ηλικία 70 ετών.

Σε ηλικία 70 ετών πέθανε η ηθοποιός Zacklyn Zeman, περισσότερο γνωστή για το ρόλο της στη σειρά General Hospital.



Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το βράδυ της Τετάρτης ο Frank Valentini, εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, μέσω ανάρτησής του στο Twitter.



«Εκ μέρους της οικογένειας μας στο @GeneralHospital, με συντριβή ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μας @JackieZeman», έγραψε ο Valentini. «Ακριβώς όπως ο χαρακτήρας της, η θρυλική Bobbie Spencer, ήταν μια φωτεινή και αληθινή επαγγελματίας που έφερε τόση θετική ενέργεια μαζί της στη δουλειά».

«Η Jackie θα λείψει πολύ, αλλά το θετικό της πνεύμα θα ζει πάντα με το καστ και το συνεργείο μας. Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους αγαπημένους της, τους φίλους και την οικογένειά της, ιδιαίτερα στις κόρες της Cassidy και Lacey», πρόσθεσε.



H Zeman μπήκε στο καστ της σειράς το 1977 και εμφανίστηκε σε 880 επεισόδια. Υπήρξε τέσσερις φορές υποψήφια για Daytime Emmy για το ρόλο της στο General Hospital και μια φορά για το ρόλο της Sofia Madison στο The Bay.



O λογαριασμός του General Hospital στο Twitter ανέφερε ότι η ηθοποιός υπήρξε μέλος της «οικογένειας» για περισσότερο από 45 χρόνια. «Είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση ​​του θανάτου της και στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους της Jackie», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο tweet.



Γεννημένη στο Νιου Τζέρσεϊ, η Zeman σπούδασε μπαλέτο στην παιδική της ηλικία - δέχτηκε υποτροφία για να σπουδάσει χορό στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης σε ηλικία 15 ετών - αλλά τελικά πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική. Η πρώτη της συμμετοχή σε σαπουνόπερα ήταν στο The Edge of Night, ενώ στη συνέχεια έπαιξε την Lana McLain στο One Life to Live.

Παρόλο που έγινε μέλος του General Hospital το 1977, η Zeman έκανε πολλές άλλες τηλεοπτικές εμφανίσεις σε σειρές όπως το The New Mike Hammer, το Sledge Hammer! και Chicago Hope.



