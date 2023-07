Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Από τους Deep Purple και τους James έως την Επίδαυρο

Τζωρτζίνα Ντούτση

07/07/2023 15:01

Αυτές τις μέρες ταξιδεύουμε έως την Επίδαυρο για να ακούσουμε τον Ψαραντώνη και φυσικά για να δούμε την πρώτη παράσταση για φέτος, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Οι εξορμήσεις δεν τελειώνουν εδώ. Καθώς το τριήμερο αυτό μας βρίσκει στη Μαλακάσα για τις δυνατές ροκ συναυλίες του Rockwave Festival με Deep Purple, Black Keys, κ.ά.



Οι σινεφίλ και ειδικά οι λάτρεις του θερινού σινεμά, μπορείτε να απολαύσετε τη νέα ταινία Ο Γιος που έρχεται με άρωμα Όσκαρ και ένα all star cast ή να τρομάξετε με το νέο και τελευταίο κεφάλαιο του Insidious.



Tέλος, εσείς που ψάχνετε ένα καλό βιβλίο για συντροφιά πάνω στην ξαπλώστρα της παραλίας, σας έχουμε την καλύτερη πρόταση γεμάτη σασπένς και αγωνία.

Μουσική

Rockwave Festival, TerraVibe Park



Αυτές τις μέρες, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μαλακάσα για δυνατές συναυλίες και αγαπημένα συγκροτήματα. Οι κιθαριστικοί ήρωες της νεότερης γενιάς συναντιώνται στο Rockwave Festival με τα «all time classic» είδωλα της παγκόσμιας σκηνής. Σημειώστε ονόματα και ημερομηνίες:

7 Ιουλίου

Deep Purple

Saxon

Asking Alexandria

As I Lay Dying

Rock 'n' Roll Children

Bokassa

Lazy Man's Load

8 Ιουλίου

The Black Keys

Puscifer

VV

Kishi Bashi

Spektrvm

Frenzee

9 Ιουλίου

Villagers of Ioannina City - 1000mods

Mother of Millions

Sadhus

Project Renegade

Soundtruck

Ganzi Gun



James, Ηρώδειο

James

Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, James, έρχονται στο Ηρώδειο για μια ξεχωριστή συναυλία. Οι James, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, θα συμπράξουν με συμφωνική ορχήστρα 22 ατόμων και χορωδία για ένα setlist που θα περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές στιγμές από την ως τώρα πορεία τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συναυλία των James στο Ηρώδειο είναι ήδη sold out.



Αλκίνοος Ιωαννίδης, Faliro Summer Theater

Αλκίνοος Ιωαννίδης

Η επανένωση της ιστορικής μπάντας του Αλκίνοου Ιωαννίδη αποτέλεσε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός. Περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά τις πρώτες τους κοινές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις, οι σπουδαίοι μουσικοί παρουσιάζουν για δεύτερο καλοκαίρι ένα πρόγραμμα συναυλιών γεμάτο δημιουργικότητα, συγκίνηση και ενέργεια. Ένα πρόγραμμα γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια, απρόσμενες διασκευές, αυτοσχεδιασμό και επικοινωνία, που παρουσίασαν αυτό τον χειμώνα περιοδεύοντας σε διάφορους κλειστούς χώρους στην Ελλάδα.



Μαρίζα Ρίζου, Θέατρο Άλσος



H Μαρίζα Ρίζου επιστρέφει ανανεωμένη και με νέο δίσκο, στο Θέατρο Άλσος την Δευτέρα 10 Ιουλίου, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών τις εμφανίσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.



Ψαραντώνης, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου



Απόκοσμος, άχρονος και βαθιά γειωμένος, ο Ψαραντώνης σε κάθε του συναυλία μαγεύει με την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του στην κρητική λύρα και συγκλονίζει με την ερμηνεία του· πατώντας γερά στο παρελθόν αυτοσχεδιάζει και δημιουργεί μια νέα παράδοση· βρυχάται και ζωντανεύει τον αρχέγονο ήχο της Κρήτης.

Φέτος, στα 85 του χρόνια, ο μεγάλος λυράρης θα συναντήσει το κοινό του Φεστιβάλ στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.

Θέατρο

Μήδεια του Ευριπίδη, Κατράκειο θέατρο Νίκαιας



Η Μήδεια του Ευριπίδη παρουσιάζεται σε μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, με την Μαρία Κίτσου στο ρόλο της Μήδειας και τον Φάνη Μουρατίδη στο ρόλο του Ιάσονα, σε σκηνοθεσία της Λέας Μαλένη. Παίζουν ακόμα οι: Ελένη Καστάνη, Θοδωρής Κατσαφάδος, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Λαέρτης Μαλκότσης, Αλμπέρτο Φάις.

Mήδεια του Ευριπίδη Ελίνα Γιουνανλή

Το πρόγραμμα στα ανοιχτά θέατρα της Αθήνας

Σάββατο 8 Ιουλίου, 9.30μμ: Θέατρο Κατράκειο Νίκαια

Κυριακή 9 Ιουλίου, 9.30μμ: Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής

Τρίτη 11 Ιουλίου, 9.30μμ: Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας (Πετρούπολη)

Τετάρτη 12 Ιουλίου, 9:30μμ: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη (Βύρωνας)

Πέμπτη 13 Ιουλίου, 9:30μμ: Αμφιθέατρο Βεάκειο

Παρασκευή 14 Ιουλίου, 9:00μμ: Κηποθέατρο Παπάγου



Ιππόλυτος του Ευριπίδη, Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου



Η Kατερίνα Ευαγγελάτου, διακεκριμένη σκηνοθέτις και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ, επανέρχεται στις 7 και 8 Ιουλίου στην Επίδαυρο με το Εθνικό Θέατρο μετά την Άλκηστη (2017) που δημιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση. Ένας δυνατός θίασος 24 ηθοποιών και τεσσάρων μουσικών θα βρίσκεται συνεχώς επί σκηνής.

Η παράσταση περιέχει γυμνό και προτείνεται σε θεατές από 15 ετών και άνω.

Σινεμά

Παγιδευμένη Ψυχή: Η Πορφυρή Πόρτα (Insidious: The Red Door)



Στην ταινία «Παγιδευμένη Ψυχή: Η Πορφυρή Πόρτα» οι πρωταγωνιστές του franchise τρόμου επιστρέφουν για το τελευταίο κεφάλαιο της τρομακτικής ιστορίας της οικογένειας Lambert. Για να απαλλαγούν μια και καλή από τους δαίμονες που τους κατατρέχουν, ο Josh (Patrick Wilson) και ο νεαρός Dalton (Ty Simpkins) πρέπει να καταβυθιστούν ακόμα περισσότερο στο Πέρα και να έρθουν αντιμέτωποι με το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειάς τους καθώς και με νέους, ακόμα πιο τρομακτικούς δαίμονες που κρύβονται πίσω από την πορφυρή πόρτα.



O Γιος (The Son)

Μετά το The Father, ο βραβευμένος με Όσκαρ Φλόριαν Ζέλερ επιστρέφει για να αναδείξει ακόμα μία πολύπλοκη σχέση σε μία εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη. Μία τρυφερή αλλά και σπαρακτική ιστορία για τη σχέση πατέρα και γιου.



Πρωταγωνιστούν οι: Χιου Τζάκμαν, Λόρα Ντερν, Άντονι Χόπκινς, Βανέσσα Κίρμπι.

Βιβλίο

Ο άλλος αδερφός, Βαγγέλης Γιαννίσης



Μια υπόθεση συντάραξε την Ελευσίνα πριν από δεκαετίες. Νέα στοιχεία ήρθαν πρόσφατα στην επιφάνεια. Ένας συγγραφέας αναλαμβάνει να την εξιχνιάσει.

To νέο βιβλίο του Βαγγέλη Γιαννίση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα



Αύγουστος 1988, Ελευσίνα.



Ένας έφηβος εξαφανίζεται ξαφνικά ένα απόγευμα.

Τα ίχνη του χάνονται, η τοπική κοινωνία συγκλονίζεται και η οικογένεια του παιδιού αρχίζει σιγά σιγά να αποσυντίθεται εκ των έσω, εξαιτίας ενός τραύματος που δεν μπορεί να επουλωθεί.



Τα χρόνια περνούν. Η υπόθεση, με εξαίρεση ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές που την ανακινούν, ξεχνιέται, αλλά το φάντασμα του δεκατετράχρονου Ηλία Αδάμ εξακολουθεί να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης.

Αύγουστος 2021



Ο Θέμης Αδάμ, αδερφός του Ηλία, δημοσιογράφος και επιτυχημένος συγγραφέας ενός true crime βιβλίου με θέμα την υπόθεση που εντέλει διέλυσε την οικογένειά του, επιστρέφει στην Ελευσίνα για την κηδεία του πατέρα του –και βασικού υπόπτου για την εξαφάνιση του παιδιού, σύμφωνα με τις φήμες–, ο οποίος αυτοκτόνησε.



Έχει την πρόθεση να κάνει μια νέα αρχή, να επιστρέψει στην πατρίδα του έπειτα από περίπου δύο δεκαετίες στο εξωτερικό. Πρώτα όμως πρέπει να κλείσει ένας ανοιχτός λογαριασμός.

Τι απέγινε ο Ηλίας;

