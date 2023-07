Νέες ταινίες σινεμά: Από τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον «Professor» του La Casa de Papel

Οι νέες ταινίες που βλέπουμε στα σινεμά την Πέμπτη 27 Ιουλίου.

Μια ανάλαφρη κωμωδία με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, μια κωμωδία τρόμου με ένα λαμπερό cast ηθοποιών (Τζάρεντ Λέτο, Τζέιμι Λι Κέρτις, Ντάνι Ντε Βίτο, Όουεν Γουίλσον, κ.ά.) και ο διάσημος «El Professor» του «La Casa de Papel» σε ρόλο έκπληξη, έρχονται στα ελληνικά σινεμά την τελευταία κινηματογραφική εβδομάδα του Ιουλίου.

Μπαμπάς να σου Πετύχει (About my Father)

Πώς θα περάσει αυτό το τριήμερο με τον εκκεντρικό πατέρα του και τα πεθερικά;

Με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Η ταινία επικεντρώνεται στον Σεμπάστιαν που ενθαρρύνεται από την αρραβωνιαστικιά του να φέρει τον μετανάστη, κομμωτή πατέρα του, Σάλβο, σε μια συνάντηση με την πολύ πλούσια και εξαιρετικά εκκεντρική οικογένειά της. Το Σαββατοκύριακο εξελίσσεται σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως πολιτιστική σύγκρουση, αφήνοντας τον Σεμπάστιαν και τον Σάλβο να ανακαλύψουν ότι το σπουδαίο πράγμα στην οικογένεια είναι η ίδια η οικογένεια.



Στοιχειωμένο Αρχοντικό (Haunted Mansion)

Εμπνευσμένη από το κλασικό τρενάκι που βρίσκεται στο θεματικό πάρκο της Disneyland, η ταινία διηγείται την ιστορία μιας γυναίκας και του γιου της, οι οποίοι προσλαμβάνουν μια αταίριαστη ομάδα υποτιθέμενων ειδικών σε ζητήματα περί πνευμάτων, για να τους βοηθήσουν να ξεφορτωθούν τους υπερφυσικούς καταληψίες του σπιτιού τους.



Στο cast συναντάμε μια πλειάδα γνωστών ηθοποιών: Όουεν Γουίλσον, Ντάνι Ντεβίτο, Ροζάριο Ντόσον, Τσέις Γ. Ντίλον, Νταν Λέβι, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζάρεντ Λέτο, Λακίθ Στάνφιλν, Τίφανι Χάντις



Τμήμα Aπολεσθέντων Μαδρίτης (Objetos)

Νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Αλβάρο Μόρτε, τον γνωστό μας «El Professor» του «La Casa de Papel».



Ο Μάριο είναι ένας μοναχικός αποθηκάριος στο Τμήμα Απολεσθέντων της Μαδρίτης. Στον ελεύθερο χρόνο του, προσπαθεί να ιχνηλατήσει την προέλευση κάποιων αντικειμένων, ώστε να τα επιστρέψει στους κατόχους τους. Όταν μια βαλίτσα με μακάβριο περιεχόμενο, που ανασύρθηκε από ένα ποτάμι, φτάνει στην αποθήκη, η ζωή του θα αλλάξει. Η διαλεύκανση αυτής της φριχτής πράξης θα οδηγήσει τον Μάριο σε σκοτεινά και επικίνδυνα μονοπάτια...





Καμουφλάζ (Mascarade)

Όταν ένας νεαρός ζιγκολό (Πιερ Νινέ) μαγεύεται από μια προκλητική απατεώνισσα (Μαρίν Βακτ), ένα ύπουλο σχέδιο θα αρχίσει να καταστρώνεται κάτω από τον καυτό ήλιο της Γαλλικής Ριβιέρας.



Στην προσπάθειά τους να ζήσουν μια πολυτελή ζωή, οι δύο εραστές θα φτάσουν στο σημείο να ρισκάρουν ακόμα και τις ζωές μιας πρώην σταρ του κινηματογράφου (Ιζαμπέλ Ατζανί) και ενός μεγαλομεσίτη (Φρανσουά Κλουζέ).



Πάθος, έγκλημα, προδοσία. Μετά το «Ραντεβού στο Belle Époque», ο Νικολά Μπεντός διακωμωδεί τον σκληρό κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το χρήμα και σερβίρει μια ακόμη περίπλοκη ερωτική ιστορία.





Ο Θεός είναι μια Σφαίρα (God is a Bullet)

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η ταινία παρουσιάζει την κάθοδο του ντετέκτιβ Μπομπ Χάιταουερ (Νικολάι Κόστερ – Βαλντάου), ύστερα από τη δολοφονία της πρώην συζύγου του και την απαγωγή της κόρης του από μια Σατανιστική Αίρεση.



Εξαγριωμένος από την ατελέσφορη αστυνομική έρευνα, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, διεισδύοντας στην αίρεση με τη βοήθεια της Κέιζ Χάρντιν (Μάικα Μονρό), της μόνης γυναίκας που ξέφυγε από αυτήν. Μαζί ξεκινούν ένα αιματηρό κυνήγι ενάντια στον αρχηγό της αίρεσης με στόχο τη σωτηρία της κόρης του και την εξιλέωση της Κέιζ. Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και στο ομώνυμο μυθιστόρημα, μια περιπέτεια τρόμου από τον σκηνοθέτη της ταινίας «Το Ημερολόγιο» με πρωταγωνιστές τους Νικολάι Κόστερ – Βαλντάου (Game of Thrones) και Μάικα Μονρό (It Follows, The Guest), Τζένουαρι Τζόουνς (Mad Men) και Τζέιμι Φοξ (Ρέι).







