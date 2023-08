Πολιτιστική ατζέντα: «Βουτιές» στην παράδοση, ανάσες στη φύση και γκάζια στην οθόνη

Τζωρτζίνα Ντούτση

18/08/2023 14:30

O Σταύρος Ξαρχάκος ανηφορίζει στη Σάνη για να μας ταξιδέψει από τον Πόντο έως την Κρήτη. Το κοινό της Αθήνας θα απολαύσει τους Χαΐνηδες στο Χαλάνδρι, ενώ και gamers και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα δουν το πασίγνωστο παιχνίδι Gran Turismo να ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστή τον Ορλάντο Μπλουμ.



Παράλληλα, η Αθήνα απολαμβάνει για λίγο ακόμα την σιωπή, καθώς βρισκόμαστε μια ανάσα από το φθινόπωρο που φέρνει Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες στις ανοιχτές σκηνές της πόλης.

Μουσική

Σταύρος Ξαρχάκος, Sani Festival

Σταύρος Ξαρχάκος

Το Σάββατο 19 Αυγούστου, ο σπουδαίος Σταύρος Ξαρχάκος θα ανηφορίσει στο λόφο της Σάνης για ένα «Ένα μουσικό οδοιπορικό από τον Πόντο ως την Κρήτη». Ο Σταύρος Ξαρχάκος μας δανείζει τη δική του, προσωπική διεισδυτική ματιά για να ανακαλύψουμε

ξανά τον πλούτο της δημοτικής μας παράδοσης, με υπέροχες μελωδίες που έμειναν αθάνατες περνώντας από γενιά σε γενιά, μουσικές αφηγήσεις που παρέμειναν ολοζώντανες από στόμα σε στόμα.



Ερμηνεύουν: Χαΐνης-Δημήτρης Αποστολάκης, Αλέξης Παρχαρίδης, Ηρώ Σαΐα.



Χαΐνηδες, Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Οι Χαΐνηδες έρχονται στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023, για μια μοναδική συναυλία.

Μια κολεκτίβα αληθινής τέχνης για πάνω από τρεις δεκαετίες. Μια διαδρομή αψεγάδιαστου ήθους και απόλυτης συνέπειας. Μια συλλογικότητα που τολμά να πεθαίνει και να ανασταίνεται. Μια ομάδα που εξελίσσεται διαρκώς, ρισκάρει και πειραματίζεται. Μια ανεξάρτητη φωνή, που δε φοβάται να μιλήσει όταν όλοι οι άλλοι σιωπούν. Μια (άνευ προηγουμένου στα ελληνικά χρονικά) πολυσχιδής παρουσία: συναυλίες, πανηγύρια, θεατρικές-χορευτικές παραστάσεις, δίσκοι, βιβλία, κόμικς, αρθρογραφία.

Παίζουν και τραγουδούν: Δημήτρης Αποστολάκης, Μιχάλης Γαλάνης, Δημήτρης Ζαχαριουδάκης, Peter Jaques, Γιώργος Κωνσταντίνου, Μιχάλης Νικόπουλος και Αγγελική Σύρκου.

Lake Party Trichonida 2023, λίμνη Τριχωνίδα



Την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Αυγούστου, το Κτήμα Πιθαρι στην πανέμορφη λίμνη Τριχωνίδα θα φιλοξενήσει το Lake Party Προετοιμαστείτε για δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση.

Την Πέμπτη 24 Αυγούστου, στην σκηνή του Lake Party θα ανέβει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Μαζί της οι Alcatrash. Την Παρασκευή 25 Αυγούστου, θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μαζί του θα είναι η ταλαντούχα Ανδρομάχη, οι Playmen και η Klavdia.

Σινεμά

Gran Turismo



Το δημοφιλές παιχνίδι του PlayStation στη μεγάλη οθόνη. Μια ταινία που θα απολαύσουν όλοι οι gamers και οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητιμού.

Η ταινία Gran Turismo είναι βασισμένη στην απίστευτη αληθινή ιστορία μιας ομάδας αουτσάιντερ– ένας σκληρά εργαζόμενος gamer, ένας πρώην οδηγός αγώνων και ένας ιδεαλιστής παράγοντας του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι τρεις τους μαζί ρισκάρουν τα πάντα για να διακριθούν στο πιο επίλεκτο άθλημα στον κόσμο. Η ταινία Gran Turismo είναι μια συγκλονιστική, συναρπαστική, γεμάτη δράση ιστορία που αποδεικνύει πως τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν είσαι γεννημένος για κάτι..



Πρωταγωνιστούν: Orlando Bloom, David Harbour, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell Horner, Djimon Hounsou.





Σιδερένιος Γίγαντας (The Iron Giant), Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Στο πλαίσιο του «Park Your Cinema», αράζουμε στο Ξεφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το Σάββατο 18 Αυγούστου θα προβληθεί η ταινία Σιδερένιος Γίγαντας (The Iron Giant). Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας. Επίσης, την ίδια μέρα οι μικροί θεατές θα μπορούν να απολαύσουν την ταινία Το Γατοξόρκι (Lino: Uma Aventura de Sete Vidas). Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Βιβλίο

Είκοσι χρόνια σιωπή, Μαρί Βαρέιγ



Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας

Η εξαφάνιση της δεκαπεντάχρονης Σάρα Λερουά αναστατώνει το μικρό παραθαλάσσιο χωριό της Μπουβίλ-σιρ-Μερ και συγκινεί ολόκληρη τη Γαλλία. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε μπιστρό, ο κόσμος κάνει υποθέσεις, όμως αυτό που συνέβη πραγματικά δεν το έμαθε ποτέ κανείς.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η Φανί αναγκάζεται να επιστρέψει στον τόπο της τραγωδίας που σημάδεψε τα νεανικά της χρόνια. Πρόκειται για ένα παρελθόν που θα προτιμούσε να ξεχάσει, αφού η υπόθεση της Σάρα Λερουά είναι και δική της, όπως και μιας παρέας φιλενάδων που ονομάζονταν «Απομαγεμένες».

Η ιστορία τους έχει τη μυρωδιά από τα πρώτα τσιγάρα και το χλώριο της πισίνας, σφραγίζεται με όρκους αιώνιας φιλίας μα, κυρίως, από αβάσταχτα μυστικά.

Μην χάσετε

Η Ανάσα του Κόσμου, Αρχαίο Θέατρο ΔΙΟΝ



Το νέο χορογραφικό έργο της Μαριέλας Νέστορα / YELP danceco το οποίο θα παρουσιαστεί στις 22 και 23 Αυγούστου, εστιάζει στην αναπνοή ως τη βιωματική σχέση του σώματος με τον κόσμο.

Credits: Μυρτώ Αποστολίδου

Σε έναν κλιματικά μεταβαλλόμενο κόσμο, τα φυτά είναι οι πιο σημαντικοί μας συν-κάτοικοι. Βρισκόμαστε σε μια σχέση καθολικής αμοιβαιότητας μαζί τους. Εισπνέουμε το οξυγόνο που εκπνέουν και εισπνέουν το διοξείδιο που εκπνεόμενου. Πώς μπορούμε να ανακινήσουμε τις οικολογικές συγγένειες που καλλιεργούν τις έννοιες της φροντίδας και της αμοιβαιότητας;

Τρεις χορευτές και τρεις μουσικοί συνυφαίνουν τη δημιουργία που αναδεικνύει την αναπνοή ως κόμβο βιολογικό, ψυχολογικό, υπαρξιακό και πνευματικό καθώς διερευνά τρόπους συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών σωμάτων. Η ανάσα του κόσμου ευαισθητοποιεί την ενσυναίσθηση και υπογραμμίζει το μοναδικό της αντίληψης του κάθε θεατή.

Ο εφήμερος ‘οργανισμός’ της παράστασης γίνεται αντιληπτός ως μέρος ενός άλλου-μεγαλύτερου οικοσυστήματος και Η ανάσα του κόσμου ενεργοποιείται ως εμπειρία αλλά και ως σύναξη διαφορετικών ειδών.



Η παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 2023 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.



