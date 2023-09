Νέες ταινίες στα σινεμά με θρίλερ για όλα τα γούστα

Οι νέες ταινίες που βλέπουμε στα σινεμά την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου.

Ένα πολιτικό θρίλερ, η σοκαριστική υπόθεση των «κοριτσιών του Αλκάσερ», της πραγματικής ιστορίας για τη δολοφονία τριών κοριτσιών σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας κοντά στη Βαλένθια και η επιστροφή της τρομακτικής Καλόγριας που... ξεπηδά μέσα από το σύμπαν του Conjuring, πρωταγωνιστούν στη μεγάλη οθόνη αυτή την κινηματογραφική εβδομάδα. Η σινεφίλ μην χάσετε την επανέκδοση της Περιφρόνησης του Ζαν-Λικ Γκοντάρ με πρωταγωνίστρια την Μπριζίτ Μπαρντό.

Η Καλόγρια ΙΙ (The Nun II)

H New Line Cinema παρουσιάζει το θρίλερ «Η Καλόγρια ΙΙ», το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Καλόγριας, που ήταν η πιο επιτυχημένη ταινία στο εμπορικά σαρωτικό σύμπαν του Conjuring («Το Κάλεσμα») με συνολικά κέρδη 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

1956 – Γαλλία. Ένας ιερέας δολοφονείται. Ένα κακό εξαπλώνεται. Το σίκουελ της παγκόσμιας επιτυχίας ακολουθεί την Αδελφή Αϊρίν, η οποία για μία ακόμα φορά έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον δαίμανο Βάλακ που κρύβεται πίσω από το τρομαχτικό προσωπείο μιας καλόγριας.

Η Τάισα Φαρμίγκα (Η Καλόγρια, The Gilded Age) επιστρέφει στον ρόλο της Αδελφής Αϊρίν, μαζί με τους Τζόνας Μπλοκέ (Tirailleurs, Η Καλόγρια), Στορμ Ριντ (The Last of Us, The Suicide Squad), Άννα Πόπλγουελ (Fairytale, τριλογία Το χρονικό της Νάρνια) και την Μπόνι Άαρονς (που υποδύεται ξανά τη δαιμονική Καλόγρια).

Ο Μάικλ Τσάβες (Το κάλεσμα 3: Ο Διάβολος με έβαλε να το κάνω) σκηνοθετεί σε σενάριο των Ίαν Γκόλντμπεργκ, Ρίτσαρντ Νάινγκ (Εφιάλτης στην κλινική, The Autopsy of Jane Doe) και Ακίλα Κούπερ (M3GAN, Η ενσάρκωση του κακού), βασισμένο στους χαρακτήρες των Τζέιμς Γουάν και Γκάρι Ντόμπερμαν. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Πίτερ Σάφραν και Τζέιμς Γουάν, συνεχίζοντας τη συνεργασία τους ως δημιουργοί του σύμπαντος του “Conjuring”.



75 Μέρες (75 Dias)

Το 1992 στο Αλκάσερ, μια μικρή πόλη της Ισπανίας κοντά στη Βαλένθια, τρία κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών, εξαφανίστηκαν ένα βράδυ ενώ προσπαθούσαν να φτάσουν με ωτοστόπ στο διπλανό χωριό, όπου γινόταν ένα σχολικό πάρτι.

Τριάντα χρόνια μετά την υπόθεση των «κοριτσιών του Αλκάσερ» και τρία χρόνια μετά την σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix, ο Ισπανός σκηνοθέτης Μαρκ Ρομέρο επανεξετάζει την αληθινή ιστορία που συγκλόνισε ένα ολόκληρο έθνος, για την ακραία βιαιότητα των εγκλημάτων, την αμφιλεγόμενη αστυνομική έρευνα και την διεφθαρμένη κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εύκολος Στόχος (La Syndicaliste)

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει τα πάντα. Στο βασισμένο σε μια ιστορία που συντάραξε τη Γαλλία πολιτικό θρίλερ του Ζαν-Πολ Σαλομέ δίνει ακόμα μία εξαιρετική και πολυεπίπεδη ερμηνεία ως ατρόμητη συνδικαλίστρια.









Διαβάστε επίσης





Jo Nesbo: O «ροκ σταρ» της αστυνομικής λογοτεχνίας έρχεται στην Αθήνα

Μάιλι Σάιρους: Κάηκε το σπίτι της όταν γύριζε το «Black Mirror»

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Παραλίγο να πεθάνει σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς