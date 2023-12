Athens Book Space: Οι δωρεάν δράσεις που έρχονται τον Δεκέμβριο

Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, αλλά και πληθώρα δράσεων για παιδιά

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις για μικρούς και μεγάλους συνεχίζει το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και τον Δεκέμβριο. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις, αλλά και πληθώρα δράσεων για παιδιά, όπως εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις αποκλειστικά για τους μικρούς μας φίλους.

Από την 1η έως τις 30 Δεκεμβρίου, λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου, σε έναν φιλόξενο χώρο ανάγνωσης και συζήτησης, οι επισκέπτες του Πάρκου Ελευθερίας θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με σημαντικούς Έλληνες συγγραφείς, να παρακολουθήσουν ομιλίες και να διασκεδάσουν σε διαδραστικά εργαστήρια. Πολλές από τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων τον Δεκέμβριο, μάλιστα, θα έχουν και «άρωμα» Χριστουγέννων.

Παράλληλα, το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων παραμένει ανοιχτό για όλους καθημερινά από Τρίτη έως Παρασκευή 11.00-19.00 και το Σαββατοκύριακο 10.00-15.00 ως ένας χώρος συνάντησης, ανάγνωσης, και χαλάρωσης μέσα στην καρδιά του Πάρκου Ελευθερίας. Όσοι επισκεφτούν τον χώρο, έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε έντυπα και ψηφιακά βιβλία, για παιδιά και ενήλικες, καθώς και 24ωρη δωρεάν πρόσβαση σε Wi-Fi.

Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Αρχέγονη» της Νανάς Παπαδάκη από τις εκδόσεις Μελάνι.

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 19:00

Ποια είμαι; Είμ’ ο τρελός αχινός. Ο ακανθωτός βυθός του. Το ρήμα του φωτός.

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και οι εκδόσεις Μελάνι συνδιοργανώνουν την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Αρχέγονη» της Νανάς Παπαδάκη. Η «Αρχέγονη» είναι το τέταρτο ποιητικό βιβλίο της ηθοποιού, σκηνοθέτιδος και συγγραφέως Νάνας Παπαδάκη. Αποτελείται από 55 θραύσματα αφιερωμένα σε μια άγνωστη, «αρχέγονη» δύναμη, η οποία εκφράζεται μέσω της σιωπής, της ενόρασης, των ονείρων, της φύσης, της τρέλας. Το βιβλίο είναι επηρεασμένο απ’ την Art Brut (Ακατέργαστη Τέχνη), τη Σκοτεινή Κυρία των Σονέτων του Σαίξπηρ, τη Συκόραξα της Τρικυμίας, ακόμη και το σύμπαν του σαιξπηρικού Άμλετ ή της ιψενικής Έντα Γκάμπλερ.

Λίγα λόγια για τη Νανά Παπαδάκη

Η Νάνα Παπαδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, της Σχολής Σκηνοθεσίας Κιν/φου Ε. Χατζίκου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Γερμανικής Σχολής Αθηνών. Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες σε έργα ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου, που παρουσιάστηκαν σε πολλές θεατρικές σκηνές (Θέατρο Τέχνης, Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Θέατρο Δημήτρης Χορν, Badminton κ.ά.) καθώς και στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Σκηνοθέτησε τον πλατωνικό διάλογο Ίων για το Φεστιβάλ των Αισχυλείων, την Κασσάνδρα της Κρίστα Βολφ στην γερμανική γλώσσα και συμμετείχε με ταινία μικρού μήκους σε δική της σκηνοθεσία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κιν/κών Σχολών στο Μόναχο.

Τεχνικά Παραμύθια από το Τσέχικο Μορφωτικό Ινστιτούτο

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 11.00



Το Τσέχικο Μορφωτικό Ινστιτούτο διοργανώνει στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 8 ως 88 ετών εμπνευσμένο από την σειρά που έχει εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα: «Πώς να κατασκευάσεις ένα αυτοκίνητο», «Πώς να κατασκευάσεις μία μοτοσικλέτα» και «Πώς να κατασκευάσεις έναν σιδηρόδρομο», του Τσέχου συγγραφέα: Μάρτιν Σόντομκα (εκδόσεις Tales Quest - θυγατρική των Historical Quest)

Λίγα λόγια για τον Martin Sodomka

Ο Martin Sodomka γεννήθηκε το 1968 και σπούδασε στη Σχολή Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Μπρνο. Το 1993 ίδρυσε στούντιο γραφικών τεχνών κι έχει σχεδιάσει ως σήμερα τα εξώφυλλα για πάνω από 2300 βιβλία. Το 2012 δημοσίευσε το «Πώς να Κατασκευάσεις ένα Αυτοκίνητο», το πρώτο βιβλίο της σειράς «Τεχνικά Παραμύθια». Εμπνεύστηκε αυτό το βιβλίο ενώ επισκεύαζε ένα χαλασμένο Škoda Octavia του 1963, με το οποίο, αργότερα, ταξίδεψε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στα επόμενα χρόνια, στον τίτλο αυτό έκαναν παρέα τα βιβλία «Πώς να Κατασκευάσεις ένα Αεροπλάνο», «Πώς να Κατασκευάσεις μία Μοτοσικλέτα», «Πώς να Κατασκευάσεις ένα Σπίτι» και «Πώς να Κατασκευάσεις έναν Σιδηρόδρομο». Όλα αυτά τα βιβλία έγιναν αμέσως bestsellers και έχουν ήδη μεταφραστεί σε δέκα γλώσσες. Ο Martin Sodomka είναι παντρεμένος με δύο παιδιά.

*Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα

** Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο τηλ 6974802645 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00)

«Έρωτες, έρωτες, έρωτες»

Το νέο μυθιστόρημα του Βαγγέλη Ραπτόπουλο

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 19:00

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και οι εκδόσεις Μεταίχμιο συνδιοργανώνουν την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Βαγγέλη Ραπτόπουλου «Έρωτες, έρωτες, έρωτες». Το βιβλίο πραγματεύεται δώδεκα ιστορίες με πρωταγωνιστές που επιμένουν να παλεύουν για την ικανοποίηση της ερωτικής επιθυμίας τους. Δώδεκα παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα, με την τελευταία και μεγαλύτερη να αγκαλιάζει όλες τις προηγούμενες. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσει η δημοσιογράφος και συντονίστρια του Athens Culture Net Δήμου Αθηναίων, Εριφύλη Μαρωνίτη

Απόσπασμα από το βιβλίο:

Ως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν το κατάλαβα αμέσως. Δεν έδωσα σημασία στην τεράστια φόρα που είχα πάρει για να την εντυπωσιάσω και να την κατακτήσω. Νόμιζα ότι απλώς παίζω. Και δεν είχα άδικο από μια πλευρά. Ο έρωτας είναι το υπέρτατο παιχνίδι, και όσοι τζογάρουν σ’ αυτόν είναι υποχρεωτικά παιχνιδιάρηδες, το πιστεύω. Αν και το βασικό χαρακτηριστικό των ερωτευμένων είναι ότι γίνονται ανισόρροποι, δηλαδή τους στρίβει, τρελαίνονται κυριολεκτικά.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος (Αθήνα, 1959) έχει δημοσιεύσει περισσότερους από είκοσι τίτλους μυθοπλασίας, πέντε βιβλία μεταξύ χρονικού και αυτοβιογραφίας, και μία συλλογή-σύνθεση με μεταφρασμένα αποσπάσματα από αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Έργα του έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες και έχουν διασκευαστεί για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.



«Λάδι σε καμβά»

Εκδόσεις Μεταίχμιο

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 19:00

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων συνδιοργανώνει με τις εκδόσεις Μεταίχμιο μια συζήτηση με αφορμή το μυθιστόρημα «Λάδι σε καμβά». Ο συγγραφέας, Αλέξης Πανσέληνος συζητά με τον συγγραφέα και διευθυντή της Book Press Κώστα Κατσουλάρη.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Καλοκαίρι 1966. Ο Σπύρος, μαθητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, περνά τις διακοπές του φιλοξενούμενος από την οικογένεια ενός ζωγράφου στο νησί. Είναι ένα σημαδιακό καλοκαίρι, όχι µόνο για τον ίδιο αλλά και για την οικογένεια που τον φιλοξενεί. Λίγο αργότερα, ο Απρίλιος του ’67 αλλάζει τα πάντα στη ζωή του. Η ιστορία του Σπύρου είναι η ιστορία και πολλών άλλων της γενιάς του. Είναι η ιστορία ενός νεαρού ζωγράφου που αρνήθηκε να προδώσει την παρέα του αλλά πρόδωσε το όνειρό του.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Αλέξης Πανσέληνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943, σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως δικηγόρος. Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1977 με ένα διήγημα και ένα δοκίμιο πάνω στις δύο «καβαφικές» δοκιμές του Σεφέρη που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Τομές. Το πρώτο του βιβλίο, τέσσερα διηγήματα με τον τίτλο Ιστορίες με σκύλους εκδόθηκε το 1982. Από τότε έχει γράψει επτά μυθιστορήματα, δύο συλλογές διηγημάτων και δύο τόμους με δοκίμια. Έχει αρθρογραφήσει σε εφημερίδες και λογοτεχνικά περιοδικά και έχει μεταφράσει λογοτεχνία από τα αγγλικά και τα γερμανικά. Έχει βραβευτεί με Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για το μυθιστόρημα Το 2021 αναγορεύτηκε Επίτιμος διδάκτωρ του τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και πολωνικά.

Παράλληλη ανάγνωση παραμυθιών σε ελληνικά και γαλλικά με την Εύη Γεροκώστα

Γαλλικό Ινστιτούτο



Το Γαλλικό Ινστιτούτο πραγματοποιεί στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων παράλληλη ανάγνωση παραμυθιών σε ελληνικά και γαλλικά, με την Εύη Γεροκώστα. Παραμύθια και ιστορίες από τη λογοτεχνία του κόσμου, για μικρούς και για μεγάλους.

Μπορεί ένας ελέφαντας ν’ αγαπήσει μια μυρμηγκίνα; Μπορεί ένα κόκκινο μπαλόνι να κρύβει κινδύνους; Μπορεί ένα κατάστημα να πουλάει ανέμους; Μπορεί μια πέτρα να ονειρευτεί;

Παραμύθια και ιστορίες από τη λογοτεχνία του κόσμου, στα ελληνικά και τα γαλλικά, για μικρούς και για μεγάλους.

Λίγα λόγια για την Εύη Γεροκώστα:

Σπούδασε Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και λογοτεχνική μετάφραση στο Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Εργάστηκε σε οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος (Αρχέλων-Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία), στο ΕΚΕΜΕΛ-Ευρωπαϊκό Κέντρο Μετάφρασης Λογοτεχνίας, από το 2004 έως το 2014 ήταν υπεύθυνη του τμήματος εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ενώ από το 2014 συνεργάζεται με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Έχει μεταφράσει από τα γαλλικά και τα αγγλικά περισσότερα από 350 βιβλία για παιδιά και ενήλικες. Έχουν εκδοθεί δεκατρία εικονογραφημένα βιβλία της για μικρούς και μεγάλους. Υλοποιεί εργαστήρια αφήγησης, φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής για παιδιά και ενήλικες. Από το 2015 μοιράζεται την εμπειρία της με τους ενήλικες σπουδαστές της Σχολής Αφηγηματικής Τέχνης του Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών.

*Αφήγηση: Εύη Γεροκώστα

** Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο τηλ 6974802645 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00 )

Κατασκοπεία στο Athens Book Space (!)

Σκακιστικό παιχνίδι μυστηρίου με τον συγγραφέα, Κώστα Στοφόρο

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 11:00

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και οι εκδόσεις Διόπτρα συνδιοργανώνουν μια βιωματική παρουσίαση του βιβλίου «Το γκαμπί του βασιλιά και το μυστήριο του Πολέριο». Τα παιδιά από 7-12 ετών θα λάβουν μέρος σ’ ένα διαδραστικό παιχνίδι με γρίφους και κρυμμένα αντικείμενα στην αυλή και θα δημιουργήσουν μια δική τους ιστορία (σκακιστικού) μυστηρίου.

Λίγα λόγια για τον Κώστα Στοφόρο:

Είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην τηλεόραση και τώρα συνεργάζεται με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Γράφει στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες και περιοδικά κυρίως για θέματα βιβλίου και πολιτισμού. Υλοποιεί εργαστήρια δημιουργικής γραφής για παιδιά και ενηλίκους. Έχει γράψει παραμύθια, βιβλία ενηλίκων και μια σειρά βιβλίων για γονείς. Τα τελευταία χρόνια γράφει αστυνομικές ιστορίες για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα συμμετέχει ως σεναριογράφος/παρουσιαστής σε μια σειρά ντοκιμαντέρ, κυρίως για ιστορικά θέματα. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ), του PEN Greece, της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών και της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας (Ε.Λ.Σ.Α.Λ.).

*Σε συνεργασία με τον Χρήστο Πιλάλη, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, διεθνή εκπαιδευτή και διεθνή διαιτητή στο σκάκι.

** Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο τηλ 6974802645 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00 )

«Το δέντρο με τις φωλιές»

Εκδόσεις Καστανιώτη

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 19.00

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τις εκδόσεις Καστανιώτη, διοργανώνουν συζήτηση με αφορμή το νέο μυθιστόρημα της Ελένης Πριοβόλου «Το δέντρο με τις φωλιές». Η βραβευμένη συγγραφέας συζητά με την Εριφύλη Μαρωνίτη, δημοσιογράφο και συντονίστρια του Athens Culture Net Δήμου Αθηναίων.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Είναι ένα βιβλίο για τους ενδημικούς και αποδημητικούς ανθρώπους, που σαν τα πουλιά ψάχνουν να βρουν ασφαλές καταφύγιο, παραμένοντας πάντα απάτριδες και πάντα κυνηγημένοι. Η ηρωίδα, η Μαρία εγκαταλείπει το πατρικό της σπίτι και εγκαθίσταται στο κτήμα που της κληροδότησε ο πατέρας της, καταμεσής του κάμπου. Τους αργούς ρυθμούς της μοναχικής της ζωής έρχονται να διαταράξουν «Εκείνοι», οι μετανάστες που εργάζονται στις καλλιέργειες των αδελφών της σε συνθήκες δουλείας. Τα πετούμενα του ουρανού θα την συνδέσουν όμως με έναν από «Εκείνους» σε ένα νέο δρόμο ανθρωπιάς και αποδοχής.

Λίγα λόγια για την Ελένη Πριοβόλου:

Γεννημένη στο Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου, η Ελένη Πριοβόλου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γράφει αναζητώντας την ευρυθμία και την καθαρότητα του λόγου. Αγαπά ιδιαίτερα τα παιδιά κι έχει γράψει 23 βιβλία για παιδιά και εφήβους. Παράλληλα, 8 μυθιστορήματα για μεγάλους, μία νουβέλα, και μια συλλογή διηγημάτων, ενώ έχει συμμετάσχει και στον συλλογικό τόμο, «Θερινοί Έρωτες» . Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Λογοτεχνικού Βραβείου για Μεγάλα Παιδιά του περιοδικού Διαβάζω (2009), με το Βραβείο Αναγνωστών του ΕΚΕΒ (2010), και με το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού – Νεανικού Λογοτεχνικού Βραβείου (2021).

«Ιδανικές φωνές κι αγαπημένες...»

Ανοιχτή συζήτηση για την ποίηση

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 19:00

Ο ποιητής Αργύρης Παλούκας συναντά την ηθοποιό Κάτια Γέρου στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων σε μια ανοιχτή συζήτηση για την ποίηση. Στη συζήτηση συμμετέχουν οι ποιήτριες : Μαίρη Γιόση και Κορίνα Καλούδη

Σύντομα βιογραφικά:

Ο Αργύρης Παλούκας γεννήθηκε στην Ερμιόνη της Αργολίδας το 1975. Σπούδασε Θεατρολογία στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται από το 1994. Έχει εκδώσει πέντε βιβλία ποίησης (Το ξέφτι, Μανδραγόρας, 2007· Το αλάτι πίσω από τ’ αυτί, Κέδρος, 2009· Θέλω το σώμα μου πίσω, Μεταίχμιο, 2011· Άνθρωποι που γελάνε, Κριτική, 2018· Τελευταίο σκοτάδι, Κριτική, 2022) και έχει επιμεληθεί την ανθολογία Αγάπη σαν ακολασία (Κριτική, 2016), η οποία περιλαμβάνει αποσπάσματα από το σύνολο του πεζογραφικού έργου τού Γιώργου Χειμωνά. Κείμενά του για πρόσωπα και θέματα της λογοτεχνίας έχουν συμπεριληφθεί σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το 2012 τιμήθηκε, για το Θέλω το σώμα μου πίσω, με το Πρώτο Βραβείο Καλύτερου Νέου Ποιητή από το Συμπόσιο Ποίησης.

Η Κάτια Γέρου γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Το 1975 τιμήθηκε με το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου (Γρούσα) στην παράσταση του έργου του Μπρεχτ «Ο κύκλος με την κιμωλία» (Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, Ιθάκη). Σπούδασε υποκριτική στο Θέατρο Τέχνης (1976-1979), με το οποίο συνέδεσε τη ζωή της και όπου δούλεψε για πολλά χρόνια (αρχαίο δράμα, κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο, σε σκηνοθεσίες Καρόλου Κουν και Γιώργου Λαζάνη). Διδάσκει υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Εργάστηκε με πλήθος σκηνοθετών. Με τον σύντροφό της Κυριάκο Κατζουράκη συνεργάστηκε σε τέσσερα εικαστικά-θεατρικά δρώμενα και σε τέσσερις ταινίες μεγάλου μήκους, στις οποίες συνυπέγραψαν τα σενάρια. Το 2011, από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, κυκλοφόρησε το βιβλίο της Αλλάζοντας τους παλμούς της καρδιάς – Συζητήσεις με την Ιόλη Ανδρεάδη, με θέμα την τέχνη του ηθοποιού. Έχει διακριθεί επίσης με το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Γλυκιά μνήμη» του Κυριάκου Κατζουράκη (Διεθνές Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου, Μαρόκο 2007), με το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ταινία «USSAK» του Κυριάκου Κατζουράκη (London Greek Film Festival, 2019).

Η Μαίρη Γιόση είναι Ομότιμη Καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ποιήτρια και μεταφράστρια. Δίδαξε τραγωδία και ποιητική, αρχαϊκή λυρική ποίηση, Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Το επιστημονικό έργο της περιλαμβάνει μελέτες, σχολιασμένες εκδόσεις, άρθρα, επιμέλειες και μεταφράσεις. Επιμελήθηκε τη συλλογική μετάφραση του Αίαντα του Σοφοκλή από την ομάδα «Εν κύκλω» (της οποίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος), που κυκλοφόρησε το 1998 από τις Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. Το 2002 μετέφρασε την τραγωδία του Ευριπίδη Ηρακλής που παρουσιάστηκε από το ΚΘΒΕ στο Φεστιβάλ Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Αντρέι Σερμπάν. Είχε την συνεπιμέλεια του συλλογικού τόμου Θέλξις. Δεκαπέντε μελετήματα για τη Σαπφώ (Σμίλη, 2005), ενώ εξέδωσε, σε συνεργασία με την Α. Μελίστα, τη σχολιασμένη ανθολογία κειμένων Εξαίσιοι γέλωτες. Το γέλιο στην αρχαία ελληνική γραμματεία (Σμίλη, 2017). Το ποιητικό της έργο περιλαμβάνει έξι ποιητικά βιβλία: Πασιφάη, 1981· Τοπίο κατάβασης, 1985· Ειδική διαδρομή (Στιγμή, 1990)· Οι γάμοι (Στιγμή, 1993)· Χαμηλός ουρανός (Οδός Πανός, 2006)· Η κοίτη (Σμίλη, 2021). Ποιήματά της έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες και πρακτικά συνεδρίων, έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά (Η λέξη, Ποίηση, Ελίτροχος, Παραμιλητό, Ίνδικτος, The Books’ Journal, φρμκ κ.ά.) και έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά και στα ισπανικά.

Η Κορίνα Καλούδη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Έχει εκδώσει δύο ποιητικά βιβλία: Και βέβαια τους φοβάμαι (Περισπωμένη, 2020), Χρειάστηκε να κλέψω (Περισπωμένη, 2022). Ποιήματά της έχουν δημοσιευθεί σε, ηλεκτρονικά και έντυπα, λογοτεχνικά περιοδικά (Εντευκτήριο, Οδός Πανός, Μανδραγόρας, φρμκ, The Books’ Journal) και έχει συμμετάσχει σε ανθολογίες ποίησης, καθώς και σε αφιερώματα σε Έλληνες και ξένους ποιητές. Το πρώτο της βιβλίο κυκλοφορεί στα γαλλικά από τις εκδόσεις Le miel des anges, σε μετάφραση Michel Volkovitch. Στίχοι της έχουν μελοποιηθεί σε τρία δισκογραφικά άλμπουμ. Τα βιβλία της ήταν υποψήφια στα βραβεία του ηλεκτρονικού περιοδικού Αναγνώστης (2021, 2023) στην κατηγορία της Ποίησης.

Άλκη Ζέη, «Το καπλάνι της βιτρίνας», Εκδόσεις Μεταίχμιο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εικαστικής δημιουργίας και ανάγνωσης

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 12.00

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και οι εκδόσεις Μεταίχμιο συνδιοργανώνουν ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με εικαστική δημιουργία και ανάγνωση για παιδιά από 7 ετών και άνω. Στο εργαστήριο αυτό μαζί με τη δημιουργό, Γεωργία Ζάχαρη, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν για αγαπημένα βιβλία και κόμικς και να γίνουν καλλιτέχνες, φτιάχνοντας ένα συλλογικό κόμικ.

Λίγα λόγια την Γεωργία Ζάχαρη:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994, και από τότε ζει, διαβάζει και ζωγραφίζει στην ίδια πόλη. Σπούδασε Ιστορία Τέχνης στην ΑΣΚΤ, όπου έκανε την πτυχιακή της πάνω στα ελληνικά κόμικς και το αστικό τοπίο. Ξεκίνησε να δείχνει τα δικά της κόμικς στον κόσμο το 2017, και το 2018 κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη στα Ελληνικά Βραβεία Κόμικς. Από τότε, έχει κάνει πέντε αυτοεκδόσεις, έχει δουλέψει με το περιοδικό ΜΠΛΕ ΚΟΜΗΤΗΣ και το 2019, συνεργάστηκε με τον Γιώργο Γούση και τον Παναγιώτη Πανταζή στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ, για την 60ή επέτειο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Λίγα λόγια για την Άλκη Ζέη:

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Τα πρώτα παιδικά της χρόνια τα πέρασε στη Σάμο. Παντρεύτηκε τον θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη Γιώργο Σεβαστίκογλου, που πέθανε το 1991. Απέκτησαν δύο παιδιά. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και στο Κινηματογραφικό Ινστιτούτο της Μόσχας, στο τμήμα σεναριογραφίας. Από το 1954 έως το 1964 έζησε σαν πολιτική πρόσφυγας στη Σοβιετική Ένωση. Το 1964 επιστρέφει οικογενειακώς στην Ελλάδα, για να ξαναφύγουν πάλι όλοι μαζί με τον ερχομό της Χούντας το 1967. Αυτήν τη φορά ο τόπος διαμονής τους είναι η Γαλλία, και συγκεκριμένα το Παρίσι, απ’ όπου επιστρέφουν μετά τη δικτατορία. Από πολύ μικρή ασχολήθηκε με το γράψιμο. Πρώτο της μυθιστόρημα είναι Το καπλάνι της βιτρίνας (1963), που το έχει εμπνευστεί από τα παιδικά της χρόνια στη Σάμο και είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό. Ακολουθεί μια σειρά μυθιστορημάτων για παιδιά, και το 1987 κυκλοφορεί το πρώτο της βιβλίο για μεγάλους Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα. Το 2013 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό της βιβλίο Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο. Το 2010 τιμήθηκε με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου της ενώ έκτοτε ακολούθησαν κι άλλες διακρίσεις. Έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών στις 27 Φεβρουαρίου 2020. Φέτος, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της συγγραφέα (1923-2023) και με αυτή την αφορμή το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακήρυξε το 2023 «Λογοτεχνικό Έτος Άλκης Ζέη».

* Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο τηλ 6974802645 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00 )

«Γνωρίστε τον Κρτεκ» : Ο τυφλοπόντικας που ταξίδεψε στο διάστημα

Εργαστήριο Κινουμένων σχεδίων | Τσέχικο Μορφωτικό Ινστιτούτο

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 11.00

Το Τσέχικο Μορφωτικό Ινστιτούτο διοργανώνει στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων το εργαστήριο «Γνωρίστε τον Κρτεκ», που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εκεί θα μάθουν τα παιδιά ποιος είναι αυτός ο μικρός εθνικός ήρωας της Τσεχίας, των οποίο λατρεύουν και μαζί του μεγάλωσαν γενιές και γενιές και εκτός του ότι είναι διάσημος στην χώρα του, τον γνωρίζουν παντού σε όλο τον κόσμο και ο μικρός τυφλοπόντικας ταξίδεψε μέχρι και στο διάστημα! Ο Κρτεκ είναι δημιούργημα του καλλιτέχνη Ζντένεκ Μίλερ, ο οποίος τον «έφερε στη ζωή» το 1954. Κοντεύει, λοιπόν, τα 70! Έκτοτε έχουν γυριστεί 50 επεισόδια μικρού μήκους ταινιών με πρωταγωνιστές τον Κρτεκ και τους φίλους του, τον λαγό, τον σκαντζόχοιρο, το ποντικάκι, το βατραχάκι κ.ά. Αυτό το παράξενο ζωάκι, που δε βλέπουμε σχεδόν ποτέ, έγινε το αξεπέραστο φαινόμενο του τσεχικού animation.

Λίγα λόγια για τον δημιουργό Ζντένεκ Μίλερ:

Ο Zdeněk Miler (1921– 2011) ήταν Τσέχος καλλιτέχνης, σκηνοθέτης ταινιών κινουμένων σχεδίων για παιδιά, συγγραφέας και εικονογράφος πολλών παιδικών βιβλίων και κυρίως δημιουργός του Κρτεκ, του τυφλοπόντικα, που έγινε η πιο διάσημη φιγούρα παιδικών ταινίων της Τσεχίας. Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει και μεγαλώνουν με αυτόν. Ο Μίλερ ξεκίνησε να εργάζεται στα κινηματογραφικά στούντιο της Τσεχίας το 1945. Το 1957 ζωγράφισε για πρώτη φορά τον τυφλοπόντικα που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό και ως το 2002 γυρίστηκαν συνολικά 48 επεισόδια μικρού μήκους, τα οποία προβάλλονται ανελλιπώς σε όλο τον κόσμο. Ενδιαφέρον είναι ότι ο γλυκούλης Κρτεκ και οι φίλοι του δεν μιλούν, κάνουν μόνο ήχους, που είναι στην πραγματικότητα φωνές από τις δύο μικρές κόρες του Μίλερ.

*Στο εργαστήρι θα γίνει προβολή επεισοδίων.

** Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο τηλ 6974802645 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00 )

«Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι»

Λέσχη Ανάγνωσης Κλασικής Λογοτεχνίας με τη Χρύσα Σπυροπούλου

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 19.00

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και οι εκδόσεις Μεταίχμιο συνδιοργανώνουν τη Λέσχη Ανάγνωσης Κλασικής Λογοτεχνίας με συντονίστρια τη συγγραφέα και κριτικό λογοτεχνίας, τη Χρύσα Σπυροπούλου. Η Λέσχη Ανάγνωσης Κλασικής Λογοτεχνίας των εκδόσεων Μεταίχμιο συγκροτήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2015 κι έκτοτε τα μέλη της συνέρχονται ανελλιπώς μια φορά τον μήνα, ημέρα Τετάρτη. Στη διάρκεια των συναντήσεων επιλέγονται και συζητιούνται μυθιστορήματα και διηγήματα από την ελληνική και ξένη λογοτεχνία του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα. Η λέσχη θα φιλοξενηθεί για δεύτερη φορά στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων.

*Το βιβλίο που θα συζητηθεί είναι, «Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» του Όσκαρ Ουάιλντ (Μετάφραση Γωγώ Αρβανίτη).

**Η λέσχη ανάγνωσης προσφέρει τη δυνατότητα δια ζώσης και εξ’ αποστάσεων συμμετοχής με παράλληλη διαδικτυακή σύνδεση.

Άλκηστη Χαλικιά, «Σαν διακοπές ρεύματος» (εκδόσεις Ίκαρος)

Πολιτιστική εκδήλωση για παιδιά από 5 ετών και άνω

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 10:30

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων και οι εκδόσεις Ίκαρος συνδιοργανώνουν μια πολιτιστική εκδήλωση για παιδιά από 5 ετών που αγαπούν τις περιπέτειες στη φύση, τις νέες ανακαλύψεις, τις πρωτότυπες ιστορίες και την ωραία μουσική.

Με αφορμή το βιβλίο «Σαν διακοπές ρεύματος», ελάτε να δραπετεύσουμε από την πόλη παρέα με τη συγγραφέα Άλκηστη Χαλικιά και τη μουσικό Λουίζα Σοφιανοπούλου! Το ρεύμα πέφτει κι οι περιπέτειες στη φύση αρχίζουν. Ο μικρός Άγγελος μας προσκαλεί στο καταφύγιό του για να γνωρίσουμε τους νέους τους φίλους, τα πλάσματα του βουνού και να ζήσουμε τις πιο ευτυχισμένες μέρες!

Σύντομα βιογραφικά:

Άλκηστη Χαλικιά

Η Άλκηστη Χαλικιά σπούδασε Φιλοσοφία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στη Μουσειολογία στο Essex της Μεγάλης Βρετανίας. Από το 1996, σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σε μουσεία, μνημεία, βιβλιοθήκες, χώρους τέχνης και πολιτισμού. Από τις εκδόσεις Ίκαρος κυκλοφορούν τα βιβλία της «Το κουτί του Σιλάν» (2017), «Τα παπούτσια των άλλων» (2019), «Ένα σχολείο ταρακουνημένο» (2021) και «Σαν διακοπές ρεύματος» (2023). Το 2011 απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά, με το βιβλίο της «Στο πάρκο με τα ζώα» (εκδόσεις Καλειδοσκόπιο).

Λουίζα Σοφιανοπούλου:

Η Lou is (aka Λουίζα Σοφιανοπούλου) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε κιθάρα, πιάνο και φωνητική και άρχισε πειραματίζεται στο χώρο της μουσικής από μικρή ηλικία. Η πλούσια και ευέλικτη φωνή της της επιτρέπει να κινείται σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών, το οποίο εκτείνεται από την alternative pop & rock μέχρι jazz blues και έθνικ μουσική. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες: Μαρία Φαραντούρη, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας, Μανώλης Φάμελλος, Φοίβος Δεληβοριάς, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας κα. Στις αρχές του 2017 παρουσίασε μουσική παράσταση δικής της έμπνευσης στο Μέγαρο Μουσικής στα πλαίσια αφιερώματος στην ιδιαιτερότητα της Ανθρώπινης φωνής. Είναι μέλος της ομάδας Heroes- A tribute to David Bowie. Επίσης είναι μια από τις τρεις τραγουδίστριες του ιδιαίτερα επιτυχημένου αφιερώματος στον Leonard Cohen «A tribute to Leonard Cohen». Έχει κυκλοφορήσει δύο Ep με αγγλόφωνα τραγούδια δικής της σύνθεσης ενώ έχει συμμετάσχει ερμηνευτικά σε δίσκους Ελλήνων καλλιτεχνών.

* Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο τηλ 6974802645 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00 )

Christmas Magic Bubble Show

Από την καλλιτεχνική ομάδα «La Petite Marguerite» για παιδιά από 0 ετών κι άνω

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 11:30-12:30

H καλλιτεχνική ομάδα La Petite Marguerite σας προσκαλεί στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων για ένα συμμετοχικό Christmas Magic Bubble Show. Ένα Χριστουγεννιάτικο – θεαματικό bubble show που ζωντανεύει και ενεργοποιεί το παραμυθιακό, την φαντασία και το όνειρο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εύθραυστο κόσμο της σαπουνόφουσκας, αλλά και τη ρευστότητα της σύγχρονης εποχής.

Το Christmas Magic Bubble Show μας περιμένει να μας ταξιδέψει στην μοναδική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων!

*Χώρος υλοποίησης: Στον εξωτερικό χώρο του Πάρκου Ελευθερίας (έξω από το Athens Book Space)

Τα Χριστούγεννα του Andy Warhol

Εργαστήριο εικαστικών και curatorial design

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 12:30 – 13.30

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων θα φιλοξενήσει ένα εργαστήριο εικαστικών και curatorial design για οικογένειες με παιδιά από 6-11 ετών, με την performance based facilitator- ερευνήτρια, θεωρητικό τέχνης και παιδαγωγό θεάτρου, Δήμητρα Νικολοπούλου

Ένα εργαστήριο πειραματισμού και δημιουργίας posters αφιερωμένο στην pop art και στα Χριστούγεννα με έμπνευση από τον εμβληματικό καλλιτέχνη Andy Warhol περιμένει τους μικρούς μας φίλους! Δημιουργώντας τυπώματα με ποικίλες τεχνικές και παρατηρώντας τα μοτίβα στα χριστουγεννιάτικα έργα του Andy Warhol, θα φιλοτεχνήσουμε ευφάνταστα posters, ενώ μέσα από βιωματικές και συμμετοχικές δράσεις, θα γνωρίσουμε πληροφορίες για το πρωτότυπο έργο του καλλιτέχνη. Στο τέλος της εικαστικής μας περιπλάνησης, τα παιδιά θα επιμεληθούν ομαδοσυνεργατικά το στήσιμο μιας μικρής έκθεσης, τοποθετώντας τα έργα - posters τους στο χώρο του Athens Book Space, μετατρέποντας τον στην απόλυτη gallery των Χριστουγέννων!

*Οι μικροί curator, μετά το πέρας της δράσης θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν ομαδικά την εικαστική έκθεση του Κώστα Μπασάνου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων.

** Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο τηλ 6974802645 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00)

Τα Χριστούγεννα του λύκου Ζαχαρία

Χριστουγεννιάτικη διαδραστική παράσταση

Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 17:00-18:15

Η ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι» παρουσιάζει στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων τη Χριστουγεννιάτικη διαδραστική παράσταση "Τα Χριστούγεννα του λύκου Ζαχαρία" για οικογένειες με παιδιά από 4-7 ετών.

Στο λύκο Ζαχαρία δεν αρέσουν καθόλου τα Χριστούγεννα! Τριγυρίζει μουτρωμένος, ψάχνοντας παρέα να παίξει χιονοπόλεμο. Όλοι όμως είναι απασχολημένοι με τις προετοιμασίες των γιορτών. Οι φίλοι του όμως θα τον βοηθήσουν να μπει σε κλίμα γιορτινό. Και φυσικά μία ωραία έκπληξη τον περιμένει!

*Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της σειράς που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος

**Σχεδιασμός: Χρήστος Χριστόπουλος | Υλοποίηση: Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Σοφία Νικολοπούλου / Χρήστος Χριστόπουλος

*** Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο τηλ 6974802645 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00 )

Οι φωνές μας μαζί

Εργαστήριο δημιουργικής ανάγνωσης

Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 18:30-19:45 &

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 18:30-19:45

Η ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι» διοργανώνει στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων το εργαστήριο δημιουργικής ανάγνωσης «Οι φωνές μας μαζί» (δύο συναντήσεων)

Οι συμμετέχοντες (ενήλικες) έρχονται σε επαφή με ποιήματα και λογοτεχνικά κείμενα -στο πνεύμα των Χριστουγέννων- και εξοικειώνονται με τη διαδικασία της δημιουργικής ανάγνωσης. Ταυτόχρονα αξιοποιούν ποικίλα εκφραστικά μέσα, ανακαλύπτοντας τους δρόμους που μας ανοίγει η συλλογική ανάγνωση.

*Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Χρήστος Χριστόπουλος

**Απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση στο τηλ 6974802645 (Τρίτη – Παρασκευή 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00 )

«Αγέλαστη Πολιτεία κι οι Καλικάντζαροι»

Μουσικοθεατρική παράσταση

Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 12:00-13:00

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων αποχαιρετά το 2023 με μουσική, χορό και τραγούδι με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Αγέλαστη Πολιτεία κι οι Καλικάντζαροι» από την εταιρεία Novel Vox για μικρούς και μεγάλους.

Μία φορά κι έναν καιρό… ήταν μια πολιτεία όμορφη, μα πάντα λυπημένη... Το μουσικό σχήμα Ρουμπαγιάτ έχει το αντίδοτο για να μη γίνουν και οι δικές μας πολιτείες... αγέλαστες! Νοσταλγώντας τα παιδικά τους Χριστούγεννα, θυμούνται και παρουσιάζουν το πολυαγαπημένο παραμύθι των Χάρη & Πάνου Κατσιμίχα «Αγέλαστη Πολιτεία», μια μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Παρέα με τους καλικάντζαρους και τον Ζαχαρία Σπανό στην αφήγηση, θα ταξιδέψουμε φέτος τις γιορτές σε όλη την Ελλάδα!

Λίγα λόγια για τους συντελεστές:

Ρουμπαγιάτ: Οι Ρουμπαγιάτ είναι ένα μουσικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη. Δημιουργήθηκε το 2013 και από τότε έχει ενεργή παρουσία τόσο εντός, όσο και εκτός πόλης, μετρώντας πολλές ζωντανές εμφανίσεις ανά την Ελλάδα. Βασισμένοι στην πολυφωνία, οι Ρουμπαγιάτ επιχειρούν μια σύγχρονη ερμηνευτική προσέγγιση σε τραγούδια του έντεχνου και του παραδοσιακού χώρου από πληθώρα περιοχών.

Ζαχαρίας Σπανός: Ο Ζαχαρίας Σπανός φέρνει εκτός από τη σκηνική του παρουσία, την εμπειρία θεατρικών και κινηματογραφικών παραγωγών και κυρίως την επαγγελματική του ενασχόληση με την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία παιδιών για περισσότερα από 20 χρόνια.

*Χώρος υλοποίησης: Στον εξωτερικό χώρο του Πάρκου Ελευθερίας (έξω από το Athens Book Space)

Αν βρεθείτε στο Πάρκο Ελευθερίας:

Μην χάσετε την έκθεση στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων που περιλαμβάνει προσχέδια, ντοκουμέντα και έργα του Νάσου Δάφνη από το ιστορικό project City Walls (1969-1975) που ο ελληνοαμερικανός καλλιτέχνης πραγματοποίησε στο δημόσιο χώρο στη Νέα Υόρκη. Πολλά από αυτά παρουσιάστηκαν στην Richard Taittinger Gallery, ΝΥ, από τον Νοέμβριο του 2022 μέχρι την άνοιξη του 2023. Είσοδος ελεύθερη.

Επίσης την έκθεση του Κώστα Μπασάνου από 8 Δεκεμβρίου 2023 – 14 Ιανουαρίου 2024. Η έκθεση περιλαμβάνει γλυπτικές εγκαταστάσεις, σχέδια και βίντεο, τα οποία δίνουν έμφαση στη διαδικασία παρά στην ιδέα του ολοκληρωμένου έργου. Η γλυπτική του Κώστα Μπασάνου εκπηγάζει από τη γλώσσα. Ο καλλιτέχνης οικειοποιείται φράσεις, στίχους και χωρία για να προσεγγίσει έννοιες όπως ο ορίζοντας, η εδαφικότητα, το τοπίο και η κατοικία. Στα χέρια του Μπασάνου το γλυπτικό κείμενο γίνεται έδαφος, τοίχος, τάφος, τοπίο, σύνορο, σωρός, ένα εργαλείο αφύπνισης, όπως είναι άλλωστε και η ποίηση.

Περισσότερα για:

Πάρκο Ελευθερίας

Το Πάρκο Ελευθερίας επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αναδεικνύεται σήμερα σε ένα ζωντανό, διαδραστικό, πολιτιστικό κόμβο. Μαζί με το Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων που αποτελεί έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο, το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων, και τους πέντε νέους, φιλόξενους, θεματικούς κήπους, το σημείο επανασυστήνεται ως χώρος συνάντησης, γνώσης, μνήμης και πολιτισμού. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για την επανέκθεση του Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου και οι μελέτες για τη δημιουργία του Μουσείου Αντιδικτατορικού Αγώνα. Στόχος είναι να διαφυλαχτεί και για τις επόμενες γενιές η ιστορική μνήμη της πόλης. Ακολουθήστε το Πάρκο Ελευθερίας σε Facebook και Instagram.

Athens Book Space

Το Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων είναι ένας σύγχρονος χώρος ανάγνωσης, συνάντησης, χαλάρωσης και εκδηλώσεων με επίκεντρο το βιβλίο, μέσα στην καταπράσινη καρδιά του Πάρκου Ελευθερίας, στην Βασ. Σοφίας. Ελεύθερη πρόσβαση σε έντυπα και ψηφιακά βιβλία, για παιδιά και ενήλικες, 24ωρη δωρεάν πρόσβαση σε Wi-Fi, podcasts, συναντήσεις και συζητήσεις με συγγραφείς, παρουσιάσεις βιβλίων και πολλά ακόμα σας περιμένουν στο νέο πολιτιστικό τοπόσημο της Αθήνας. Το Athens Book Space υλοποιείται από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Περισσότερα στο athensbookspace.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το υπαίθριο αναγνωστήριο μπορείτε να δείτε στο site: https://athensbookspace.gr

Πληροφορίες και κρατήσεις: 6974802645 ( Τρίτη – Παρασκευή: 11.00-19.00 & Σαββατοκύριακο: 10.00-15.00)

Το Athens Book Space υλοποιείται από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Ακολουθήστε το Πάρκο Ελευθερίας σε Facebook και Instagram