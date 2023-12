Netflix: Έχουμε το τρέιλερ για το μεγάλο φινάλε του «The Crown»

Τα τελευταία επεισόδια της σειράς The Crown, κυκλοφορούν στο Netflix στις 14 Δεκεμβρίου.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για το μεγάλο φινάλε της βραβευμένης σειράς «The Crown».



«Η επική κατάληξη της βραβευμένης σειράς. Τα τελευταία επεισόδια του The Crown θα κυκλοφορήσουν στις 14 Δεκεμβρίου», αναφέρει το Netflix στη λεζάντα που συνοδεύει το -σχεδόν τρίλεπτο- βίντεο για τα τελευταία έξι επεισόδια της σειράς.



«Με την οριστική αλλαγή της Κοινοπολιτείας, η Ελισάβετ Β' αναλογίζεται τη ζωή και την παρακαταθήκη της και ανοίγει τον δρόμο στους διαδόχους της, Κάρολο και Γουίλιαμ», αναφέρεται στη σύντομη σύνοψη της σειράς.





Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα έχει δεχθεί αρκετές επιθέσεις για διάφορες σκηνές της σειράς και το κατά πόσο ανταποκρίνονται στα πραγματικά γεγονότα με τους επικεφαλής της παραγωγής να απαντούν ότι πρόκειται για προϊόν μυθοπλασίας.

Εκτός από τον έρωτα της Νταϊάνα και του Ντόντι Αλ Φαγιέντ η σειρά εστιάζει και στην πρωθυπουργία του Τόνι Μπλερ, τον «King Tony» όπως ακούμε να αναφέρεται στο τρέιλερ, και το πρώιμο στάδιο στη σχέση του πρίγκιπα Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον. Η σειρά ολοκληρώνεται με έναν βασιλικό γάμο, αυτόν του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς το 2005.



Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία σεζόν της τηλεοπτικής μοναρχίας, χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια κυκλοφόρησαν στις 16 Νοεμβρίου, ενώ τα έξι τελευταία ακολουθούν στις 14 Δεκεμβρίου.



