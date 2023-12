Οι Megadeth έρχονται τον Ιούνιο στην Ελλάδα για το Release Athens

Οι Megadeth θα ανέβουν στην σκηνή του Release Athens την Παρασκευή 14 Ιουνίου

Τo Release Athens υποδέχεται τους Megadeth, την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.



Η μπάντα του «αρχιτέκτονα» Dave Mustaine καθόρισε το heavy metal και συνεχίζει να το κάνει μέχρι σήμερα, 40 χρόνια μετά το ξεκίνημά της. Μέλος των περίφημων Big Four της thrash-metal σκηνής και ένα από τα κορυφαία και πιο επιτυχημένα ονόματα του σκληρού ήχου, επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από πολλά χρόνια για να παρουσιάσουν ένα show γεμάτο τραγούδια-ύμνους!

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το όνομα Megadeth αποτελεί από μόνο του ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της heavy metal ιστορίας και ξεκίνησε να γράφεται αμέσως μετά την πολυσυζητημένη αποχώρησή του Dave Mustaine από τους Metallica. Συνθέτης, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη, πολλών κομματιών στους δύο πρώτους δίσκους των τελευταίων, ο 22χρονος κιθαρίστας, πεινασμένος για μουσική και δημιουργία, αποφάσισε να σχηματίσει τη μπάντα και να ακολουθήσει τη δική του μοναδική πορεία.

Τιθασεύοντας τον ήχο του NWOBHM, προσδίδοντάς του ριζικά ταχύτερα riffs, μαζί με μοναδική τεχνική ευελιξία, περίπλοκες συνθέσεις και την αρχέγονη ενέργεια του punk, ο Mustaine δεν σταμάτησε ποτέ να οραματίζεται νέους δρόμους στη σκληρή μουσική.

Από το ντεμπούτο, "Killing Is My Business... And Business Is Good!" (1985), και το σερί αριστουργημάτων, "Peace Sells... But Who's Buying" (1986), “So Far, So Good… So What!” (1988), "Rust In Piece" (1990), "Countdown To Extinction" (1992), "Youthanasia" (1994), μέχρι τα ασυμβίβαστα "Cryptic Writings" (1997) και "The System Has Failed" (2004), η σφοδρότητα των Megadeth δεν ελάττωσε ποτέ ταχύτητα, συναρπάζοντας τους metal fans και ξεπερνώντας τα 50 εκατομμύρια πωλήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο περσινός, 16ος δίσκος τους, "The Sick, The Dying... And The Dead!” είναι η φυσική συνέχεια, του βραβευμένου με Grammy, "Dystopia" (2016) και μια ξεκάθαρη αναφορά στη νικητήρια μάχη του ηγέτη της μπάντας με τον καρκίνο του λάρυγγα. «Πλέον νιώθω περισσότερη ενέργεια από ποτέ» δηλώνει ο Dave και το αποδεικνύει, μαζί με ολόκληρη τη μπάντα, επί σκηνής αφήνοντας τους πάντες άναυδους.

Ετοιμαστείτε για ατελείωτο headbanging με τα εμβληματικά "Hangar 18", "A Tout Le Monde", "Tornado of Souls", "Symphony of Destruction", "Peace Sells", "Holy Wars... The Punishment Due", "In My Darkest Hour", "She-Wolf", "Wake Up Dead", "Sweating Bullets", σε μία ακόμα πραγματικά μεγάλη ημέρα του heavy ήχου!

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, στις 12:00, προς 50€ και για περιορισμένο αριθμό. Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 55€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 150€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο και το πρώτο διήμερο εισιτήριο του Release Athens 2024, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Megadeth & more tba (14/6/24, Πλατεία Νερού) + Judas Priest, Bruce Dickinson & more tba (21/7/24, Πλατεία Νερού) προς 85€ (κέρδος 15€) [Link διήμερου εισιτηρίου εδώ]

Διάθεση εισιτηρίων:

- Τηλεφωνικά στο 211770000

- Online / releaseathens.gr + more.com

- Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/ physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr



