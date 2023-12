Ο Bryan Adams μας γλέντησε χθες στο ΟΑΚΑ

Ο Bryan Adams έδωσε στο ΟΑΚΑ μια από τις καλύτερες συναυλίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα

Όσοι βρεθήκαμε χθες το βράδυ (5/12) στο ΟΑΚΑ BASKETBALL ARENA ζήσαμε μια από τις καλύτερες συναυλίες των τελευταίων χρόνων στη χώρα μας. Ο αιώνιος έφηβος και σε άριστη φόρμα, φωνητικά και σωματικά, Bryan Adams μάς γλέντησε κανονικά!



Ο Καναδός ρόκερ επέστρεψε στην Αθήνα, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία του συναυλία στον ίδιο χώρο, το 2019 και όπως και τότε τα έδωσε όλα και ακόμα παραπάνω! Επί δύο ώρες πάνω στη σκηνή, έδωσε τον καλύτερο εαυτό του, κάνοντας τα πάντα για να περάσουμε καλά. Άκρως επικοινωνιακός, αστειεύτηκε μαζί μας, μας συγκίνησε, μας ξεσήκωσε, μας έκανε να χορέψουμε, μας ευχαρίστησε στα ελληνικά και δέχτηκε και τις παραγγελιές μας!



Επί δύο ώρες, ο Bryan Adams παρέδωσε μαθήματα σε επίδοξους ρόκερ και απέδειξε ότι στα 64 του, δεν του ξεφεύγει ούτε ημιτόνιο φωνητικά. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν η αφιέρωση του Shine a Light στον πατέρα του που δεν ζει πια, του Straight From the Heart στην 96χρονη μητέρα του και του It's Only Love στην καλή του φίλη Τίνα Τέρνερ που «έφυγε» φέτος, λέγοντας προς τιμήν της το κομμάτι είχαν τραγουδήσει μαζί.

Αεικίνητος πάνω στη σκηνή, μαζί με τον κιθαρίστα του, Keith Scott, δεν σταμάτησαν να αλωνίζουν, δίνοντας πόνο. Όσον αφορά, το setlist, το best of των τραγουδιών του, σε συνδυασμό με τα καινούρια κομμάτια, τα requests που δέχθηκε, δεν άφησαν κανέναν παραπονεμένο, κρατώντας παράλληλα τη θερμοκρασία στα ύψη. Το peak της βραδιάς, ήταν φυσικά όταν ακούστηκε το εκρηκτικό «Summer Of ‘69» που ξεσήκωσε ολόκληρο το ΟΑΚΑ.



Ο Bryan Adams που έφτασε στη χώρα μας πριν λίγες ημέρες, για να συνδυάσει και τις ολιγοήμερες διακοπές του, κάνοντας τουρισμό στην Αθήνα, ξεκινάει την ευρωπαϊκή του περιοδεία «So Happy It Hurts Tour» από την Ελλάδα. Μετά τη χθεσινή μαγική βραδιά στην Αθήνα, θα κάνει μια στάση στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου στο PΑΟΚ SPORTS ΑRΕΝΑ. Φίλοι Θεσσαλονικείς, μην χάσετε την ευκαιρία να τον δείτε live. Θα είναι μια συναυλία για την οποία θα μπορείτε μετά να λέτε ότι «ήμουν κι εγώ εκεί».

Ακολουθεί το set list της χθεσινής συναυλίας στο ΟΑΚΑ

Kick Ass

Can't Stop This Thing We Started

Somebody

18 til I Die

Please Forgive Me

One Night Love Affair

Shine a Light

Heaven

Go Down Rockin'

It's Only Love

Kids Wanna Rock

You Belong to Me

I've Been Looking for You

The Only Thing That Looks Good on Me Is You

When You Love Someone

Here I Am

When You're Gone

Thought I'd Died and Gone to Heaven

(Everything I Do) I Do It for You

Back to You

So Happy It Hurts

Run to You

Summer of '69

Have You Ever Really Loved a Woman?

Heat of the Night

(request)

Room Service

(request)

Do I Have to Say the Words?

(request)

Cuts Like a Knife

Straight From the Heart

Play Video

All for Love

Christmas Time





Διαβάστε επίσης





Πολιτιστική ατζέντα σε ρυθμούς Χριστουγέννων, Μπράιαν Άνταμς, κόμικ και Φόνισσας

Μπράιαν Άνταμς: Προπώληση και τιμές εισιτηρίων για τις συναυλίες του στην Ελλάδα

O Μπράιαν Άνταμς έρχεται στην Ελλάδα για δύο συναυλίες!