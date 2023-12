Athens Music Week 2024: To Open Call για τα showcases ξεκίνησε - Τι αλλάζει φέτος

Το Ανοιχτό Κάλεσμα για τα AMW showcases ξεκίνησε νωρίτερα και πιο εμπλουτισμένο από κάθε άλλη χρονιά, προσφέροντας την ευκαιρία σε φιλόδοξους καλλιτέχνες να συμμετάσχουν δυναμικά και να αναδειχθούν στην ετήσια συνάντηση της μουσικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Το Αthens Music Week (AMW) επιστρέφει για 6η συνεχόμενη χρονιά από τις 22 έως τις 25 Μαΐου 2024 για ένα εορταστικό τετραήμερο γεμάτο showcase συναυλίες, συζητήσεις, εργαστήρια, πάρτι και φυσικά το Live stage στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης!

Όπως κάθε χρονιά, η αντίστροφη μέτρηση για τη διοργάνωση ξεκινάει με την έναρξη του Open Call για τα showcases τα οποία αποτελούν σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της. Το φεστιβάλ δίνει τη σκηνή σε νέους καλλιτέχνες, μπάντες και μουσικά projects από την Ελλάδα και το εξωτερικό και από κάθε μουσικό είδος για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους μπροστά σε επαγγελματίες και music experts της εγχώριας και διεθνούς αγοράς (managers, bookers, promoters, Α&Rs κ.α.), να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία και να ανοίξουν τα φτερά τους για νέες περιπέτειες!

Η φετινή διαδικασία, όμως, είναι ξεχωριστή σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς για πρώτη φορά την τελική απόφαση για την επιλογή των καλλιτεχνών που θα συμμετέχουν στις showcase συναυλίες του AMW θα την λάβει καλλιτεχνική επιτροπή που συστάθηκε ειδικά γι αυτόν τον σκοπό! Σε αυτή θα συμμετέχουν άνθρωποι κλειδιά σε διάφορες θέσεις της εγχώριας και διεθνούς μουσικής βιομηχανίας, οι οποίοι θα κληθούν με βάση την εμπειρία και την κατάρτισή τους να αξιολογήσουν προσεκτικά τις συμμετοχές και να προκρίνουν αυτές με τις περισσότερες πιθανότητες εξέλιξης.

Ειδικότερα στην καλλιτεχνική επιτροπή συμμετέχουν σε αλφαβητική σειρά ο συνιδρυτής της Goodheart Productions Αχιλλέας Σταύρου, ο ιδιοκτήτης της δισκογραφικής Teranga Beat Αδαμάντιος Καφετζής, o διευθυντής μάρκετινγκ της μουσικής εταιρείας Stay Independent Ανδρέας Περικλής Μεταξάς, ο ιδρυτής της ΜΕΣΟ και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Athens Music Week Γιώργος Περό, η αρχισυντάκτρια του μουσικού site avopolis.gr Εύη Χουρσανίδη, ο ραδιοφωνικός παραγωγός στο Kosmos 93,6 Μιχάλης Καμάκας, ο ιδρυτής και συνιδιοκτήτης του Principal Club Νίκος Στεφανίδης, η συνδιοργανώτρια του Plisskën Festival Θεοδώρα Καρακάση και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Fuzz Productions/ Release Festival Θωμάς Μαχαίρας από την εγχώρια, μουσική αγορά, ενώ από τη διεθνή θα λάβουν μέρος η πρόεδρος της RAW Music και Διευθύντρια του Mastering the Music Business Anca Lupes, o PR, Talent & Export για το Live Nation Madrid και επικεφαλής του προγράμματος εξαγωγών The Spanish Wave Showcase Cesar Andion, ο booking agent της ιστορικής Γαλλικής εταιρείας Zamora Productions Christophe Spagnuolo, o καλλιτεχνικός διευθυντής της κεντρικής σκηνής του EXIT Festival και του Φεστιβάλ Jazz του Βελιγραδίου Dragan Ambrozić και η συντονίστρια και διευθύντρια παραγωγής για το Green Futures Field, Glastonbury Lisa Nasta.

Με τη δημιουργία της καλλιτεχνικής επιτροπής, το AMW έχει ως στόχο αφενός να αναβαθμίσει ποιοτικά το θεσμό των showcase συναυλιών που προωθεί από την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του και αφετέρου να συσφίξει τις σχέσεις και να προτείνει στενότερους τρόπους συνεργασίας και αυτοματισμούς μεταξύ της εγχώριας και διεθνούς μουσικής αγοράς, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε ένα κέντρο ανάδειξης τόσο εγχώριων, μουσικών ταλέντων με δυνατότητες εξαγωγιμότητας, όσο και αξιόλογων διεθνών σχημάτων προς το ελληνικό κοινό. Πρωτοβουλίες όπως η παραπάνω ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας με αυτή του εξωτερικού, ένας στόχος που βρίσκεται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του ΑΜW.

Ανάμεσα στους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν ήδη παρουσιάσει τη δουλειά τους στο πλαίσιο των showcase & συναυλιών του Athens Music Week βρίσκονται οι Amalia & The Architects, Christos Kalkanis, Deaf Radio, Εβρίτικη Ζυγιά, Fundracar, Good Job Nicky, Gemma, Θραξ Πανκς, Lia Hide, Molyneux, Οδυσσέας Τζιρίτας, Saske, Nalyssa Green, The Bonnie Nettles, The Lobsters, VASSIŁINA, Whereswilder, και πάνω από 40 ανερχόμενοι καλλιτέχνες από την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη της καλλιτεχνικής επιτροπής μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.athensmusicweek.gr/artistic-board-2024/

Δήλωσε συμμετοχή εδώ ως και τις 31 Δεκεμβρίου:

https://www.athensmusicweek.gr/el/

To AMW υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού δικτύου Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και Music Tech Europe Academy (MTEA), που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναλυτικές πληροφορίες για το φετινό πρόγραμμα και τις τιμές των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν από τη νέα χρονιά.

