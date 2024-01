Ντέιβιντ Σόουλ: Πέθανε ο ηθοποιός της σειράς «Στάρσκι και Χατς»

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ντέιβιντ Σόουλ πέθανε σε ηλικία 80 ετών

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής Ντέιβιντ Σόουλ. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε η σύζυγος του ηθοποιού, Έλεν Σνελ με δήλωσή της.

«Ο Ντέιβιντ Σόουλ - αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, παππούς και αδερφός - πέθανε χθες μετά από γενναία μάχη για τη ζωή, στη στοργική παρέα της οικογένειας. Μοίρασε πολλά υπέροχα δώρα στον κόσμο ως ηθοποιός, τραγουδιστής, αφηγητής, δημιουργικός καλλιτέχνης και αγαπημένος φίλος. Το χαμόγελό του, το γέλιο και το πάθος του για τη ζωή θα μείνουν στη μνήμη εκείνων των οποίων τη ζωή έχει αγγίξει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Ντέιβιντ έγινε ιδιαίτερα γνωστός από την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Starsky & Hutch» (Στάρσκι και Χατς), του 1975. Σε αυτή υποδύθηκε επί σειρά ετών τον ντετέκτιβ Κεν «Χατς» Χάτσινσον στο πλευρό του Πολ Μάικλ Γκλέιζερ που έπαιζε τον Ντέιβ Στάρσκι. Η σειρά είχε προβληθεί και στη χώρα μας γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Το 2004 οι δύο ηθοποιοί επέστρεψαν στους ρόλους τους για το ριμέικ Starsky & Hutch, με πρωταγωνιστές τον Μπεν Στίλερ και τον Όουεν Ουίλσον.

Ο Ντέιβιντ Σόουλ συμμετείχε επίσης στα: Here Come The Brides, Magnum Force και The Yellow Rose, ενώ ήταν γνωστός και για το επιτυχημένο τραγούδι Don't Give Up on Us. Ζώντας για αρκετά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, έπαιξε αρκετούς θεατρικούς ρόλους.



