Barbie: Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα ερμηνεύσει το «I’m Just Ken» στα Όσκαρ

To τραγούδι της Barbie είναι υποψήφιο για Όσκαρ

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα τραγουδήσει το «I’m Just Ken» από τη σκηνή των Όσκαρ, στις 10 Μαρτίου, σύμφωνα με το Variety.



Η εμφάνιση του Γκόσλινγκ συζητείται από τότε που ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία τον Ιανουάριο. Ο σταρ της Barbie κέρδισε υποψηφιότητα B' Ανδρικού Ρόλου για τον Κεν, ενώ η ταινία έχει αποσπάσει δύο υποψηφιότητες για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι - για το «I’m Just Ken» και το «What Was I Made For?» της Μπίλι Άιλις.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Μαρκ Ρόνσον – ο οποίος ήταν παραγωγός και έγραψε το «I’m Just Ken» – αποκάλυψε ότι ενώ θα ήθελε πολύ να ερμηνεύσει το τραγούδι στα Όσκαρ, θα το έκανε μόνο με τον Γκόσλινγκ.

Στο μεταξύ, ο Γκόσλινγκ δήλωσε ότι, όπως και ο Ρόνσον, ήταν ανοιχτός στο να εμφανιστεί στα Όσκαρ, αλλά δεν του είχε γίνει κάποια πρόταση. «Μπορεί να είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος να το κάνω. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσε αυτό. Αλλά είμαι ανοιχτός σε αυτό», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι Barbie κέρδισε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου και Β' Γυναικείου Ρόλου για την Αμέρικα Φεράρα. Εκτός υποψηφιοτήτων έμειναν τόσο η πρωταγωνίστρια της Barbie, Μάργκοτ Ρόμπι όσο και η Γκρέτα Γκέργουικ που υπέγραψε τη σκηνοθεσία.

Η Μάργκοτ Ρόμπι τοποθετήθηκε για το θέμα, λέγοντας: «Δεν υπάρχει τρόπος να λυπηθείς όταν ξέρεις ότι είσαι τόσο ευλογημένη», εκφράζοντας ωστόσο την απογοήτευσής της για την απουσία της Γκέργουικ από τις υποψηφιότητες.

«Νομίζω ότι η Γκρέτα έπρεπε να προταθεί ως σκηνοθέτις», δήλωσε. «Αυτό που έκανε γίνεται μια φορά στην καριέρα, μια φορά στη ζωή».



