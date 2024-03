Οι Ολλανδοί Tramhaus στο Release Athens 2024

Οι Tramhaus θα βρεθούν στη σκηνή του Release Athens μαζί με Pulp, The Smile, Ride & Tramhaus

Το Release Athens 2024 υποδέχεται τους Tramhaus, την Πέμπτη 20 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Το συγκρότημα από την Ολλανδία, έχοντας εντυπωσιάσει με τη σκηνική παρουσία και τα τραγούδια του σε διάφορα showcases, ετοιμάζεται να αποτελέσει το επόμενο πολυσυζητημένο όνομα του ευρωπαϊκού μουσικού στερεώματος. Μαζί με τους Pulp, The Smile και Ride συγκροτούν ένα από τα κορυφαία lineups του φετινού καλοκαιριού.



Το πενταμελές σχήμα των Tramhaus δημιουργήθηκε στο Ρότερνταμ, κατά τη διάρκεια των lockdowns, από μια παρέα φίλων που μοιράζονται την αγάπη τους για οτιδήποτε σχετίζεται με το post-punk. Στο διάστημα της σχετικά σύντομης ύπαρξής τους, έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν τα σύνορα της γενέτειράς τους, όχι μόνο χάρις στα εκρηκτικά τραγούδια τους που πατάνε γερά στις αθάνατες παραδόσεις του punk, αλλά κυρίως για τα εντυπωσιακά live που έχουν δώσει σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως τα Eurosonic Noorderslag, Best Kept Secret και Hop Pop Hop.



Αυτή τη στιγμή, πραγματοποιούν μια μεγάλη περιοδεία τη Βρετανία, πλησιάζοντας για πρώτη φορά μεγαλύτερα ακροατήρια, ενώ το πρόγραμμά τους για την υπόλοιπη σεζόν περιλαμβάνει στάσεις σε σημαντικά ευρωπαϊκά φεστιβάλ αλλά και στο θρυλικό SXSW που πραγματοποιείται στο Τέξας.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 70€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 200€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &s tools για όλους

Open-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

