Οι Coldplay ανυπομονούν για τη συναυλία τους στην Αθήνα - Το βίντεο στο TikTok

Οι Coldplay έρχονται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 8 και 9 Ιουνίου

Oι Coldplay, ανυπομονούν να έρθουν στην Αθήνα, εμείς να δείτε...



Το συγκρότημα δημοσίευσε στο TikTok, ένα βίντεο, στο οποίο δηλώνουν πόσο ανυπομονούν για τις δύο συναυλίες τους στην Αθήνα.



«Ό,τι ονειρευόμαστε... Δεν μπορούμε να περιμένουμε για την Αθήνα, στις 8 Ιουνίου», έγραψαν στην ανάρτησή της η οποία παρουσιάζει πλάνα από συναυλίες τους ανά τον κόσμο.

Οι Coldplay θα δώσουν δύο συναυλίες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στις 8 και 9 Ιουνίου. Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή καλοκαιρινή περιοδεία της μπάντας ξεκινά από την Αθήνα, ενώ και τα δύο live στην Αθήνα είναι sold out.



Aυτή είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα θα βρεθεί στη χώρα μας. Μια εμφάνιση που μετατράπηκε σε θρίλερ λόγω του προσωρινού κλεισίματος του ΟΑΚΑ.



Οι Coldplay ανακοίνωσαν την επίσκεψή τους στην Ελλάδα τον περασμένο Ιούλιο, όταν στο live τους στο Άμστερνταμ έδειξαν ένα βίντεο για τη συνέχιση της περιοδείας τους «Music of the Spheres World Tour». Στο βίντεο, παρουσιάστηκαν μια σειρά από σημαίες, μεταξύ των οποίων και η ελληνική.





