«Happy Birthday To You»: Το τραγούδι των γενεθλίων σβήνει 100 κεράκια

Το «Happy Birthday», ο ύμνος των γενεθλίων κυκλοφορεί για πρώτη φορά με τη μορφή που το γνωρίζουμε, στις 4 Μαρτίου 1924. Ποια είναι όμως η ιστορία του;

Το ημερολόγιο δείχνει 4 Μαρτίου του 1924 και είναι η ημερομηνία που «γεννιέται» στις ΗΠΑ το τραγούδι των γενεθλίων, «Happy Birthday», με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα.



Εκατό χρόνια μετά, το αγγλόφωνο «Happy Birthday», έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό ως το συνώνυμο των γενεθλίων, έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, έχει γνωρίσει διασκευές στην ποπ κουλτούρα και σε πολλές περιπτώσεις τραγουδιέται αυτούσιο στα αγγλικά από τον κόσμο, όπως συμβαίνει και στη χώρα μας, καθώς συνηθίζουμε να το τραγουδάμε στον εορτάζοντα/εορτάζουσα αμέσως μετά το αντίστοιχο ελληνικό, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια της τούρτας.

Η ιστορία του πιο δημοφιλούς τραγουδιού, σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες

Το «Happy Birthday to You» βασίστηκε πάνω στη μελωδία του παιδικού τραγουδιού «Good Morning to All» που έγραψε το 1893 η νηπιαγωγός Πάτι Χιλ για να καλωσορίζει κάθε πρωί τα μικρά παιδιά στο σχολείο στο Λιούσβιλ του Κεντάκι, όπου ήταν διευθύντρια. Η μουσική του τραγουδιού ήταν της αδελφής της, Μίλντρεντ Χιλ, η οποία ήταν πιανίστα και συνθέτις.



Οι δύο αδελφές ήθελαν μια χαρούμενη μελωδία που να φτιάχνει τη διάθεση των παιδιών και συγχρόνως έναν απλό και κατανοητό στίχο που θα μπορούσαν εύκολα να απομνημονεύσουν τα μικρά παιδιά. Και το βρήκαν!



Ακούστε το «Good Morning to All», προτού γίνει «Happy Birthday to You»



Στίχοι

Good morning to you,

Good morning to you,

Good morning, dear children.

Good morning to all.

Όταν το Happy Birthday έγινε ο ύμνος των γενεθλίων

Βρισκόμαστε πλέον στις 4 Μαρτίου 1924, όταν ο Ρόμπερτ Κόλμαν επιμελείται ένα βιβλίο γενεθλίων και μέσα εκεί συναντάμε το «Good Morning to All» με διαφορετικούς στίχους και συγκεκριμένα με αυτούς που όλοι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Πλέον όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να γιορτάζουν τα γενέθλιά τους και το τραγούδι άρχισε να μεταδίδεται από στόμα σε στόμα με εκπληκτική ταχύτητα.

Από το 1988 τα δικαιώματα του τραγουδιού -που έχει αποδειχτεί σωστό χρυσωρυχείο- ανήκουν -έως και το 2030- στη Warner. Η εταιρεία ζητά αντίτιμο, περίπου 7.000 δολάρια για τα πνευματικά δικαιώματα όταν το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται σε ταινίες, δίσκους κλπ., και για το λόγο αυτό σπανίως ακούγεται σε κινηματογραφικές ή τηλεοπτικές παραγωγές.

Για την ιστορία αξίζει να αναφέρουμε ότι ένα από τα διάσημα - αν όχι το πιο διάσημο- Happy Birthday ήταν αυτό που τραγούδησε η θρυλική Μέριλιν Μονρόε στις 19 Μαΐου του 1962, σε εκδήλωση για τα 45α γενέθλια του Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι.

