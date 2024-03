Χιθ Λέτζερ: Νέες λεπτομέρειες για τον θάνατο του ηθοποιού

Ο ηθοποιός Χιθ Λέτζερ πέθανε το 2008 σε ηλικία 28 ετών

Ο σκηνοθέτης Στίβεν Γκάγκαν, φίλος του Χιθ Λέτζερ, μοιράστηκε νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του αείμνηστου ηθοποιού.

Ο Λέτζερ, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για το ρόλο του Joker στο The Dark Knight του Κρίστοφερ Νόλαν, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του τον Ιανουάριο του 2008 μετά από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, όπως υπνωτικών, αγχολυτικών και παυσίπονων χαπιών. Ο Λέτζερ ήταν μόλις 28 ετών.

Μιλώντας πρόσφατα στο podcast «Developmental Hell» του Μάλκολμ Γκλάντγουελ, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ανέφερε ότι εκείνο τον καιρό εργαζόταν στην κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος «Blink: The Power of Thinking Without Thinking» του Γκλάντγουελ και ήθελε για πρωταγωνιστή του τον Λέτζερ.

Μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ο Γκάγκαν αποκάλυψε ότι έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον πατέρα του Λέτζερ, ο οποίος τον ενημέρωσε για τη θλιβερή είδηση του θανάτου του και του είπε ότι δίπλα στο άψυχο σώμα του γιου του, βρέθηκε ένα αντίτυπο του βιβλίου και το σενάριο της ταινίας του Γκάγκαν.

«Δίπλα στο άψυχο σώμα στο κρεβάτι ήταν το σενάριό μας και το βιβλίο ήταν στο κομοδίνο», ανέφερε ο Γκάγκαν. «Νομίζω ότι ο αριθμός μου ήταν γραμμένος στο σενάριο. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν σοκαρισμένοι και κάλεσαν αυτόν τον αριθμό και δεν ξέρω γιατί», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι και ο Κρίστοφερ Νόλαν μίλησε πρόσφατα για τον Χιθ Λέτζερ. Συγκεκριμένα, κατά την παραλαβή του βραβείου του στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, ο σκηνοθέτης του Σκοτεινού Ιππότη, ανέφερε ότι η τελευταία φορά που είχε βρεθεί σε εκείνη τη σκηνή ήταν το 2009, για να λάβει ένα βραβείο εκ μέρους του αλησμόνητου ηθοποιού. Ο Σκοτεινός Ιππότης, που ήταν η τελευταία ταινία του Λέτζερ και κυκλοφόρησε έξι μήνες μετά τον θάνατό του.



