Ποσό που ζαλίζει για τον Κρίστοφερ Νόλαν: Πόσα εκατομμύρια θα πάρει μετά τα Όσκαρ του «Oppenheimer»

Ο Κρίστοφερ Νόλαν μόλις έγινε ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους σκηνοθέτες στο Χόλιγουντ.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν το βράδυ της Κυριακής πήρε στο σπίτι του τα -βαρύτατης σημασίας- Όσκαρ, Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ταινίας για το «Oppenheimer». Συνολικά η ταινία έλαβε 13 υποψηφιότητες και 7 Όσκαρ, γεγονός που αυτομάτως εκτοξεύει το κασέ του Νόλαν στα ύψη.



Σύμφωνα με το Variety, ο Νόλαν είναι πλέον ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους σκηνοθέτες στο Χόλιγουντ, ενώ το ποσό που λαμβάνει για το «Oppenheimer» αγγίζει πλέον τα 100 εκατομμύρια δολάρια!

Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει έναν συνδυασμό μισθού, τελικής αποζημίωσης, εσόδων από το box office και μπόνους για τα δύο βραβεία Όσκαρ.

Η ταινία της Universal - η οποία απέσπασε συνολικά επτά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Α' και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Κίλιαν Μέρφι και τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ αντίστοιχα, γυρίστηκε με μπάτζετ 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά την κυκλοφορία της στις 19 Ιουλίου, αποτέλεσε το φαινόμενο «Barbenheimer» μαζί με την Barbie.



Η ταινία κέρδισε 958 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ένα ποσό-μαμούθ λαμβάνοντας υπόψη το εμπόδιο της σήμανσης «R-rated (ακατάλληλη για ανηλίκους)» και τη διάρκεια προβολής των τριών ωρών. Σηματοδοτεί επίσης τον νικητή της καλύτερης ταινίας με τις υψηλότερες εισπράξεις από το «The Lord of the Rings: The Return of the King» του 2004.



Το «Oppenheimer» θα επανακυκλοφορήσει σε 1.000 κινηματογραφικές αίθουσες αυτό το Σαββατοκύριακο, με τη σήμανση του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Έτσι, αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, δίνοντας ένα επιπλέον μπόνους στον Κρίστοφερ Νόλαν.



