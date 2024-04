Helmos Mountain Festival: Ανακοινώθηκε το line up του φετινού φεστιβάλ

Γιάννης Χαρούλης, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μαρίνα Σπανού, είναι ορισμένοι μόνο από τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο 2ο Helmos Mountain Festival

Το Helmos Mountain Festival επιστρέφει φέτος από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου με ένα πλούσιο line up.



Σημειώστε ονόματα: Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιάννης Χαρούλης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Μαρίνα Σπανού, Ορέστης Ντάντος, Ταφ Λάθος, Σκιαδαρέσες, Λόγος Τιμής, Novel 729, L' Entourloup, Villagers of Ioannina City, Γιώργος & Νίκος Στρατάκης.



Περισσότερα ονόματα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.



Τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση αλλά και χαλάρωση, στις πλαγιές ενός μαγικού βουνού, του Χελμού. Μέρες και νύχτες σε απόλυτη αρμονία με τη φύση, σ’ έναν τόπο σπάνιας ομορφιάς που ανήκει στο παγκόσμιο Γεωπάρκο Unesco Χελμού – Βουραϊκού.



Ο στόχος του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων να καταστεί ο Χελμός ένα βουνό για όλους, έγινε πέρυσι πραγματικότητα και απέδειξε πως φύση, αθλητισμός, δραστηριότητες αναψυχής, εκπαίδευση και μουσική αποτελούν την απόλυτη συνταγή …ευτυχίας. Φέτος λοιπόν, σε αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο και στη φύση και με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων σε συνεργασία με τη Novel Vox, σχεδίασαν ακόμα ένα υπέροχο φεστιβάλ και μας περιμένουν όλες και όλους να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να μοιραστούμε ανεπανάληπτες στιγμές και να φτιάξουμε νέες αναμνήσεις.



Τι θα ζήσουμε φέτος στο Helmos Mountain Festival;



Αμέτρητες υπαίθριες δραστηριότητες, για όλες τις ηλικίες και κάθε διάθεση! Τοξοβολία, πεζοπορία, flying fox, yoga, orienteering, mountain bike, γνωριμία με την τοπική γαστρονομία, οινικά events, workshops, παιδικά εργαστήρια στη φύση, trail running για τους πιο… βουνίσιους, κινηματογραφικές προβολές και πολλά ακόμα!



Κάθε ημέρα θα κλείνει με συναυλίες από καταξιωμένους και αγαπημένους σε όλους καλλιτέχνες! Και φέτος το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με ένα μοναδικό, γνήσιο γλέντι στην κεντρική πλατεία των Καλαβρύτων!



Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται



Τα εισιτήρια φέτος διατίθενται σε τρεις φάσεις.



Early Foxes 45€ – εξαντλήθηκαν

Προπώληση 55€ - για τους ψύχραιμους!

Last Call 65€ - για αυτούς που μας ζητάνε άλλο ένα τελευταίο…!



*Περιλαμβάνεται η πρόσβαση στο σύνολο των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν καθώς και των λοιπών εγκαταστάσεων του φεστιβάλ.

**Περιλαμβάνεται η χρήση των λεωφορείων για μετακινήσεις μεταξύ της περιοχής των Καλαβρύτων και του Χιονοδρομικού Κέντρου με συνεχή δρομολόγια.

***Δράσεις που παρέχονται από το φεστιβάλ, όπως για παράδειγμα τα workshops, ενδέχεται να χρειάζονται ξεχωριστές κρατήσεις θέσεων για τήρηση σειράς προτεραιότητας.

****Δεν περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες, οι οποίες διατίθενται από συνεργάτες. Για κράτηση θέσεων θα πρέπει να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με τους ίδιους. Στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο more.com





Πληροφορίες για τους κατασκηνωτές:

Φέτος η κράτηση σκηνής είναι υποχρεωτική και θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας πώλησης εισιτηρίων. Είναι απαραίτητο να γίνει κράτηση ανά σκηνή και να δηλώνεται και ο αριθμός ατόμων σε αυτή.

Το φεστιβάλ διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει τις σκηνές που δεν ακολουθούν τις οδηγίες των διοργανωτών.