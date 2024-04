Ένας αιώνας Winnie the Pooh: Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια αρκούδα και ένας κύκνος

Ο Winnie the Pooh γίνεται 100 και αυτή είναι η ιστορία του...

Φέτος ο λατρεμένος μας αρκούδος Winnie the Pooh, συμπληρώνει τα 100 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του ως «Edward Bear» στο βιβλίο «When We Were Very Young» του Α.Α. Milne που είχε τη μορφή ποιήματος.



Ως Winnie-the-Pooh (Γουίνι το Αρκουδάκι) εμφανίστηκε στο ομότιτλο βιβλίο του Milne το 1926 και προτού τον μάθει όλος ο πλανήτης, ο Winnie ήταν μια πραγματική… αρκούδα με μια ενδιαφέρουσα ιστορία!

Μια μαύρη αρκούδα που λεγόταν Winnipeg

Ο χαριτωμένος αυτός χαρακτήρας που αγαπάει το μέλι βασίστηκε σε μια θηλυκή μαύρη αρκούδα που βρέθηκε στο White River του Οντάριο και αγοράστηκε το 1914 από τον Harry Colebourn, κτηνίατρο στον Καναδικό Στρατό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, για 20 δολάρια.

Ο Colebourn ονόμασε την αρκούδα "Winnipeg", από το όνομα της πατρίδας του, την πρωτεύουσα της Μανιτόμπα, στον Καναδά. Η Winnipeg έγινε μασκότ για το σύνταγμα του Colebourn, που ήταν μέρος της 3ης Καναδικής Μεραρχίας.

Η Winnipeg, -κατά κόσμον Winnie- συνόδευε τον Colebourn και το σύνταγμά του στο εξωτερικό. Ωστόσο, πριν αποσταλεί στη Γαλλία για να πολεμήσει στον Πόλεμο, αποφασίστηκε ότι θα ήταν καλύτερα για εκείνη να μείνει με ανθρώπους που ήταν εξοικειωμένοι με τη φροντίδα των ζώων. Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1914, η μαύρη αρκούδα πέρασε την πόρτα του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου, όπου σύντομα έγινε ατραξιόν!

Η «γέννηση» του Winnie the Pooh

Εκεί την είδε και ο νεαρός Christopher Robin Milne, γιος του συγγραφέα, και τη λάτρεψε αμέσως. Οι δυο τους άρχισαν να επισκέπτονται συχνά το νέο τους φίλο και να περνάνε αρκετές ώρες μαζί του. Έτσι, ο Winnie, ενέπνευσε τον Milne να γράψει μια σειρά βασισμένη στον γιο του και την αρκούδα.



Μάλιστα, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το πλήρες όνομα του Winnie the Pooh που όλοι έχουμε αγαπήσει. Συγκεκριμένα, το «Pooh» είναι έμπνευση από ένα όνομα που ο Milne έδωσε σε έναν κύκνο στο ζωολογικό κήπο. Στο βιβλίο «When Were Were Very Young» ο Milne εξηγεί σχετικά:



«Αυτό είναι ένα πολύ καλό όνομα για κύκνο, διότι αν τον φωνάξεις και δεν έρθει (κάτι στο οποίο οι κύκνοι είναι πολύ καλοί), μπορείς να προσποιηθείς ότι απλώς έλεγες "ναι, σιγά" για να του δείξεις πόσο λίγο τον ήθελες». Ο κύκνος εμφανίζεται στο βιβλίο «When We Were Very Young».



Όσο για το «Winnie», έτσι λεγόταν και το αρκουδάκι που είχε ο γιος του, Christopher και το ονόμαστε έτσι από την αληθινή αρκούδα που έβλεπε με τον πατέρα του στον ζωολογικό κήπο. Μάλιστα, πολλοί από τους χαρακτήρες, πήραν το όνομά τους από τα παιχνίδια του Christopher.

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα...

Για την ιστορία, η αληθινή αρκούδα θα ζούσε μια μακρά ζωή (για το είδος της), φτάνοντας μέχρι την ηλικία των 20 ετών -δύο χρόνια περισσότερα από τη μέση διάρκεια ζωής μιας μαύρης αρκούδας. Η αρκούδα πέθανε στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου το 1934.



Ο Colebourn επέζησε του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και επέστρεψε στο σπίτι του στο Winnipeg. Το αρχικό του σχέδιο ήταν να φέρει τoν Winnie πίσω μαζί του στον Καναδά, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει να μείνει στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου.

Ο Γουίνι το αρκουδάκι παραμένει μέχρι σήμερα ένας από τους πιο δημοφιλείς παιδικούς χαρακτήρες και μετά τα βιβλία κατέκτησε τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη με σειρές και ταινίες. Ως λούτρινο αρκουδάκι έχει μπει στα σπίτια εκατομμυρίων παιδιών ανά τον κόσμο και η φιγούρα του κοσμεί ρούχα, παιχνίδια, και άλλα αντικείμενα.



