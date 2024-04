Netflix: Rebel Moon και Νονός - Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες της εβδομάδας

Rebel Moon — Μέρος 2: The Scargiver

Μια ματιά στις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix από τις 15 έως τις 21 Απριλίου 2024.

Η νέα εβδομάδα ξεκινάει στο Netflix με την ταινία Rocketman που κυκλοφορεί σήμερα (15/04) στην πλατφόρμα και τον θρυλικό Νονό του Κόπολα που θα είναι διαθέσιμο αύριο Τρίτη 16 Απριλίου.

Από τις νέες κυκλοφορίες, ξεχωρίζει το πολυαναμενόμενο δεύτερο μέρος του Rebel Moon του Ζακ Σνάιντερ.

Σειρές του Netflix

The Circle: ΗΠΑ: Σεζόν 6 (The Circle: Season 6)

17/04/2024

Σε αυτό το κοινωνικό πείραμα και διαγωνισμό, διαδικτυακοί παίκτες φλερτάρουν, γίνονται φίλοι και φτιάχνουν ψεύτικα προφίλ για το έπαθλο του κορυφαίου ινφλουένσερ.

The Upshaws: Μέρος 5 (The Upshaws: Part 5)

18/04/2024

Μια νέα εποχή γεμάτη σκαμπανεβάσματα και αλλαγές στη ζωή των Άπσοου φέρνει ευλογία αλλά και άγχος. Ό,τι όμως κι αν συμβεί, η οικογένεια παραμένει πάνω απ' όλα.

Tαινίες του Netflix

Rebel Moon — Μέρος 2: The Scargiver (Rebel Moon — Part Two: The Scargiver)

19/04/2024

Οι επαναστάτες ετοιμάζονται για μάχη κόντρα στον Μητρικό Κόσμο, ενώ άρρηκτοι δεσμοί σχηματίζονται, ήρωες αναδύονται και θρύλοι γεννιούνται. Μια ταινία του Ζακ Σνάιντερ.



