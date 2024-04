O Μάρτιν Σκορσέζε θέλει να κάνει ταινία για τον Σινάτρα με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Επίσης, η Τζένιφερ Λόρενς λέγεται ότι θα υποδυθεί στην ταινία τη δεύτερη γυναίκα του Σινάτρα, Άβα Γκάρντνερ

O Μάρτιν Σκορσέζε φέρεται να δουλεύει πάνω σε μια βιογραφική ταινία για τον Φρανκ Σινάτρα με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, σύμφωνα με πηγές.



Δημοσίευμα του Variety αναφέρει ότι ο σκηνοθέτης του «Killers Of The Flower Moon» πρόκειται να γυρίσει την ταινία back-to-back με το φιλμ για τη ζωή του Χριστού. Λέγεται μάλιστα ότι ο Ντι Κάπριο θα αναλάβει να υποδυθεί τον Σινάτρα, ενώ η Τζένιφερ Λόρενς θα υποδυθεί τη δεύτερη σύζυγό του, την ηθοποιό Άβα Γκάρντνερ.



Η ταινία έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον των μεγάλων στούντιο. Η Apple, η οποία χρηματοδότησε το «Killers Of The Flower Moon», έχει ήδη εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον, ωστόσο η Sony φαίρεται να είναι πιο κοντά ώστε να αποκτήσει τα δικαιώματα.

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι, για οποιοδήποτε μελλοντικό πρότζεκτ δεν έχει δοθεί ακόμη το «πράσινο φως» από την κόρη του Σινάτρα, Τίνα, η οποία έχει τον έλεγχο της περιουσίας του πατέρα της, ενώ πρέπει να ληφθεί ακόμα υπόψη ότι ο Σκορσέζε θέλει να ασχοληθεί με τη γυναίκα που ο Σινάτρα είχε σχέση ενώ ήταν παντρεμένος με τη μητέρα της, Νάνσι Μπάρμπατο.



Σε άλλα νέα, η νέα ταινία του Σκορσέζε για τη ζωή του Χριστού, αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα αργότερα φέτος στην Αίγυπτο, την Ιταλία και το Ισραήλ.



