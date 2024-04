AthensRocks με Queens of the Stone Age: Το full line-up του φεστιβάλ

Queens of the Stone Age

Οι Queens of the Stone Age θα είναι headliners του φετινού φεστιβάλ AthensRocks

Το AthensRocks παρουσιάζει τους Queens of the Stone Age στο Athens Olympic Complex το Σάββατο 27 Ιουλίου, σε μια βραδιά που περιμέναμε πολλά χρόνια.

Μαζί τους οι Spiritualized, The Armed και οι Πεθαίνουν στο Τέλος δημιουργούν ένα ονειρεμένο line-up που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Queens of the Stone Age

Δημιουργημένοι από τον Joshua Homme στα ιερά μουσικά χώματα του Palm Desert της Καλιφόρνια τη δεκαετία του '90, οι Queens of the Stone Age κατάφεραν μέσα από την πολυδιάστατη μουσική τους και το τεράστιο ταλέντο τους να γιγαντωθούν και να γίνουν οι ροκ ήρωες μιας ολόκληρης γενιάς.

Παραγωγικοί, φιλόδοξοι και πλέον εμβληματικοί οι QOTSA δεν έχασαν ποτέ τη δημοφιλία τους και την έμπνευσή τους ξεπερνώντας κάθε μουσικό είδος με το οποίο επέλεξαν να διασταυρωθούν καλλιτεχνικά. Aπό το θρυλικό ομώνυμο ντεμπούτο τους που κυκλοφόρησε το 1998 μέχρι το περσινό εκπληκτικό "In Times New Roman" ο Joshua Homme κι η παρέα του μας χάρισαν μνημειώδη τραγούδια σαν τα "No One Knows","Little Sister," "My God is the Sun", "Make it with Chu","Go with the Flow", "Emotion Sickness", "The Way You Used To Do".

Μέσα από την στιχουργική δεινότητα και την καλλιτεχνική ιδιοφυία του Homme που εξελίχθηκε σε μια από τις σημαντικές μουσικές περσόνες του 21ου αιώνα οι QOTSA παραμένουν αμετακίνητοι στο βάθρο τους, με το κοινό και τους κριτικούς να ορκίζονται αιώνια πίστη στο συγκρότημα και τα τραγούδια του.

Μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι οι QOTSA αποθεώνονται σαν μία από τις καλύτερες live μπάντες του πλανήτη, ειδικά τη δεδομένη περίοδο που έχουν ένα εξωπραγματικό line up προεξάρχοντος του Ηomme. Oι Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita και Jon Theodore συμπληρώνουν μια ονειρεμένη μπάντα που τιμά την σπουδαία ιστορία των Queens of the Stone Age οι οποίοι ξεκίνησαν σαν οικοδεσπότες στα μυθικά "generator parties" για να αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τους στην παγκόσμια ροκ σκηνή μέσα από αλλεπάλληλα sold out arena shows και headline εμφανίσεις στα σημαντικότερα μουσικά φεστιβάλ του κόσμου.

Spiritualized

Οι Spiritualized, το εμβληματικό βρετανικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1990 από τον Jason Pierce (a.k.a Spaceman), θα βρεθεί στην Ελλάδα για το AthensRocks, το Σάββατο 27 Ιουλίου στο πλευρό των Queens of the Stone Age, σε μία ανεπανάληπτη μουσική βραδιά, στο Athens Olympic Complex.

Αντλώντας έμπνευση από ένα ευρύ φάσμα επιρροών, όπως το ψυχεδελικό ροκ και η gospel, οι Spiritualized έχουν χαράξει μια ξεχωριστή πορεία καθώς οι μινιμαλιστικές συνθέσεις τους, ξεπερνούν τα είδη και αψηφούν τις συμβάσεις.

Κάθε άλμπουμ που κυκλοφόρησαν είναι ένα μουσικό ταξίδι, με ανοιχτή πρόσκληση σε όποιον θέλει να να βυθιστεί σε ευρύ φάσμα συναισθημάτων και εμπειριών. Από τις απόκοσμες μελωδίες στο «Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space» μέχρι το ηχητικό μεγαλείο του «Let It Come Down», η μουσική των Spiritualized διακατέχεται από μια υπερβατική ποιότητα που αντηχεί βαθιά στους fan τους σε όλο τον κόσμο.

Στο τελευταίο άλμπουμ τους «Everything Was Beautiful» ο Spaceman παίζει 16 διαφορετικά όργανα σε 11 διαφορετικά στούντιο, καθώς και στο σπίτι του, έχοντας ως επίσημους προσκεκλημένους περισσότερους από 30 μουσικούς και τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων την κόρη του Poppy, τον συνεργάτη και φίλο του John Coxon.

«Υπήρχαν τόσες πολλές πληροφορίες μέσα στο άλμπουμ, που με την παραμικρή κίνηση θα έχανε την ισορροπία του, ωστόσο, είναι σημαντική για εμένα η επανάληψη. Χωρίς να χάνεις τον έλεγχο, να πηγαίνεις γύρω από τον εαυτό σου και από κάθε περιστροφή να κρατάς τα καλά κάθε φορά. Σίγουρα κάνεις και λάθη, αλλά κρατιέσαι ακόμα και σε κάποια από αυτά και κάπως έτσι πετυχαίνεις και φτάνεις εκεί που θες» δήλωσε ο Spaceman για το τελευταίο μουσικό πόνημα που μας κατέπληξε για ακόμη μια φορά.

Πέρα από τα επίσημα albums τους, οι Spiritualized έχουν αφήσει το στίγμα τους για τις δυναμικές και συναρπαστικές ζωντανές εμφανίσεις τους. Οι συναυλίες της μπάντας είναι θρυλικές για την ένταση και το συναισθηματικό τους βάθος, με κάθε παράσταση να αποτελεί μια ισχυρή κοινή εμπειρία.

Οι Spiritualized, η μπάντα που δεν φοβήθηκε ποτέ να χαράξει τη δική της ξεχωριστή μουσική θα ροκάρει στο φετινό AthensRocks δημιουργώντας μαζί με τους Queens of the Stone Age, ένα line up που θα βάλει φωτιά στο φεστιβαλικό μας καλοκαίρι.

The Armed

Oι The Armed είναι μια hardcore/ punk κολλεκτίβα με βαθιές underground ρίζες κι ένα σπυδαίο καλλιτεχνικό όραμα υπό το οποίο ενώθηκαν κατά καιρούς μέλη των Queens Of The Stone Age Converge, Rolo Tomassi, Cave In, Metz, και πολλών ακόμη συγκροτημάτων που άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους σε όλο το φάσμα του σκληρού ήχου.

Μυστηριώδεις, ευφάνταστοι, προκλητικά εκκεντρική και διεστραμμένα ευφυείς οι The Armed σχηματίστηκαν στο Detroit του Μίσιγκαν το 2009 κι έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει πέντε official albums γενομένης με το “Τhese are lights” (2009) μέχρι το πιο πρόσφατο περσινό “Perfect Saviors” (2023) το οποίο και γνώριζε εξαιρετικές κριτικές τόσο από κοινό που τους ακολουθεί πιστά όσο και από το σύνολο του μουσικού τύπου.

Mε προεξάρχοντα καλλιτεχνικό νου τον πολυπράγμονα μουσικό, performer και σκηνοθέτη Tony Wolski οι The Armed έφτιαξαν ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικό κράμα που ακολουθεί τις βασικές αρχές της punk αισθητικής και του noise rock περνώντας με επιτυχία σε ένα σκληροπυρηνικό pop songwriting που απογειώνεται με το σαρδόνιο χιούμορ και τις λυσσαλέες live εμφανίσεις της μπάντας.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου θα ανέβουν στη σκηνή του AthensRocks για να επιβεβαιώσουν τον δικαιολογημένο ντόρο που γίνεται γύρω από το ολοένα και πιο ανερχόμενο όνομά τους.

Πεθαίνουν στο Τέλος

Οι Πεθαίνουν στο Τέλος είναι ένα ανεξάρτητο rock 'n roll σχήμα που έκανε την εμφάνισή του στα τέλη του 2018 κι έκτοτε απέκτησε φανατικό κοινό.

Οι Πεθαίνουν στο Τέλος ένωσαν καλλιτεχνικά διακεκριμένους μουσικούς της ελληνικής σκηνής που έχουν γράψει χιλιόμετρα στον χώρο, μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε μια σειρά από punk και rock projects της χώρας.

Το συγκρότημα ξεπέρασε γρήγορα τα στενά όρια του ελληνικού underground χάρη στην ενέργεια και το αγνό rock 'n' roll αίσθημα που διακατέχει τις συναυλίες και τις κυκλοφορίες τους.

Τα κολληματικά riffs και η punk αισθητική τους αποτέλεσαν το καύσιμο για να απογειωθούν τα τραγούδια των Πεθαίνουν στο Τέλος μέσα κι από την κυκλοφορία του Βουντού EP τους, που κέρδισε το στοίχημα του ελληνικού στίχου το 2020.

Από το 2022 πραγματοποιούν συνεχείς εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, σε φεστιβάλ και ανοίγοντας συναυλίες γνωστών εγχώριων σχημάτων. Η νέα δισκογραφική τους δουλειά βρίσκεται σε στάδιο ηχογράφησης. Tο πρώτο single/video "Μυρίζει Θάνατο" κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2023 στις ψηφιακές πλατφόρμες, και το δεύτερο αναμένεται τον Μάιο του 2024. Το Σάββατο 27 Ιουλίου ανεβαίνουν στη σκηνή του AthensRocks για να δώσουν το έναυσμα για να ζήσουμε μια αξέχαστη εμπειρία στο απόλυτο μουσικό φεστιβάλ της πόλης.

Το Σάββατο 27 Ιουλίου το AthensRocks θα παρουσιάσει στο Αthens Οlympic Complex μια πρωτόγνωρη συναυλιακή εμπειρία με τους Queens of The Stone Age, τους Spiritualized, τους The Armed και τους Πεθαίνουν στο Τέλος να σφραγίζουν με τις εμφανίσεις τους μια rock no roll βραδιά που δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του www.ticketmaster.gr στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/AR24QOTSA

Εκτός από τα εισιτήρια γενικής εισόδου, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων με τις παρακάτω παροχές:

-Aποκλειστική πρόσβαση στον υπερυψωμένο χώρο VIP

-Open Bar καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας

-Εξειδικευμένο προσωπικό φιλοξενίας

-Κατοχυρωμένη θέση Parking

-WC αποκλειστικής χρήσης VIP

-ΑthensRocks 2024 αναμνηστικά

* Η πώληση των εισιτηρίων ΑΜΕΑ θα διεξαχθεί αποκλειστικά από το τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster (2111981535).

**Σημεία πώλησης hard copy εισιτηρίων:

Monsterville (Αγίας Ειρήνης 13, Μοναστηράκι, τηλ.: 21 0364 8180)

Metal Era (Εμμανουήλ Μπενάκη 22, Αθήνα, τηλ.: 21 0330 4133)





