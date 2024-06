Όλες οι προσφορές του Release Athens 2024

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του Release Athens μπορούν να εξασφαλίσουμε μία σημαντική έκπτωση που φτάνει μέχρι τα 40 ευρώ

Ο χρόνος για την έναρξη του φετινού Release Athens Festival μετράει πλέον αντίστροφα, αφού την Κυριακή 9 Ιουνίου ανοίγουν ξανά οι πόρτες της Πλατείας Νερού για να υποδεχτούν τους αξεπέραστους The Offspring αλλά και τους The Subways, Danko Jones και The Overjoyed.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Release Athens προσφέρει διήμερες και τριήμερες ειδικές προσφορές (οχτώ στο σύνολο), για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ εξασφαλίζοντας σημαντική έκπτωση που φτάνει μέχρι τα 40€!

Πιο αναλυτικά, οι προσφορές αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί ως εξής

Διήμερο εισιτήριο: Parov Stelar, Jain, Telenova (15/6, Πλατεία Νερού) + Cannons & more tba (6/7, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων) προς 50€ (όφελος 23€)

Διήμερο εισιτήριο: Cannons & more tba (6/7, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων) + Massive Attack, Beak>, Mount Kimbie (17/7, Πλατεία Νερού) προς 80€ (όφελος 15€)

Διήμερο εισιτήριο: Cannons & more tba (6/7, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων) + Duran Duran, SOFI TUKKER & more tba (18/7, Πλατεία Νερού) προς 90€ (όφελος 20€)

Διήμερο εισιτήριο: Massive Attack, Beak>, Mount Kimbie (17/7, Πλατεία Νερού) + Duran Duran, SOFI TUKKER & more tba (18/7, Πλατεία Νερού) προς 110€ (όφελος 25€)

Διήμερο εισιτήριο: Megadeth, Blind Guardian, Grand Magus (14/6, Πλατεία Νερού) + Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept, Saturday Night Satan (21/7, Πλατεία Νερού) προς 100€ (όφελος 20€)

Διήμερο εισιτήριο: Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept, Saturday Night Satan (21/7, Πλατεία Νερού) + Behemoth, Testament, Pestilence (28/7, Πλατεία Νερού) προς 75€ (όφελος 20€)

Διήμερο εισιτήριο: Megadeth, Blind Guardian, Grand Magus (14/6, Πλατεία Νερού) + Behemoth, Testament, Pestilence (28/7, Πλατεία Νερού) προς 75€ (όφελος 20€)

Τριήμερο εισιτήριο: Megadeth, Blind Guardian, Grand Magus (14/6, Πλατεία Νερού) + Judas Priest, Bruce Dickinson, Accept, Saturday Night Satan (21/7, Πλατεία Νερού) + Behemoth, Testament, Pestilence (28/7, Πλατεία Νερού) προς 115€ (όφελος 40€)

Οι κάτοχοι μεμονωμένου εισιτηρίου για οποιαδήποτε από τις μέρες που συμπεριλαμβάνονται στις παραπάνω προσφορές έχουν δυνατότητα αναβάθμισης σε όποιο διήμερο ή τριήμερο εισιτήριο επιθυμούν. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να στείλουν email στο support@releaseathens.gr αναφέροντας στον τίτλο την ημέρα που έχουν ήδη εισιτήριο (π.χ. “TICKET UPGRADE/PAROV STELAR”) και επισυνάπτοντας το εισιτήριό τους.

Για όλες τις πληροφορίες: https://www.releaseathens.gr/prosfores/

