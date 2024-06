Εβάντζελιν Λίλι: Η σταρ των Lost, Χόμπιτ και Avengers εγκαταλείπει την υποκριτική

H ηθοποιός Εβάντζελιν Λίλι σταματάει -τουλάχιστον για την ώρα- την υποκριτική και νιώθει ευτυχισμένη

Η Εβάντζελιν Λίλι σταρ του Lost, του Χόμπιτ, των Avengers, ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Instagram ότι «εγκαταλείπει» το Χόλιγουντ, τουλάχιστον για τώρα. Στη δημοσίευσή της, η Λίλι μοιράστηκε ένα βίντεο από το 2006 με την ίδια να εξομολογείται τα όνειρά της για το μέλλον, τα οποία περιλάμβαναν το να γίνει «συνταξιούχος ηθοποιός», να κάνει οικογένεια και να αφοσιωθεί στην ανθρωπιστική εργασία.

«Είμαι τόσο γεμάτη χαρά και ικανοποίηση σήμερα καθώς εκπληρώνω το όραμά μου, έγραψε η Λίλι στη λεζάντα της ανάρτησης. «Η απομάκρυνση από αυτό που φαίνεται σαν την προφανή επιλογή (πλούτος και φήμη) μπορεί να μοιάζει τρομακτική μερικές φορές, αλλά το να ακολουθήσεις το ντάρμα σου [το μονοπάτι σου] αντικαθιστά τον φόβο με την εκπλήρωση. Ίσως κάποια μέρα να επιστρέψω στο Χόλιγουντ, αλλά προς το παρόν ανήκω εδώ».



Η ηθοποιός κατέληξε αναφέροντας: «Έφτασε μια νέα σεζόν και ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΗ...και ΕΙΜΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ».

Μετά από εμφανίσεις σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένου του Smallville, η Λίλι έγινε παγκόσμια γνωστή ως Kate Austen στη σειρά επιστημονικής φαντασίας Lost. Συνέχισε να πρωταγωνιστεί δίπλα στον Χιου Τζάκμαν στην ταινία του 2011 Real Steel, πριν κάνει ένα ταξίδι στη Μέση Γη για να παίξει το ξωτικό Tauriel στο The Hobbit: The Desolation of Smaug του 2013 και το σίκουελ του 2014, The Hobbit: The Battle of Five Armies.

Το 2015, έγινε μέλος του Marvel Cinematic Universe ως Hope van Dyne στο Ant-Man. Αργότερα θα επαναλάβει τον ρόλο της υπερήρωα στο Ant-Man and the Wasp του 2018, θα πολεμήσει στην τελική μάχη εναντίον του Thanos στο Avengers: Endgame και θα επιστρέψει για μερικά ακόμα κβαντικά βασίλεια στο Ant-Man and the Wasp: Quantumania του 2023.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Λίλη δεν δίσταζε να αρνηθεί ρόλους που δεν την ενδιέφεραν - όπως την προσωπική πρόσκληση του Χιου Τζάκμαν να συμμετάσχει στο σύμπαν των X-Men.



«Έλεγα "Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρομαι"», θυμάται στο podcast Happy Sad Confused.



Εκείνη την εποχή, η Λίλη ανέφερε ότι ήταν «πολύ επικριτική» με τις ταινίες με υπερήρωες και σχεδίαζε να απορρίψει το Ant-Man προτού ο ατζέντης της την ενθαρρύνει να παρακολουθήσει μερικές από τις προηγούμενες ταινίες της Marvel. Πρόσθεσε, «Όταν το έκανα, είπα: "Ω, κάνουν κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ ωραίο"».



