Η πρώτη ταινία σε παραγωγή Γιάννη Αντετοκούνμπο θα γυριστεί στην Ελλάδα

Το Studio Galazio και ο Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Christopher André Marks (King Otto) ανακοινώνουν τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας παραγωγής που επικεντρώνεται στην παρουσίαση υψηλής αξίας ιστοριών με ελληνικά θέματα, που θα απευθύνονται σε διεθνές κοινό.

Το Galazio θα παράγει μια σειρά ελληνικών θεματικών ιστοριών που προορίζονται

για ευρεία διεθνή διανομή μέσω ενός δικτύου συνεργασιών. Στην πρώτη της δραστηριοποίηση, η εταιρεία θα παράγει μια κωμωδία ληστείας τύπου «Ocean’s 11» που θα διαδραματίζεται στην Ελλάδα και θα είναι η πρώτη κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας στην οποία συναντάμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ρόλο παραγωγού.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Marks, ενώ για την παραγωγή της ταινίας θα συνεργαστεί με μια ομάδα βετεράνων διεθνών παραγωγών, όπως: Raphaël Benoliel (Emily in Paris), Shani Hinton (The Stones and Brian Jones), Adam B. Stern (Blue Jasmine), και Erika Aronson (Café Society).



Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το 2024, ενώ στο καστ θα περιλαμβάνονται ονόματα πολλών κορυφαίων Ελλήνων ηθοποιών.

Ο Christopher André Marks είναι Αμερικανός σκηνοθέτης ελληνικής καταγωγής που έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες παραγωγής όπως το HBO και το ESPN Films. Τον γνωρίζουμε επίσης από την ταινία (King Otto) στην οποία ηταν συμπαραγωγός και σκηνοθέτης

