Όλες οι λεπτομέρειες για την 1η ημέρα του Release Athens 2024 - Το πρόγραμμα των συναυλιών

Αντίστροφη μέτρηση για το Release Athens 2024. Τι ώρα θα βγουν οι Offspring στη σκηνή της Πλατείας Νερού

Το Release Athens Festival επιστρέφει για άλλη μια χρονιά στην Πλατεία Νερού, όπου θα υποδεχτούμε δεκάδες σπουδαία ονόματα του χθες και του σήμερα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η πρώτη ημέρα του Release Athens 2024 είναι αφιερωμένη στο ατόφιο rock ‘n’ roll, με τους θρυλικούς The Offspring να αναλαμβάνουν το ρόλο των headliners στη μεγάλη επιστροφή τους στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια. Μαζί τους, οι The Subways, μια από τις πιο εντυπωσιακές live μπάντες της σκηνής αλλά και οι εξίσου συναρπαστικοί Danko Jones, στην πολυαναμενόμενη πρώτη εμφάνισή τους στην Ελλάδα. Την βραδιά ανοίγουν οι Αθηναίοι punk rockers, The Overjoyed.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Doors open 18:00

18:15 / The Overjoyed

19:10 / Danko Jones

20:40 / The Subways

22: 30 / The Offspring

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 63€.

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλα όσα πρέπει να ξέρεις λίγο πριν το Release Athens 2024 σηκώσει αυλαία!

Λίγες ώρες έμειναν μέχρι να ανοίξουν για άλλη μια φορά οι πόρτες της Πλατείας Νερού και να υποδεχτούμε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που θα εμφανιστούν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι! Παρακάτω ακολουθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για να προετοιμαστείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βιώσετε την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία.

1) Lineup: Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος το Release Athens θα παρουσιάσει ένα πολυσυλλεκτικό lineup για κάθε ηλικία και γούστο, με συγκροτήματα που έχουν αφήσει εποχή (Massive Attack, Duran Duran, Pulp, Offspring μεταξύ πολλών άλλων) αλλά και ονόματα που έρχονται για πρώτη φορά στην χώρα μας, ακριβώς τη στιγμή που η καριέρα τους εκτοξεύεται (The Smile, Black Pumas, Jain, Sofi Tukker κ.α.). Επισκεφθείτε αυτή τη σελίδα για να ανακαλύψετε το full lineup.

2) Κάτοψη: Επειδή κανείς δεν θέλει να χάσει στιγμή από τα φοβερά shows, καλό θα ήταν να αφιερώσετε 5 λεπτά από το χρόνο σας και να μελετήσετε την κάτοψη της Πλατείας Νερού, ώστε να μπορείτε να βρείτε με ευκολία ότι τυχόν χρειαστείτε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο χώρο του φεστιβάλ.

3) Πρόσβαση/Parking: Αν είστε της άθλησης και θέλετε να αποφύγετε την αυτονόητη ταλαιπωρία της κίνησης, προτιμήστε το ποδήλατό σας ή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες). Αν δεν έχετε άλλη επιλογή, φροντίστε να μοιραστείτε το αυτοκίνητο με την παρέα σας και να συμβουλευτείτε αυτό το χάρτη για όλες τις διαθέσιμες επιλογές parking που έχετε στην περιοχή πέριξ της Πλατείας Νερού. Υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβασή σας είναι εφικτή από την πεζογέφυρα "Εσπλανάδα" ή από την είσοδο του Ολυμπιακού Πόλου Π. Φαλήρου (πλησίον Tae Kwon Do).

4) Official Merchandise: Ανακαλύψτε το πλούσιο merchandise του Release Athens 2024!

5) Προσφορές: Μη χάσετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε των διήμερων και τριήμερων προσφορών, με όφελος έως 40€. Μάθε περισσότερα.

6) Είστε κάτοχος εισιτηρίου VIP; Ανακαλύψτε όλες τις πληροφορίες για τις προνομιακές παροχές εδώ.

7) Είστε κάτοχος εισιτηρίου ΑμεΑ; Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη πρόσβαση σας εδώ.

8) Άλλες απορίες: Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις σε ότι άλλο χρειάζεστε!

Διαβάστε επίσης





Release Athens: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει ο Δήμος Καλλιθέας

Όλες οι προσφορές του Release Athens 2024

Οι καλύτερες στιγμές των Offspring στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη