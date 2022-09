Netflix: Γνωρίστε τους υπόπτους στο νέο τρέιλερ για το σίκουελ του «Knives Out»

Κατά τη διάρκεια του TUDUM το Σαββατοκύριακο, το Netflix αποκάλυψε ένα νέο κλιπ από το σίκουελ του Knives Out, Glass Onion με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του ντετέκτιβ Benoit Blanc.

Στο βίντεο, το Netflix μας δίνει μια γεύση ορισμένων ηθοποιών από το all-star cast της ταινίας. Μια ομάδα φίλων από τα παλιά λαμβάνουν μια πρωτότυπη πρόσκληση από τον παλιόφιλό τους Miles (Έντουαρντ Ντόρτον) ο οποίος τους καλεί στο ιδιωτικό του νησί για ένα Σαββατοκύριακο με σκοπό να λύσουν το μυστήριο της… δολοφονίας του.



Στη συνέχεια της ταινίας Στα Μαχαίρια (2018) του Ράιαν Τζόνσον, με τίτλο Glass Onion: A Knives Out Myster, ο ντετέκτιβ Benoit Blanc ταξιδεύει στην Ελλάδα για να εξιχνιάσει ένα μυστήριο που περιλαμβάνει ένα νέο καστ γραφικών υπόπτων.



Πρωταγωνιστούν: οι Ντάνιελ Κρεγκ, Έντουαρντ Νόρτον, Τζανέλ Μονέ, Κάθριν Χαν, Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, Τζέσικα Χένγουικ, Μάντελιν Κλάιν. Με τους Κέιτ Χάντσον και Ντέιβ Μπαουτίστα.



Το Glass Onion: A Knives Out Mystery, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.



Η πρώτη ταινία Knives Out κυκλοφόρησε στο Netflix το 2018 γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office με έσοδα που ξεπερνούν τα 311 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που οδήγησε τον «γίγαντα» του streaming να δώσει το πράσινο φως -και 469 εκατομμύρια δολάρια- για δύο ακόμα σίκουελ. Επίσης, η αρχική ταινία χάρισε στον σκηνοθέτη Ράιαν Τζόνσον μια υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ και BAFTA.



Όπως δηλώνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, σκοπός του είναι να κάνει μια σειρά ταινιών whodunit, όπως οι ιστορίες της Αγκάθα Κρίστι, με κεντρικό χαρακτήρα του τον ντετέκτιβ, Benoit Blanc.





