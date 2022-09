Η Τζένιφερ Λόπεζ είναι μια ψυχρή εκτελέστρια στη νέα ταινία του Netflix

To The Μother με την Τζένιφερ Λόπεζ θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Μάιο του 2023.

Ανάμεσα στις επερχόμενες νέες ταινίες του Netflix είναι και το The Mother με την Τζένιφερ Λόπεζ. Μάλιστα η πλατφόρμα αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας κατά τη διάρκεια του TUDUM το Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται για μια ταινία δράσης με την Λόπεζ να υποδύεται μια ψυχρή εκτελέστρια που αφήνει το παράνομο παρελθόν της για να προστατεύσει την κόρη που είχε εγκαταλείψει πριν από χρόνια.

Στη σύντομη σύνοψη που δίνει το Netflix αναφέρεται: «Πριν από χρόνια, μία θανατηφόρα δολοφόνος αναγκάστηκε να τραπεί σε φυγή, κάτι που την ανάγκασε να εγκαταλείψει τη μοναχοκόρη της. Χρόνια αργότερα, η γυναίκα δολοφόνος επιστρέφει για να προστατεύσει την κόρη της από μερικούς εξαιρετικά επικίνδυνους άνδρες».

Το φιλμ είναι γυναικεία υπόθεση καθώς εκτός από τον κεντρικό γυναικείο ρόλο, τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νίκι Κάρο του Mulan, ενώ το σενάριο η Μίσα Γκριν του Lovecraft Country.

To The Mother είναι η μία από τις τρεις ταινίες της Λατίνας σταρ για το Netflix την οποία βλέπουμε σε ρόλο πρωταγωνίστριας και παραγωγού. Οι άλλες δύο είναι οι Atlas και The Cipher.

Σημειώνεται ότι τα γυρίσματα του φιλμ ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2021 σε Καναδά και Κανάρια νησιά, καθώς η σειρά αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει στο Netflix μέσα στο 2022.

Το καστ συμπληρώνουν ακόμα οι: Τζόζεφ Φάινς (ο μικρότερος αδερφός του Ρέιφ Φάινς), Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, Ομάρι Χάρντγουικ, Πολ Ράτσι και Λούσι Παέζ.

Τελικά το The Mother θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix τον Μάιο του 2023.





