Συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη από το Rythmisis και τη Νομική Βιβλιοθήκη

Συνέδριο με θέμα “ AI regulation and applications in Greece: Challenge accepted” την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Rythmisis) σε συνεργασία με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ διοργανώνει συνέδριο με θέμα “ AI regulation and applications in Greece: Challenge accepted” την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ στην Αθήνα (Μαυρομιχάλη 23).

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου

09:00 - 09:30 Προσέλευση

Παρουσίαση:

Βασιλική Κ. Χατζηλέρη, Δημοσιογράφος BSc,MSc,MEd, PgD - Δρ. Μητροπολιτικού Κολλεγίου

09:30 - 10:00 Χαιρετισμοί

Α. Καρατζάς, CEO, Νομική Βιβλιοθήκη

Δ. Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Α. Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρ. Επίτροπος

ΕΕ, πρ. Υπουργός

Πρόλογος:

Δρ. Μαρία - Ωραιοζήλη Κουτσουπιά, Πρόεδρος Rythmisis, Δικηγόρος, Managing Associate, Sidley Austin LLP,

Βρυξέλλες

Rythmisis Introduction

10:00 - 11:00 1η θεματική:

AI in Life Sciences

Συντονίστρια:

Φερενίκη Παναγοπούλου - Κουτνατζή, Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου,

Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ειρήνη Σλόσερ, Founder & CEO Dyania Health

Designing the Healthcare AI Regulatory Landscape: The path to life-saving innovation

Δρ. Σπύρος Σαπουνάς, Ενδοκρινολόγος ΕΟΔΥ, Αντιπρόεδρος ΕΟΦ

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία. Πιθανή εφαρμογή και καλές πρακτικές.

Τερψιθέα Παπανικολάου, Δικηγόρος, ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου

Τεχνητή Νοημοσύνη και Νομική Προστασία της Εφευρετικής Δραστηριότητας

Ναταλία Σούλια, Δικηγορος LLM, Senior Associate, Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

AI and GDPR: do’s and don’ts

Γιώργος Κωνσταντίνου, EU Government Affairs Advisor, Lighthouse Europe &

Nίκος Κουτρουμπίνης, Head of AI, Althexis

AI and Startups: The Challenges in the Era of Regulation

11:10 - 12:10 2η θεματική:

Τεχνητή Νοημοσύνη, δημόσιος τομέας

ΑΙ public sector

Συντονίστρια:

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Χρήστος Καλλονιάτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τακτικό Μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Η ικανοποίηση της ιδιωτικότητας ήδη από τον σχεδιασμό (privacy by design) σε περιβάλλοντα

Τεχνητής Νοημοσύνης

Γιώργος Ανδρουτσόπουλος, Αν. Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκκλησία: Το διακύβευμα της αλληλοπεριχώρησης

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Δικηγόρος ΔΝ, Νομικός Σύμβουλος ΟΠΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη στη Δημόσια Διοίκηση

Ιωάννης Καστανάς, Δικηγόρος ΔΝ, Μέλος ΣΕΠ Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Η ενημέρωση του ιδιώτη κατά τη διοικητική διαδικασία που ενσωματώνει σύστημα ΤΝ. Προς ένα νέο δικαίωμα;

Κωνσταντίνος Π. Αναγνωστόπουλος, Aντιπρόσωπος για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικής Τεχνολογίας, Διαχειριστής και συνιδρυτής της Athens Legal Tech

Η επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη και το νομικό επάγγελμα

12:15- 12:30 Break



12:30 - 13:30 3η θεματική:

AI Data and Governance

AI και διαφάνεια ή δεδομένα

Συντονιστής:

Βασίλειος Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου

και Οικονομικών Θεσμών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δικηγόρος

Διονύσης Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος

Δικαστική απόφαση και τεχνητή νοημοσύνη

Δρ. Άγγελος Κασκάνης, Εκτελεστικός Διευθυντής Διεθνούς Διαφάνειας - Ελλάς

Οι κίνδυνοι διαφθοράς της τεχνητής νοημοσύνης

Θοδωρής Γεωργίου, Εισηγητής στην Γενική Επιτροπεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης: Κυβερνοασφάλεια και ασφάλεια δεδομένων

Χριστίνα Κουτσούμπα, Διδάκτωρ ΗΜΜΥ, Ερευνήτρια Τεχνητής Νοημοσύνης, Διδάσκουσα ΕΚΠΑ

Κατανοώντας την τεχνητή νοημοσύνη: Διάκριση εννοιών, εφαρμογές και διαφάνεια

Ανδρονίκη Τζομάκα, Δικηγόρος DESS, MSc &

Bρεττός Μουλός, PhD Ερευνητής ΕΜΠ

ΤΝ για την ευημερία: Ανθρωποκεντρικοί δείκτες απόδοσης

Παναγιώτης Σαρρηγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)



13:40- 14:40 4η θεματική:

Ενέργεια, περιβάλλον και επιχειρηματικότητα

Περιβάλλον- Χρήση AI σε πρωτογενή παραγωγή

Συντονιστής:

Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γιάννης Μανιάτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, π. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

Αλλαγής

Έξυπνες και ηθικές προσεγγίσεις στα μεγάλα ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα

Δρ. Πέτρος Καλένδραλης, Λέκτορας University of Maastricht, The Netherlands, Ακτινοφυσικός- Φυσικός Ιατρικής

Maastro Clinic, Maastricht, The Netherlands

Clinical Data: The new oil?

Μιχάλης Μανής, Data Scientist, Ιδρυτής Ensight &

Σταμάτης Γαρτιδάκης, Δικηγόρος LLM, Συνιδρυτής Ensight

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ενέργειας: η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

σε ενέργεια και βιωσιμότητα

Κατερίνα Χαλκά, Δικηγόρος, LLM, MBL-FU

Αλγοριθμική Συμπαιγνία: Προκλήσεις για το Δίκαιο Ανταγωνισμού

Αργυρώ Ιωαννίδου, Δικηγόρος, LLM

Τεχνητή νοημοσύνη και η ευθύνη απο τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες: Η επίδραση της τεχνητής

νοημοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο

14:45 - 15:15 Break

15:15-15:20 Παρουσίαση Ερευνητικής Ομάδας

15:20 - 16:20 5η θεματική:

AI κίνδυνοι και ευκαιρίες

Βίντεο: Business risks

Συντονιστής:

Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Βικτωρία Κουτσουπιά, Δ.Ν., Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Δικαστική Πληρεξούσια ΝΣΚ, Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

Η χρήση κρυπτονομισματων και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Γεώργιος Κ. Κοτλίδας, Δικηγόρος/Ειδ. Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Γρέβενων, LLM, MA &

Πασχάλης Ιωαννίδης, Ασκ. Δικηγόρος

Η χρήση του AI στις Τραπεζικές/ Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές

Ακριβή Κυριάκου, Δικηγόρος, LLM, MSc

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στις συγχωνεύσεις και εξαγορές

Βάσια Πικρού, Δικηγόρος MA

Τεχνητή νοημοσύνη και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρώπη και την Αμερική

Στέφανος Τύρος, Οικονομολόγος, Διδακτορικός Ερευνητής στο VU Amsterdam

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εργασία: η οικονομική σκοπιά

16:30- 17:10 6η θεματική:

Ένας διάλογος για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα

Keynote Speakers

Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ιωάννης Πολίτης, Αντιπρόεδρος ΕΣΡ, Δημοσιογράφος, Πολιτικός αναλυτής

17:10- 17:20 Συμπεράσματα Συνεδρίου

Ιωάννης Σαρμάς, Τέως Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός

Αποφώνηση

Παρουσιάστρια με Προεδρείο Rythmisis

Οργανωτική Επιτροπή:

Μαρία-Ωραιοζήλη Φ. Κουτσουπιά, Δικηγόρος, PhD

Γεώργιος Ι. Γαλανόπουλος, Δικηγόρος, LLM

Ελένη Μ. Παλιούρα, Δικηγόρος, LLM

Γεώργιος Κοτλίδας, Δικηγόρος, LLM, MA

Τερψιθέα Παπανικολάου, Δικηγόρος, LLM

Αναστάσης Παλιουρας, Φοιτητής Νομικής ΑΠΘ