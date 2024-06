Smart Homes: Τα «Σπίτια του Μέλλοντος» στην Ελλάδα – Τα οφέλη για τους ιδιοκτήτες

Κάνοντας το γύρο της μεγαλύτερης έκθεσης ψηφιακών επικοινωνιών και τεχνολογιών του κόσμου στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, της Mobile World Congress στην Βαρκελώνη, ο όρος «smart» είχε ξεκινήσει δειλά δειλά να κάνει την εμφάνιση του: έξυπνο σπίτι, έξυπνο αυτοκίνητο, έξυπνες οικιακές συσκευές και τελικά έξυπνη πόλη (smart city). H δημιουργία του νέου διασυνδεδεμένου κόσμου ήταν ακόμη σε πρώιμο πιλοτικό στάδιο, χωρίς να ενδιαφέρει στην πράξη το ευρύ κοινό.

Ελάχιστοι ίσως θα μπορούσαν να φανταστούν ότι μόλις 15 χρόνια μετά με την ραγδαία ανάπτυξη των δικτύων και του Internet of Things αυτός ο νέος διασυνδεδεμένος κόσμος θα έχει γίνει σήμερα σε μεγάλο βαθμό πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό ελάχιστοι επαγγελματίες από τον τομέα των ακινήτων θα μπορούσαν να προβλέψουν τις εξελίξεις που θα έφερναν οι νέες αυτές τεχνολογίες στη δημιουργία της «έξυπνης», «πράσινης», διασυνδεδεμένης κατοικίας. Μιας κατοικίας που σήμερα ακόμη και στην χώρα μας, δεν είναι ένα είδος πολυτελείας αλλά ενδιαφέρει ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό πολιτών.

Σταθερή αύξηση στην προτίμηση των αγοραστών για τα έξυπνα σπίτια

Ειδικότερα, στην εποχή μας, παρατηρούμε μια σταθερή αύξηση στην προτίμηση των αγοραστών για τα έξυπνα σπίτια στην Ελλάδα, αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος του New Deal Real Estate Group, Χρήστος Μπλέτας. Αναλυτικότερα σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ/ΜΠΕ, επισημαίνει ότι οι λόγοι είναι πολλαπλοί και σημαντικοί. Καταρχάς, τα έξυπνα σπίτια προσφέρουν άνεση, καθώς αυτοματοποιούν καθημερινές εργασίες όπως η διαχείριση φωτισμού και θερμοκρασίας, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια για τους κατοίκους. Επιπλέον, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένας ακόμη παράγοντας που ενθαρρύνει την επιλογή τους, καθώς τα συστήματα αυτά μειώνουν την κατανάλωση και το κόστος, ειδικά σε περιόδους απουσίας των κατοίκων. Η ασφάλεια είναι επίσης ένας κρίσιμος λόγος, με τα σύγχρονα συστήματα να προσφέρουν προηγμένες λύσεις όπως συναγερμούς, κάμερες και έξυπνες κλειδαριές, αυξάνοντας την αίσθηση ασφάλειας.

Η δυνατότητα προσαρμογής και εξατομίκευσης των συστημάτων στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κάθε ατόμου είναι ένας επιπλέον παράγοντας που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Τέλος, η τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνουν τα έξυπνα σπίτια προσφέρει μια εμπειρία ζωής που συνδυάζει την πρακτικότητα με την καινοτομία, προσθέτει, επίσης

Στο επίκεντρο των ανακαινίσεων η ενσωμάτωση έξυπνων και πράσινων τεχνολογιών

Σύμφωνα με συγκλίνουσες εκτιμήσεις μηχανικών που αναλαμβάνουν την επίβλεψη έργων ανακαινίσεων και μίλησαν στο ΑΠΕ/ΜΠΕ στη διάρκεια ανακαινίσεων ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός ιδιοκτητών έχει ως πρώτη προτεραιότητα την ενσωμάτωση έξυπνων και πράσινων τεχνολογιών. Εξάλλου οδηγία της ΕΕ προβλέπει πλέον για υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθμιση που αφορά δημόσια κτίρια, νέες οικοδομές, παλαιότερες πολυκατοικίες και άλλες κατοικίες προκειμένου να πουληθούν ή να ενοικιαστούν. ούτε να νοικιάσει το ακίνητο που διαθέτει, εάν δεν διαθέτει την ελάχιστη πιστοποίηση. Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια είναι διαφορετικά, καθώς η οδηγία αυτή θα ξεκινά να ισχύει από το 2026 και η προθεσμία θα πάει μέχρι το τέλος του 2032.

Όπως επισημαίνουν οι μηχανικοί οι αλλαγές που έχουν προκύψει σε κατασκευαστικό επίπεδο στη διάρκεια ακόμη και της τελευταίας πενταετίας, σε σχέση ακόμη και με αμέσως προηγούμενα χρόνια είναι μεγάλες και ουσιαστικές. Αφορούν από τις γενικές προδιαγραφές κατασκευής, μέχρι τα υλικά που χρησιμοποιούνται, ακόμη και τα εργαλεία. Οι νέες τεχνολογίες και ο όρος «smart» έχει διεισδύσει παντού. Τα νέα ζευγάρια επιθυμούν, παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζουν, να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο «έξυπνο» σπίτι που να ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες σε κάποιο ελάχιστο έστω βαθμό, ώστε να μπορούν να το εξοπλίσουν και με έξυπνες οικιακές συσκευές.

Την τάση προς τη δημιουργία ενός έξυπνου σπιτιού δείχνουν και οι προτιμήσεις των καταναλωτών να τα εξοπλίζουν με έξυπνες συσκευές. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία από την XIAOMI στην Ελλάδα, οι καταναλωτές δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον που μετατρέπεται σε αγορές για έξυπνες οικιακές συσκευές οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός smart home. Μεγαλύτερη ζήτηση στην χώρα μας έχουν συσκευές όπως ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες, Air Fryer, έξυπνος φωτισμός, τηλεοράσεις, λύσεις προσωπικής ασφάλειας χώρου, ψυκτικές και θερμαντικές συσκευές και άλλες έξυπνες λύσεις για την κατοικία.

Όπως αναφέρει η ΧΙΑΟΜΙ, κοινά χαρακτηριστικά των έξυπνων συσκευών σε ένα smart home είναι η δυνατότητα σύνδεσης και ελέγχου από το έξυπνο κινητό τηλέφωνο, η αυτοματοποίηση, η ευελιξία διαχείρισης και η παροχή διαφορετικών λύσεων με βάση τις καθημερινές ανάγκες.

Στην Ελλάδα η πρώτη έξυπνη πόλη διεθνώς με όλες τις κατοικίες «smart» και πράσινες

Στο επίκεντρο των εξελίξεων και των τάσεων αναφορικά με τα νέα οικιστικά ακίνητα, που ενσωματώνουν όλες τις έξυπνες και πράσινες τεχνολογίες όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι το έργο του Ελληνικού, που είναι σε εξέλιξη από την Lamda Development. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η εταιρεία στο ενημερωτικό δελτίο που έδωσε στη δημοσιότητα την εβδομάδα που μας πέρασε, εκτός από τις σπουδαίες αρχιτεκτονικές υπογραφές που βρίσκονται πίσω από κάθε οικιστική και εμπορική ανάπτυξη του The Ellinikon, αυτό που καθιστά μοναδικές τις κατοικίες της νέας πόλης είναι τα «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης. Τα «Σπίτια του Μέλλοντος», επισημαίνει η Lamda Development, θα διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή ώστε να προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες στους κατοίκους τους, όπως ο κεντρικός έλεγχος και προγραμματισμός όλων των οικιακών συσκευών τους και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους με βάση τις ανάγκες και τις συνήθειες τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα ελαχιστοποιείται η κατανάλωση πόρων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Οι «έξυπνες» τεχνολογίες που θα διαθέτουν οι υπερσύγχρονες κατοικίες του Ελληνικού, εντάσσονται στο ξεχωριστό πρότυπο διαβίωσης που εισάγει η νέα πόλη, καθώς πέρα από την ευκολία στις μετακινήσεις, τελευταίας γενιάς θα είναι και οι υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Καραστογιάννης, chief business development officer της Lamda Development, μιλώντας σε ημερίδα του ΣΕΒ και του ΙΑΑ Greece, δημιουργείται η έξυπνη πόλη The Ellinikon, μία πόλη του μέλλοντος, που θα αξιοποιεί τεχνολογία και έξυπνες υποδομές. Δίκτυα αισθητήρων, Internet of Things και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) θα αξιοποιούν δεδομένα, προβλέποντας ανάγκες συντήρησης κτιρίων και υποδομών, εντοπίζοντας βλάβες σε αρχικό στάδιο, εξοικονομώντας δαπάνες, ενέργεια και φυσικούς πόρους. Επιπλέον, η αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών θα επιτρέψει τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας, καθώς και προηγμένες ψηφιακές λύσεις, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία, στους κατοίκους και τους επισκέπτες του The Ellinikon, ανέφερε ο κ. Καραστογιάννης.

Οι προκλήσεις στο δρόμο για το έξυπνο σπίτι

Όπως επισημαίνεται από στελέχη του χώρου των τεχνολογιών o δρόμος για την δημιουργία του έξυπνου κόσμου και κατ' επέκταση του smart home σε διεθνές επίπεδο και κατ'επέκταση στην Ελλάδα έχει μια σειρά από προκλήσεις. Καθώς απαιτείται η ταυτόχρονη ανάπτυξη και προσαρμογή στα νέα δεδομένα πολλών επιμέρους κλάδων της οικονομίας καθώς και η συνεργασία εμπλεκομένων επιχειρήσεων και φορέων. Όλοι μαζί σε συνεργασία με την πολιτεία που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των υποδομών θα πρέπει να συντονιστούν, σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη δημιουργία του διασυνδεδεμένου έξυπνου κόσμου που είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων