Η Σκόπελος χάρη στο Mamma Mia στην κορυφή των εμβληματικών προορισμών που έγιναν ταινία

Η ιστοσελίδα PACasino δημοσίευσε έρευνα που έγινε στους αναγνώστες της σχετικά με τους τουριστικούς προορισμούς που προβλήθηκαν μέσα από γνωστές ταινίες - Τι έδειξε για την Σκόπελο που γυρίστηκε το Mamma Mia!

Σύμφωνα με την έρευνα ότι το Χόμπιτον της Νέας Ζηλανδίας, μια τοποθεσία που χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της τριλογίας ταινιών του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός στους οποίους γυρίστηκε ταινία.

Το Χόμπιτον έχει συνολική βαθμολογία δημοτικότητας 9,13/10, 29% υψηλότερη από τη Σκόπελο, που γυρίστηκε το Mamma Mia! και έχει συνολική βαθμολογία δημοτικότητας μόλις 6,41/10.

The top 10 movie locations people most want to visit

Rank Movie title Location Total number of Instagram hashtags Total number of TikTok views Total number of location searches per month Overall popularity score /10 1 Lord of the Rings Hobbiton, New Zealand 453,000 36,200,000 58,000 9.13 2 Harry Potter Glenfinnan Viaduct, Scotland 71,500 28,600,000 48,000 8.39 3 The Shining Timberline Lodge, Oregon, USA 73,779 8,300,000 70,000 8.26 4 Harry Potter and the Philosopher's Stone Alnwick Castle, Northumberland 57,900 7,600,000 142,000 8.02 5 The King's Speech Ely Cathedral, England 43,853 60,100,000 30,000 8.00 6 Sleepless in Seattle Pike Place, Seattle, USA 253,000 10,300,000 15,000 7.77 7 Twilight Silver Falls State Park, Oregon, USA 58,851 3,700,000 37,000 7.15 8 Star Wars Skellig Michael, Ireland 33,400 1,300,000 38,000 6.54 9 The Joker Joker Stairs, New York, USA 20,222 11,400,000 15,000 6.54 10 Mamma Mia! Skopelos, Greece 224,000 8963 120,000 6.41

Με σχεδόν 40 εκατομμύρια προβολές TikTok (36.200.000) και 58.000 μέσες μηνιαίες αναζητήσεις, η τοποθεσία γυρισμάτων του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έχει 68% περισσότερες αναζητήσεις κατά μέσο όρο από τον Skellig Michael που εμφανίστηκε στο franchise Star Wars (38.000).

Στη δεύτερη θέση με 48.000 αναζητήσεις και συνολική βαθμολογία δημοτικότητας 8,39/10, βρίσκεται το Glenfinnan Viaduct, η πρώτη από τις δύο τοποθεσίες γυρισμάτων του Χάρι Πότερ που μπήκαν στη λίστα.

Με 28,6 εκατομμύρια προβολές TikTok, το Glenfinnan Viaduct έχει 73% περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα σε σύγκριση με το Κάστρο Alnwick, το οποίο εμφανίζεται στο Χάρι Πότερ και τη Φιλοσοφική Λίθο (7.600.000). Η συνολική βαθμολογία δημοτικότητας του Glenfinnan Viaduct 8,39/10, είναι μόλις 4% υψηλότερη από το Alnwick Castle (8,02).

Στην τρίτη θέση, με βαθμολογία δημοτικότητας 8,26/10, βρίσκεται το περιβόητο Timberline Lodge, περισσότερο γνωστό για τα γυρίσματα της κλασσικής ταινίας τρόμου The Shining. Το Timberline Lodge έχει 8,3 εκατομμύρια προβολές στο TikTok — 99% υψηλότερες από τη Σκόπελο — την τοποθεσία γυρισμάτων του Mamma Mia!, που έχει τις χαμηλότερες προβολές TikTok στο top 10 (8.963).

Παρόλα αυτά, το "Skopleos" του Mamma Mia! έχει 41% περισσότερες μηνιαίες αναζητήσεις κατά μέσο όρο (120.000) από την τοποθεσία του The Shining (70.000).