Η Ελλάδα καλύτερος τουριστικός προορισμός για τρίτη χρονιά στα GΤ Tested Reader Survey Awards 2023

GT Tested Reader Survey Awards: Η Ελλάδα αναδεικνύεται για τρίτη συνεχή χρονιά ως ο καλύτερος τουριστικός προορισμός.

Ως ο «Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός» του 2023 ψηφίστηκε η Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τους αναγνώστες του σημαντικότερου αμερικανικού περιοδικού για τον επαγγελματικό τουρισμό και τον τουρισμό πολυτελείας Global Traveler.

Το Global Traveler δημοσιεύει αφιέρωμα της Kimberly Inlander με τίτλο Global Traveler Celebrates the Winners of the 20th Annual GT Tested Reader Survey Awards για τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας προτιμήσεων ταξιδιωτών GT Tested Reader Survey Awards, στην οποία η Ελλάδα αναδεικνύεται για τρίτη συνεχή χρονιά ως ο καλύτερος τουριστικός προορισμός.



Η διαδικασία ψηφοφορίας έγινε στα συνδρομητικά αντίτυπα του Global Traveler και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση από τις 6 Δεκεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2023.

Η ψηφοφορία έγινε επίσης μέσω αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την ίδια χρονική περίοδο.