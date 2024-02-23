Ημέρα Καριέρας στη Θεσσαλονίκη: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 2.500 θέσεις εργασίας
ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η 25η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη
Ξεπέρασαν τις 120 οι επιχειρήσεις που πρόκειται να συμμετάσχουν στην «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιστρέφει για πέμπτη φορά στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (Λεωφόρου Στρατού 3, Θεσσαλονίκη, 54636), από τις 10:00 έως τις 18:00.
Η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που αναζητούν εργασία να δώσουν το βιογραφικό τους και να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με εκπροσώπους εταιριών που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-2024.
Ακολουθεί, ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
AGRINO
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ ΑΤΜΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ
2
ACCESS FASHION
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, FASHION VISUAL MERCHANDISERS, FASHION DESIGNERS, FASHION STYLISTS, ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΓΑΖΩΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ASSISTANT E-SHOP OPERATOR, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
3
HYATT REGENCY THESSALONIKI
ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
4
REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
F&B KITCHEN (ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ), F&B SΕRVICE (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ), F&B STEWARDING (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ), HOUSEKEEPING (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ), RECEPTION (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ)
5
CQS
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ), ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ), ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ), ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (ELVIAL)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BACK OFFICE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, PROJECT SUPPORT ENGINEER,
7
ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
SENIOR SUPPLY PLANNING ANALYST, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, HR SPECIALIST/TALENT RECRUITMENT, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
9
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ - ALUMIL SA
ΚΙΛΚΙΣ: ΠΩΛΗΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, LOGISTICS, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΩΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
10
NISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ DIESEL, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΘΗΑΚΑΡΙΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
11
ΔΕΛΤΑ - DELTA FOODS SA
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ (TETRAPAK), ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (SIDEL)
12
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, OIΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, MARKETING, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΒΟΗΘΟI ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, XΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟI ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
13
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
14
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΟΔΗΓΟΙ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
15
LIDL
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - PICKERS
16
ΚΑΥΚΑΣ
ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ
17
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΜΑΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ
MHXANIKOI/ENGINEERS, ΓΕΩΛΟΓΟΙ/GEOTECHNICAL ENGINEERS
18
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (CHB)
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ / ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
19
ISOMAT
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ, AREA EXPORT MANAGERS, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
20
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ
ΟΔΗΓΟΙ X-VAN ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
21
DUST END CREAM
SENIOR BRAND COMMUNICATIONS MANAGER, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - BYERS, AREA SALES MANAGER NORTH GREECE, BEAUTY ADVISORS, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
22
MARKET IN
23
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΪΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ / ΚΟΝΒΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟI, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟI, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, IT TECHNICIAN & JUNIOR BRAND MANAGER
24
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ AΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ),
25
KLEEMANN
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
26
VASIA HOTELS AND RESORTS (ΚΡΗΤΗ)
ΥΠΟΔΟΧΗ: FRONT OFFICE MANAGERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΒΡΑΔΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ: F&B MANAGERS, RESTAURANT MANAGERS, RESTAURANT SUPERVISORS/CAPTAINS, BARISTAS, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ: CHEF A LA CARTE, ΣΕΦ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, SOUS - CHEF, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β, ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ SPA: SPA MANAGERS, HAMMAM THERAPISTS, SPA THERAPISTS, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ: HOUSEKEEPING MANAGERS, ASSISTANT HOUSEKEEPING MANAGERS, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ
27
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
28
JYSK AE
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ
29
ZENIΘ GAS & LIGHT
ICT SUPPORT ENGINEERS, CUSTOMER CARE EMPLOYEES (STORE), BACK OFFICE EMPLOYEES, INTERNAL CALL CENTER AGENTS, CRM ASSISTANTS, MARKETING ASSISTANTS
30
ΘΕΜΑ ΑΕ - ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
CONTROL ROOM OPERATOR, STEWARDS, ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, CCTV, PA, SCADA), ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ (ΣΥΡΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ)
31
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, GUEST RELATIONS, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, BARTENDERS, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, BEACH BOYS/POOL BOYS
32
ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
33
TEXNOMAT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, SOLAR ENGINEERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ
34
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ (ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΟ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ), ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ, ΤΑΜΙΕΣ & ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ, PICKERS
35
ΟΜΙΛΟΣ SARACAKIS & KINSEN
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ: COMMERCIAL VEHICLES SALES ADVISOR KINSEN HELLAS: EUROPCAR RENTAL AGENT, LEASING OF MACHINERY AND EQUIPMENT SALES EXECUTIVE
36
VODAFONE
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, RETAIL
37
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ,
38
PLAISIO COMPUTERS
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
39
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ, BUSINESS ANALYSTS, HELPDESK, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
40
ΜΕΒΓΑΛ
41
ΤΙΤΑΝ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ,
42
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
43
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ
44
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΙΝΔΟΣ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKING), ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
45
ELECTRA HOTELS
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΡΟΔΟΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, GROOMS, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ: ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
46
ΕΛΒΟ
ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ CNC ΜΗΧΑΝΩΝ
47
UNIPAKHELLAS North
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ,
48
EUROLAMP ΑΒΕΕ
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - PICKERS, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
49
SUNLIGHT
ΞΑΝΘΗ
50
LILI DROGERIE
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
51
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
EΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, PAYROLL SPECIALIST, ACCOUNT MANAGERS B2B, JUNIOR CREDIT CONTROLLER, ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, PROJECT ENGINEERS
52
LOUIS Louis Hotels ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ
53
PELOPAC ΑΒΕΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΒΑΡΔΙΕΣ), ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΒΑΡΔΙΕΣ)
54
AGROΗELLAS AE
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΕΡΓΑΤΕΣ, SITE ENGINEERS, JUNIOR MIS DEVELOPER, WAREHOUSE SPECIALIST, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ), ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
55
AEGEO SPAS
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ, PROMOTERS, SPA MANAGERS, ASSISTANT SPA MANAGERS
56
UNISMACK SA
FINANCE - HR - QUALITY MANAGERS - TECHNICAL SUPERVISORS, R&D OPERATIONS SCIENTISTS, MARKETING COORDINATORS
57
DELOITTE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
58
MONOSETO
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
59
ALSTOM TRANSPORT S.A
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ, Δ/ΝΤΕΣ ΕΡΓΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ
60
IKOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ, SPA, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
61
ARI AΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, DATA ANALYSTS, GRAPHIC DESIGNERS, HR)3
62
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
63
ΑΝΑΔΟΜΩ ΙΚΕ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, PROJECT MANAGER(ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ), ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
64
BLUE LAGOON GROUP
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ), F&B (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ & ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡΣ, CAPTAINS), KOYZINA (ΜAΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ), SPA (ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ), ΙΤ (TEXNIKOI H/Y KAI ΔΙΚΤΥΩΝ), ΥΠΟΔΟΧΗ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)
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MILKPLAN AE
ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, BACK OFFICE, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
66
ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ MARKETING
67
APIFON AE
SALES EXECUTIVE, JUNIOR JAVA DEVELOPERS, ACCOUNT EXECUTIVE, SME ASSOCIATE, ACCOUNTANT JUNIOR ASSOCIATE, JUNIOR ASSOCIATE, SOFTWARE ENGINEER (Full Stack)
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DIGITAL PUBLICATIONS GROUP “Myikona”
ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, SENIOR FRONTEND & BACKEND DEVELOPERS, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, SENIOR DIGITAL MARKETING SPECIALISTS, ITALIAN/DUTCH/FRENCH/PORTUGUESE SPEAKING REGIONAL MANAGERS, ΤΕΧΝΙΚΟΙ 7 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & LAMINATE, ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
69
BRINKS
ΟΔΗΓΟΙ/ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ PATROL, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS) ΣΕ: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΡΟΔΟ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΜΥΚΟΝΟ KAI KΩ
70
TOR HOTEL GROUP ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. / EAGLES PALACE - EAGLES VILLAS
ASSISTANTS, HOUSEKEEPING MANAGERS, HEAD WAITERS, BARTENDERS, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, GROOMS, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ, GUEST EXPERIENCE, AGENTS, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ, NOGHT AUDITOR - ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ BOUTIQUE, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
71
ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
72
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
73
EVIOSYS ΕΛΛΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
74
AGROTECH SA (JOHN DEERE)
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΣΙΝΔΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΘΗΒΑ, ΚΥΠΡΟΣ), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΒΑΦΕΙΣ -ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ, ΘΗΒΑ), SERVICE SONSULTANT ENGINEERS, LOGISTICS MANAGERS, HR/TRAINING COORDINATORS
75
Ι. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ - PHILIAN HOTELS & RESORT
Α,Β,Γ ΜΑΓΕΙΡΕΣ,RECEPTION,NIGHT AUDITORS,ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ,BARMAN/BARISTA,SERVICE
76
CONDITO
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
77
PALAPLAST ΑΕ
EXPORT DEPARTMENT MANAGERS, NET-SQL DEVELOPERS, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (R&D), ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΦΥΛΑΚΕΣ SECURITY, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
78
ΠΡΟΒΥΛ ΑΕ
ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
79
THE MINDTRAP
ΜΑΡΑΓΚΟΙ, ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ, ΒΑΦΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, SOFTWARE ENGINEERS, C/C++ EMBEDDED SYSTEMS AUTOMATIONS,
80
KARAG AE DECOLAB
ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ B2B, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
81
MEL PAPER
MHXANIKOI (TMHMA ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ), MHXANIKOI (ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ), ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ)
82
FRIGO STAHL
ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ: ΨΥΚΤΙΚΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΩΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ - ΤΕΙ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
83
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ
ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
84
FARCOM
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
85
ΝΙΚΙ ΙΝΟΧ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ, ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
86
AIRBLOCK
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, BACK OFFICE ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING
87
TETRALUX
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ B2B,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
88
DOMOLAM
MHXANIKOI ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΑΓΩΓΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ,
89
HELLAS SIGNS (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΕ)
ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ - ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ, ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ,
90
NOVA PACKAGING
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ), ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
91
DS SMITH HELLAS
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΚΛΑΡΚ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ)
92
BOULIAS
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ,
93
ΕΧPOSYSTEM AΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),
94
ΔΕΛΤΑ-ΠΙ ΑΒΕΤΕ
ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
95
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
96
ASPIS HELLAS SΑ (ASPIS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ)
ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ, ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,
97
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ, ΤΡΙΦΤΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΠΛΟΙΠΟΙΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
98
HB BODY ΑΒΕΕ
SENIOR VIDEO CREATORS/MOTION DESIGNERS, MARKETING COMMUNICATION MANAGER, HUMAN RESOURCES GENERALIST, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
99
EUROCO SΑ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΕΠΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ,
100
MOTOWAY - THE WORLD OF MOTORCYCLE
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ MARKETING), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ),
101
KLEFER AΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ MHXANIKOI, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
102
ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
103
TSOKANOS ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ-ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
104
FIELDOO (FIRST RUNNER ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ)
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – PROMOTION (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ),
105
BSK
ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΗΣ
106
ΑΚΡΑΘΩΣ Α.Ε. Akrathos Beach Hotel
ΜΑΓΕΙΡΟΙ Β ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ - RUNERS, ΚΡΕΟΠΩΛΗΔΕΣ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - RECEPTION, ΓΚΡΟΥΜ - BELL BOY, ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ - SERVICE BAR, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, BARTENDERS - BARISTAS
107
PYRAMIS ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ R&D, MHXANIKOI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
108
ANATOLIA HOSPITALITY NEW AE
GROOMS, BELL BOYS, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
109
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ AE
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, MACHINE LEARNING ENGINEER (εφαρμογές ΑΙ σε NLP και PYTHON), AI BUSINESS ANALYST, LOGISTICS ASSOCIATE
110
ΑΜΜΩΝ ΖΕΥΣ
ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΜΑΡΩΤΟΙ, ΥΠΑΛΛΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ SPA
111
ΜΑΚΙΟΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ/PICKERS, ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ε, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ): ASSISTANT WAREHOUSE MANAGER, CUSTOMER SERVICE ASSISTANT MANAGER, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
112
DION SA
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
113
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗ Α.Ε. - HOTEL KRIOPIGI
114
Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - G.SAMARAS S.A.
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CNC, ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ
115
ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΕΜΠΟΖΙΔΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ BAR, SERVICE, PDA, ΚΟΥΖΙΝΑ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ: ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΙ, ΚΡΕΠΑΔΟΡΟΙ, ΨΗΣΤΕΣ, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ, ΤΥΛΙΧΤΕΣ
116
ΣΕΛΝΤΙ ΜΕΓΚΑΝΕΤ ΑΕ
SOFTWARE DEVELOPERS, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SOFTWARE, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
117
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ
FRONT OFFICE, SERVICE, HOUSEKEEPING
118
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΕΥΑΜΑΡΙ)
ΟΔΗΓΟΙ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ,
119
DK HOSPITALITY (ΝΑΞΟΣ)
ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΒΟΗΘΟΙ SERVICE, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, HOUSEKEEPERS, ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (RECEPTIONISTS), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
120
UP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΩΛΗΤΕΣ
121
SKIATHOS PALACE HOTEL & ALKYON HOTEL
OPERATIONS FB SUPERVISOR, SALES & REVENUE MANAGER, IT MANAGER, RESERVATIONS AGENTS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, BARMEN, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α & Β, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, BARISTAS ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - BEACH BAR, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - BEACH BAR, MAΣΕΡ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, POOL BOYS & SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ, ΟΔΗΓΟΙ
122
DOPPLER
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΡΩΣΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ,
123
PFIZER
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που αναζητούν δουλειά και σε όσους ψάχνουν μία διαφορετική επαγγελματική πορεία:
- να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με εκπροσώπους των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό,
- να διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς που τους ενδιαφέρουν,
- να ενημερωθούν για το εύρος των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και τις ειδικότητες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις και
- να συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), καθώς και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια συμβουλευτικής από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με τις εξής θεματικές:
- Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;
- Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη;
- Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;
- Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.
Οι επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας τις οποίες διαθέτουν, να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά από τους υποψηφίους και να αναδείξουν σε πολύ σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχει η κάθε εταιρεία.
Η εκδήλωση δίνει επίσης τη δυνατότητα σε όσους προσέλθουν να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους δεξιοτήτων, καθώς και να παρακολουθήσουν δράσεις που διοργανώνουν οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.
Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr.
Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/memme.