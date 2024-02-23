ΕΡΓΑΣΙΑ

Ημέρα Καριέρας στη Θεσσαλονίκη: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 2.500 θέσεις εργασίας

Γιάννης Φιλιππάκος Γιάννης Φιλιππάκος

Ημέρα Καριέρας στη Θεσσαλονίκη: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν 2.500 θέσεις εργασίας

ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί η 25η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Ξεπέρασαν τις 120 οι επιχειρήσεις που πρόκειται να συμμετάσχουν στην «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) επιστρέφει για πέμπτη φορά στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2024, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (Λεωφόρου Στρατού 3, Θεσσαλονίκη, 54636), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η εκδήλωση δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που αναζητούν εργασία να δώσουν το βιογραφικό τους και να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με εκπροσώπους εταιριών που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-thessaloniki-2024.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις επιχειρήσεις και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

AGRINO

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΕΒΗΤΑ ΑΤΜΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ

2

ACCESS FASHION

ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, FASHION VISUAL MERCHANDISERS, FASHION DESIGNERS, FASHION STYLISTS, ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΓΑΖΩΤΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ASSISTANT E-SHOP OPERATOR, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

3

HYATT REGENCY THESSALONIKI

ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

4

REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

F&B KITCHEN (ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ), F&B SΕRVICE (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ), F&B STEWARDING (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ), HOUSEKEEPING (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ), RECEPTION (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ)

5

CQS

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ), ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ), ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ), ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (ELVIAL)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ BACK OFFICE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, PROJECT SUPPORT ENGINEER,
PROJECT CONSULTANT ENGINEER, R&D JUNIOR ENGINEER, ΣΥΝΤΗΡΗΤEΣ ΒΑΡΔΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟI, ΕΦΑΡΜΟΣΤEΣ, ΟΔΗΓΟI Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, WEB DEVELOPERS,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

7

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ OFF TRADE

8

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

SENIOR SUPPLY PLANNING ANALYST, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, HR SPECIALIST/TALENT RECRUITMENT, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

9

ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ - ALUMIL SA

ΚΙΛΚΙΣ: ΠΩΛΗΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, LOGISTICS, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΩΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ: MHXANIKOI ΠΩΛΗΣΕΩΝ

10

NISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ DIESEL, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΘΗΑΚΑΡΙΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

11

ΔΕΛΤΑ - DELTA FOODS SA

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΑΡΚ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ (TETRAPAK), ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (SIDEL)

12

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΓΙΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, OIΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, MARKETING, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΒΟΗΘΟI ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, XΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟI ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

13

ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

14

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΟΔΗΓΟΙ, ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

15

LIDL

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ - PICKERS

16

ΚΑΥΚΑΣ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΘΕΣΕΩΝ

17

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΜΑΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ

MHXANIKOI/ENGINEERS, ΓΕΩΛΟΓΟΙ/GEOTECHNICAL ENGINEERS
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ/SURVEYORS, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/NURSES
ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ/RESCUE AMBULANCE CREW

18

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ (CHB)

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ / ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

19

ISOMAT

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ, AREA EXPORT MANAGERS, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ

20

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ

ΟΔΗΓΟΙ X-VAN ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

21

DUST END CREAM

SENIOR BRAND COMMUNICATIONS MANAGER, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - BYERS, AREA SALES MANAGER NORTH GREECE, BEAUTY ADVISORS, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

22

MARKET IN


ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Δ/ΝΤΗΣ/ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ), ΤΑΜΕΙΟ - ΑΙΘΟΥΣΑ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ), ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΣΙΝΔΟΣ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ - ΣΙΝΔΟΣ)

23

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΪΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ / ΚΟΝΒΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟI, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟI, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, IT TECHNICIAN & JUNIOR BRAND MANAGER

24

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ AΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ),
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΖΥΘΟΒΡΑΣΤΗΡΙΟΥ- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ),
ΧΗΜΙΚΟΙ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ)

25

KLEEMANN

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

26

VASIA HOTELS AND RESORTS (ΚΡΗΤΗ)

ΥΠΟΔΟΧΗ: FRONT OFFICE MANAGERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΒΡΑΔΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ: F&B MANAGERS, RESTAURANT MANAGERS, RESTAURANT SUPERVISORS/CAPTAINS, BARISTAS, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΚΟΥΖΙΝΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ: CHEF A LA CARTE, ΣΕΦ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, SOUS - CHEF, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β, ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ SPA: SPA MANAGERS, HAMMAM THERAPISTS, SPA THERAPISTS, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ: HOUSEKEEPING MANAGERS, ASSISTANT HOUSEKEEPING MANAGERS, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ

27

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

28

JYSK AE

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ & ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ

29

ZENIΘ GAS & LIGHT

ICT SUPPORT ENGINEERS, CUSTOMER CARE EMPLOYEES (STORE), BACK OFFICE EMPLOYEES, INTERNAL CALL CENTER AGENTS, CRM ASSISTANTS, MARKETING ASSISTANTS

30

ΘΕΜΑ ΑΕ - ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

CONTROL ROOM OPERATOR, STEWARDS, ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, CCTV, PA, SCADA), ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ (ΣΥΡΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ)

31

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, GUEST RELATIONS, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, BARTENDERS, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, BEACH BOYS/POOL BOYS

32

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ / PICKER
ΟΔΗΓΟΙ XVAN (ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

33

TEXNOMAT

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, SOLAR ENGINEERS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ

34

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΩΛΗΤΕΣ (ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΟ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ), ΚΡΕΟΠΩΛΕΣ, ΤΑΜΙΕΣ & ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ, PICKERS

35

ΟΜΙΛΟΣ SARACAKIS & KINSEN

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ: COMMERCIAL VEHICLES SALES ADVISOR KINSEN HELLAS: EUROPCAR RENTAL AGENT, LEASING OF MACHINERY AND EQUIPMENT SALES EXECUTIVE

36

VODAFONE

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, RETAIL

37

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Δ.Τ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ,
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

38

PLAISIO COMPUTERS

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

39

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, LOGISTICS ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΜΑΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ, BUSINESS ANALYSTS, HELPDESK, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

40

ΜΕΒΓΑΛ


ΟΔΗΓΟΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING,
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, PICKERS

41

ΤΙΤΑΝ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΕΠΑΣ), ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ,
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΙΕΚ, ΤΕΙ)

42

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

43

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIANS, SALES REPRESENTATIVES, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ)

44

ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΙΝΔΟΣ: ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKING), ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

45

ELECTRA HOTELS

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΡΟΔΟΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, GROOMS, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ: ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

46

ΕΛΒΟ

ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ CNC ΜΗΧΑΝΩΝ

47

UNIPAKHELLAS North

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ,
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ &
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ
ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, IT OFFICER

48

EUROLAMP ΑΒΕΕ

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - PICKERS, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

49

SUNLIGHT

ΞΑΝΘΗ
LAB OPERATIONS SPECIALISTS, JR PRODUCTION MANAGERS, PRODUCTION MANAGERS, PRODUCTION SHIFT SPVs, PROCESS ENGINEERS, QC SPV, QC INSPECTORS/JR ENGINEERS, SENIOR EHS ENGINEERS, ELECTRICAL/MECHANICAL/AUTOMATION ENGINEERS, MAINTENANCE TECHNICIANS, ELECTRICIANS, MANIFACTURING ENGINEERS, ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ


ΚΟΜΟΤΗΝΗ
MAINTENANCE TECHNICIANS, ELECTRICIANS, JR PRODUCTION & MAINTENANCE ENGINEERS

ΚΙΛΚΙΣ
FINANCIAL CONTROLLERS, TEAM LEADERS, MOLDING MAINTENANCE TECHNICIANS, MOLDING APPLICATORS, QC INSPECTORS, IT SPECIALISTS, ELECTRICIANS, ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

50

LILI DROGERIE

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΗΜΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

51

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

EΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, PAYROLL SPECIALIST, ACCOUNT MANAGERS B2B, JUNIOR CREDIT CONTROLLER, ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, PROJECT ENGINEERS

52

LOUIS Louis Hotels ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ


53

PELOPAC ΑΒΕΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΒΑΡΔΙΕΣ), ΒΟΗΘΟΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΒΑΡΔΙΕΣ)
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ

54

AGROΗELLAS AE

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΕΡΓΑΤΕΣ, SITE ENGINEERS, JUNIOR MIS DEVELOPER, WAREHOUSE SPECIALIST, ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ (ΒΟΛΟΣ), ΠΩΛΗΤΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ), ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

55

AEGEO SPAS

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ, PROMOTERS, SPA MANAGERS, ASSISTANT SPA MANAGERS

56

UNISMACK SA

FINANCE - HR - QUALITY MANAGERS - TECHNICAL SUPERVISORS, R&D OPERATIONS SCIENTISTS, MARKETING COORDINATORS

57

DELOITTE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, MBA, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Analytics, Data Science), ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

58

MONOSETO

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

59

ALSTOM TRANSPORT S.A

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ, Δ/ΝΤΕΣ ΕΡΓΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ

60

IKOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΟΥΖΙΝΑ, SPA, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

61

ARI AΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, DATA ANALYSTS, GRAPHIC DESIGNERS, HR)3

62

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

63

ΑΝΑΔΟΜΩ ΙΚΕ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, PROJECT MANAGER(ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ), ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

64

BLUE LAGOON GROUP

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ), F&B (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ & ΜΠΑΡ, ΜΠΑΡΤΕΝΤΕΡΣ, CAPTAINS), KOYZINA (ΜAΓΕΙΡΟΙ Α, Β, Γ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ), SPA (ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ), ΙΤ (TEXNIKOI H/Y KAI ΔΙΚΤΥΩΝ), ΥΠΟΔΟΧΗ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

65

MILKPLAN AE

ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, BACK OFFICE, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ

66

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ MARKETING

67

APIFON AE

SALES EXECUTIVE, JUNIOR JAVA DEVELOPERS, ACCOUNT EXECUTIVE, SME ASSOCIATE, ACCOUNTANT JUNIOR ASSOCIATE, JUNIOR ASSOCIATE, SOFTWARE ENGINEER (Full Stack)

68

DIGITAL PUBLICATIONS GROUP “Myikona”

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, SENIOR FRONTEND & BACKEND DEVELOPERS, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, SENIOR DIGITAL MARKETING SPECIALISTS, ITALIAN/DUTCH/FRENCH/PORTUGUESE SPEAKING REGIONAL MANAGERS, ΤΕΧΝΙΚΟΙ 7 ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & LAMINATE, ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)

69

BRINKS

ΟΔΗΓΟΙ/ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ PATROL, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY), ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS) ΣΕ: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΡΟΔΟ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΜΥΚΟΝΟ KAI KΩ

70

TOR HOTEL GROUP ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. / EAGLES PALACE - EAGLES VILLAS

ASSISTANTS, HOUSEKEEPING MANAGERS, HEAD WAITERS, BARTENDERS, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, GROOMS, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ, GUEST EXPERIENCE, AGENTS, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ, NOGHT AUDITOR - ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ BOUTIQUE, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

71

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

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ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΕ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

73

EVIOSYS ΕΛΛΑΣ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

74

AGROTECH SA (JOHN DEERE)

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΣΙΝΔΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΘΗΒΑ, ΚΥΠΡΟΣ), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΒΑΦΕΙΣ -ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ, ΘΗΒΑ), SERVICE SONSULTANT ENGINEERS, LOGISTICS MANAGERS, HR/TRAINING COORDINATORS

75

Ι. ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΕ - PHILIAN HOTELS & RESORT

Α,Β,Γ ΜΑΓΕΙΡΕΣ,RECEPTION,NIGHT AUDITORS,ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ,BARMAN/BARISTA,SERVICE

76

CONDITO

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

77

PALAPLAST ΑΕ

EXPORT DEPARTMENT MANAGERS, NET-SQL DEVELOPERS, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (R&D), ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ, ΦΥΛΑΚΕΣ SECURITY, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΑΡΔΙΕΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

78

ΠΡΟΒΥΛ ΑΕ

ΕΡΓΑΤΕΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΕΙΔΙΚΟΙ MARKETING & ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

79

THE MINDTRAP

ΜΑΡΑΓΚΟΙ, ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ, ΒΑΦΕΙΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, SOFTWARE ENGINEERS, C/C++ EMBEDDED SYSTEMS AUTOMATIONS,
FULL STACK DEVELOPER (preferrably using Spring Framework for backend and React for frontend), PYTHON DEVELOPER (Scripting, Automations),
ELECTRONIC ENGINEER (γνώση arduino)

80

KARAG AE DECOLAB

ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ B2B, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (BACK OFFICE)

81

MEL PAPER

MHXANIKOI (TMHMA ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ), MHXANIKOI (ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ), ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ)

82

FRIGO STAHL

ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ: ΨΥΚΤΙΚΟΙ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΕΙ/ΤΕΙ ΩΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ - ΤΕΙ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

83

ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

84

FARCOM

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

85

ΝΙΚΙ ΙΝΟΧ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ, ΜΟΝΤΑΔΟΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

86

AIRBLOCK

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, BACK OFFICE ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING

87

TETRALUX

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ B2B,ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

88

DOMOLAM

MHXANIKOI ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΑΓΩΓΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ,
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

89

HELLAS SIGNS (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΕ)

ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ - ΛΑΜΑΡΙΝΑΔΕΣ, ΒΑΦΕΙΣ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ,
ΕΠΙΓΡΑΦΟΠΟΙΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ,
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ CNC, ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

90

NOVA PACKAGING

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ), ΑΔΕΙΟΥΧΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

91

DS SMITH HELLAS

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ, ΚΛΑΡΚ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ)

92

BOULIAS

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ,
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

93

ΕΧPOSYSTEM AΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΑΘΗΝΑ),
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 2D (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ) 3D (ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ),
ΛΟΓΙΣΤΕΣ, PROJECT MANAGERS ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

94

ΔΕΛΤΑ-ΠΙ ΑΒΕΤΕ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΒΑΦΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

95

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ,
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

96

ASPIS HELLAS SΑ (ASPIS ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ)

ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ, ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ,
ΚΟΠΤΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΟΔΗΓΟΙ,
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Διαχείριση Β2Β),
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Τομέας Παραγωγής και Κοστολόγησης)

97

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ, ΤΡΙΦΤΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΠΛΟΙΠΟΙΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

98

HB BODY ΑΒΕΕ

SENIOR VIDEO CREATORS/MOTION DESIGNERS, MARKETING COMMUNICATION MANAGER, HUMAN RESOURCES GENERALIST, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΧΗΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

99

EUROCO SΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΚΕΠΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ,
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ

100

MOTOWAY - THE WORLD OF MOTORCYCLE

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ MARKETING), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ),
WEB DEVELOPERS

101

KLEFER AΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ MHXANIKOI, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

102


ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

103

TSOKANOS ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ-ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ B2B, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ( ηλεκτρονικά συστήματα, γνώση ERP SOFTONE)

104

FIELDOO (FIRST RUNNER ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΑΕ)

ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – PROMOTION (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΙΛΚΙΣ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ),
ΠΩΛΗΤΕΣ, MERCHANDISERS, AREA MANAGERS
(ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ)

105

BSK

ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΗΣ

106

ΑΚΡΑΘΩΣ Α.Ε. Akrathos Beach Hotel

ΜΑΓΕΙΡΟΙ Β ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ - RUNERS, ΚΡΕΟΠΩΛΗΔΕΣ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - RECEPTION, ΓΚΡΟΥΜ - BELL BOY, ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ - SERVICE BAR, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, BARTENDERS - BARISTAS

107

PYRAMIS ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ R&D, MHXANIKOI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

108

ANATOLIA HOSPITALITY NEW AE

GROOMS, BELL BOYS, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

109

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ AE

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, MACHINE LEARNING ENGINEER (εφαρμογές ΑΙ σε NLP και PYTHON), AI BUSINESS ANALYST, LOGISTICS ASSOCIATE

110

ΑΜΜΩΝ ΖΕΥΣ

ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΜΑΡΩΤΟΙ, ΥΠΑΛΛΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ SPA

111

ΜΑΚΙΟΣ

ΚΑΛΟΧΩΡΙ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ/PICKERS, ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ε, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΤΤΙΚΗ): ASSISTANT WAREHOUSE MANAGER, CUSTOMER SERVICE ASSISTANT MANAGER, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

112

DION SA

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

113

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗ Α.Ε. - HOTEL KRIOPIGI


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α,Β,Γ, ΜΠΑΡΜΕΝ, ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΜΑΡΩΤΟΙ, MASSAGE THERAPISTS, ANIMATORS

114

Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΒΕΕ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - G.SAMARAS S.A.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ CNC, ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

115

ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΝΤΕΜΠΟΖΙΔΗ

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ BAR, SERVICE, PDA, ΚΟΥΖΙΝΑ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ: ΠΙΤΣΑΔΟΡΟΙ, ΚΡΕΠΑΔΟΡΟΙ, ΨΗΣΤΕΣ, ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΔΕΣ, ΤΥΛΙΧΤΕΣ

116

ΣΕΛΝΤΙ ΜΕΓΚΑΝΕΤ ΑΕ

SOFTWARE DEVELOPERS, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ SOFTWARE, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

117

ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ

FRONT OFFICE, SERVICE, HOUSEKEEPING

118

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΕΥΑΜΑΡΙ)

ΟΔΗΓΟΙ, ΠΩΛΗΤΕΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ,
ΠΩΛΗΤΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ EX-VAN, ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ,
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ,
ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ, ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

119

DK HOSPITALITY (ΝΑΞΟΣ)

ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΒΟΗΘΟΙ SERVICE, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, HOUSEKEEPERS, ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (RECEPTIONISTS), ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

120

UP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΗΤΕΣ

121

SKIATHOS PALACE HOTEL & ALKYON HOTEL

OPERATIONS FB SUPERVISOR, SALES & REVENUE MANAGER, IT MANAGER, RESERVATIONS AGENTS, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, BARMEN, ΜΑΓΕΙΡΟΙ Α & Β, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, BARISTAS ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - BEACH BAR, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ - BEACH BAR, MAΣΕΡ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ, POOL BOYS & SERVICE ΠΙΣΙΝΑΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ - ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ, ΟΔΗΓΟΙ

122

DOPPLER

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ, ΡΩΣΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΙΣΠΑΝΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

123

PFIZER

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες που αναζητούν δουλειά και σε όσους ψάχνουν μία διαφορετική επαγγελματική πορεία:

  • να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με εκπροσώπους των επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό,
  • να διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς που τους ενδιαφέρουν,
  • να ενημερωθούν για το εύρος των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και τις ειδικότητες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις και
  • να συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ), καθώς και να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια συμβουλευτικής από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με τις εξής θεματικές:

  • Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;
  • Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη;
  • Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;
  • Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Οι επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας τις οποίες διαθέτουν, να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά από τους υποψηφίους και να αναδείξουν σε πολύ σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχει η κάθε εταιρεία.

Η εκδήλωση δίνει επίσης τη δυνατότητα σε όσους προσέλθουν να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους δεξιοτήτων, καθώς και να παρακολουθήσουν δράσεις που διοργανώνουν οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ στον ιστότοπο: www.dypa.gov.gr.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ΜΕΜΜΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/memme.

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