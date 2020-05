Ρεπορτάζ Newsbomb.gr για καφετέριες: Μόνο με ντελίβερι και take away λειτουργούν τα καφέ

Είναι πολύ λυπηρή η εικόνα των κλειστών καφετεριών, οι άδειες παρατημένες καρέκλες, τα εγκαταλελειμμένα που άλλοτε έσφυζαν από κόσμο...

Τα μαγαζιά με τραπεζοκαθίσματα έχουν απαγορευτεί, μπορούν όμως να λειτουργούν ως delivery. Τα ντελίβερι έχουν την ... «τιμητική» τους ενώ ανοιχτά είναι τα μαγαζιά που παρέχουν δυνατότητα take away.

Στα take away καταστήματα δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι από 5 όρθιοι πελάτες στη σειρά που εξυπηρετούνται άμεσα (take away) ανάλογα με τα τετραγωνικά του κάθε μαγαζιού.

Τα πράγματα θα είναι δύσκολα κυρίως για όσους έχουν μικρά μαγαζιά για καφε καθώς θα αναγκαστούν να περιορίσουν τον αριθμό των τραπεζοκαθιμάτων στα μισά εκτιμούν άνθρωποι της αγοράς.

Πάντως σύμφωνα με τους επιστήμονες δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κορονοϊός μπορεί να μεταδοθεί από τα τρόφιμα ή από τις συσκευασίες τροφίμων.

Στα καφέ εξειδικεύονται μία σειρά από κανονισμούς, περιορισμούς και συστάσεις.

Όλοι οι εργαζόμενοι φορούν μάσκα και γάντια και οι αποστάσεις που κρατάνε μεταξύ τους οι πελάτες είναι στα 2 μέτρα.

Ακόμη και όσοι κάνουν delivery υποχρεωτικά φοράνε μάσκα και γάντια. Οι εργαζόμενοι αλλάζουν τακτικά τα γάντια τους και χρησιμοποιούν και αντισηπτικά.

Μάλιστα όπως είπαν στο Newsbomb.gr υπεύθυνοι καφετεριών «αρκετοί πελάτες φοράνε και οι ίδιοι μάσκα, γνωρίζουν από μόνοι τους ότι πρέπει να κρατούν τις αποστάσεις και αποφεύγουν να πληρώνουν με μετρητά».

«Είναι μία νέα πραγματικότητα αυτή που ζούμε όλοι. Ωστόσο το προσωπικό συνεχίζει και εξυπηρετεί τους πελάτες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο».

Από την πλευρά τους οι πελάτες είπαν «σίγουρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ο καφές είναι κάτι που δεν κόβεται. Ωστόσο, για λίγο καιρό θα πρέπει να τον παίρνουμε μαζί μας και όχι να τον απολαμβάνουμε σε τραπέζι με παρέα. Το προσωπικό είναι πολύ φιλικό και εξυπηρετικό» είπε.

«Δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου χωρίς να πιω το πρωί καφέ. Το κακό δεν είναι για τις εργάσιμες μέρες καθώς και τότε έπαιρνα τον καφέ στο χέρι, αλλά τα Σαββατοκύριακα που με φίλους πηγαίναμε σε καφετέριες, εκεί μας έχει λείψει» είπε μία κυρία στο Newsbomb.gr.

Επτά στάδια περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης επανεκκίνησης της οικονομίας, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Χθες 4 Μαΐου, άνοιξαν σιγά σιγά κάποια μαγαζιά.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα την 1η Ιουνίου επαναλειτουργούν τα εστιατόρια - και οι καφετέριες, με απόσταση 2 μέτρων και 4 ατόμων ανά τραπέζι.

Με αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα και με μέτρα προστασίας θα ανοίξουν εστιατόρια, μπαρ και καφετέριες.

Τα καφέ θα είναι δεύτερα στη σειρά των επιχειρήσεων που θα ανοίξουν, ενώ προτεραιότητα θα έχουν όσες καφετέριες διαθέτουν εξωτερικό χώρο.

Αποστάσεις μεταξύ τραπεζιών και πελατών, αλλά και εργαζόμενοι που θα σερβίρουν τον καφέ με μάσκα και γάντια, είναι στα σχέδια της κυβέρνησης.

Αν και επίσημες ανακοινώσεις για το άνοιγμα των καταστημάτων δεν έχουν γίνει ακόμα οι ιδιοκτήτες δηλώνουν έτοιμοι για την επόμενη μέρα, που όμως εκτιμούν ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα.

Αλλάζουν τα τραπεζοκαθίσματα ώστε να έχουν απόσταση μεταξύ τους 1.5 μέτρο ενώ ταυτόχρονα εξοπλίζονται με μάσκες, γάντια και αντισηπτικά για το προσωπικό τους με στόχο την προστασία των εργαζομένων και των πελατών τους.

O υφυπουργός Ανάπτυξης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν νωρίτερα εστίαση, εμπορικά και εσωτερικοί χώροι.

Όπως τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (05/05) στο MEGA. μετά τις 18 Μαΐου θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για την εστίαση. Εκτίμησε ότι οι οριστικές αποφάσεις για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας θα ληφθούν μετά το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, δηλαδή μετά τις 18 Μαΐου.

Ο υφυπουργός σημείωσε μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την πιθανότητα να ανοίξουν νωρίτερα και τα εμπορικά κέντρα και ότι εξετάζεται να λειτουργήσουν και εσωτερικοί χώροι υπό τη μορφή ημιυπαίθριων.

«Πρωταρχικό ρόλο και αξία έχει η δημόσια υγεία, επομένως θα πρέπει να μετρήσουμε το πρώτο βήμα που έγινε χθες, στη συνέχεια το δεύτερο βήμα που θα ξεκινήσει στις 11 Μαΐου και μετά θα αποφασίσουν οι ειδικοί αν μπορούμε να φέρουμε την εστίαση νωρίτερα» διευκρίνισε ο κ. Παπαθανάσης.

Σχετικά με τους όρους λειτουργίας, διευκρίνισε ότι στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι η εστίαση να ανακτήσει τη δυναμική που είχε πριν, δηλαδή να καλύψει τα τ.μ. και να έχει πάλι τους πελάτες που είχε.

Ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στις σχετικές συζητήσεις που γίνονται με τους δήμους και την ΚΕΔΕ ώστε να δοθούν παραπάνω τ.μ. σε δημόσιους χώρους και πεζοδρόμια, χωρίς επιπλέον χρέωση.

«Ακόμη και στο οδόστρωμα μπορεί να βρεθεί χώρος» είπε ο κ. Παπαθανάσης, «όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες».

Ταυτόχρονα, επεσήμανε, εξετάζεται να λειτουργήσουν και εσωτερικοί χώροι υπό τη μορφή ημιυπαιθρίων.

