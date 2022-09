Μεταμόσχευση πνευμόνων χρειάζεται 4χρονο αγοράκι – Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Τη στήριξή μας σε ένα παιδί που την χρειάζεται, καλούμαστε να δώσουμε όλοι όσοι μπορούμε.

Ο λόγος για τον μικρό Γιώργο-Ταξιάρχη Παϊτέρη, που χρειάζεται μεταμόσχευση πνευμόνων, καθώς πάσχει από αναπνευστική ανεπάρκεια από όταν ήταν μόλις 15 μηνών.

Το παιδί «έζησε» κυριολεκτικά σχεδόν έναν χρόνο σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας καθημερινά μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όμως σήμερα καλείται να δώσει την μεγαλύτερη του μάχη, καθώς πρέπει να μεταβεί στη Ρώμη για μεταμόσχευση πνευμόνων.

Συτή τη φορά μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε, μέσω του σωματείου «Παιδική Χαρά», που έχει ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς, ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η οικογένεια του: «Παρακαλούμε πολύ όποιον μπορεί να βοηθήσει να σώσουμε το αγόρι μας! Η παραμικρή βοήθεια είναι πολύτιμη, είτε οικονομική είτε μια κοινοποίηση θα φανεί πολύ χρήσιμη, διότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο και κρίνεται η ζωή του παιδιού μας! Ο Γιώργος-Ταξιάρχης το μόνο που έχει ζήσει είναι το μοναχικό δωμάτιο ενός νοσοκομείου, βλέπει τα άλλα παιδάκια να παίζουν αλλά εκείνος δεν μπορεί να ακολουθήσει! Ξέρουμε πως το κόστος είναι μεγάλο και είναι δύσκολες εποχές για όλους αλλά το παιδί μας έχει την ευκαιρία να γίνει καλά και πιστεύουμε πως αξίζει να βοηθήσουν όλοι».

Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους λογαριασμούς που ανοίχτηκαν για τον σκοπό αυτόν:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Κατά την κατάθεση, ως αιτιολογία γράφουμε τη φράση «ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ» και προσθέτουμε το ονοματεπώνυμό μας, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες αποδείξεις για τη δωρεά.

PayPal https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσουμε με την ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς.