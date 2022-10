Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Συγκλόνισε όλη τη χώρα - Σήμερα το ύστατο χαίρε

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Σήμερα η κηδεία του Ολυμπιονίκη - Σε δημοπρασία τα δύο αργυρά ολυμπιακά μετάλλια που είχε κερδίσει - Το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά του

Σήμερα στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης θα τελεστεί η κηδεία του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, του Έλληνα Ολυμπιονίκη που πέθανε σε ηλικία 42 ετών, νικημένος από μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου και βύθισε σε πένθος ολόκληρη τη χώρα.

Η ανάρτηση για την κηδεία του Νικολαΐδη

Αποχαιρετούμε τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό, θείο, φίλο και σύντροφο Αλέξανδρο Νικολαΐδη, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, αύριο Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Η σορός θα εκτίθεται προς χαιρετισμό στον Ιερό Ναό από τις 15.00.

Θα ακολουθήσει η εξόδιος ακολουθία στις 16.00 και κατόπιν ο ενταφιασμός στα Κοιμητήρια του Φιλύρου Θεσσαλονίκης.

Θερμή παράκληση της οικογένειας, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές εις μνήμην του στα παρακάτω ευαγή ιδρύματα:

Φλόγα- Σύλλογος Γονέων Παίδων Με Νεοπλασματική Ασθένεια

Alpha Bank – GR8001401120112002002011686 Eurobank – GR6602600630000460100128261

Εθνική Τράπεζα – GR2501101920000019248000010

Τράπεζα Πειραιώς – GR6301720150005015020641423 Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία: Τηλ. Γραμματείας Διοίκησης: 2132013121 – Αίτημα για δωρεά μόνο με e-mail, όπου θα αναφέρει πού θα γίνει η δωρεά (γενικά στο νοσοκομείο ή σε συγκεκριμένο τμήμα): ceo@paidon-agiasofia.gr

ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων

Θεσσαλονίκη: IBAN: GR57 0140 7090 7090 0200 2009 353 BIC: CRBAGRAAXXX

Αθήνα: IBAN: GR06 0140 1420 1420 0200 2008 979 BIC: CRBAGRAAXXX

Σε δημοπρασία τα μετάλλιά του για να σωθούν παιδιά

Ο ίδιος, μάλιστα, δείχνει το μεγαλείο ψυχής που διέθετε αποφασίζοντας να βγουν σε δημοπρασία τα δύο αργυρά ολυμπιακά μετάλλια που είχε κερδίσει και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά του.

«Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία, αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η γενναία μάχη με τον καρκίνο

Ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Οκτωβρίου 1979 ερχόμενος από μια οικογένεια μέσα στον αθλητισμό. Εμπνευσμένος από τον πατέρα του μπήκε στον κόσμο του Tae Kwo Do σε ηλικία τριών ετών. Η γυμναστική τον κέρδισε και στις σπουδές, καθώς επέλεξε τη Φυσική Αγωγή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ενώ στο επάγγελμα του ήταν Πυροσβέστης.

Ο αθλητής έδωσε αγώνα για δύο χρόνια με ένα σπάνιο τύπο καρκίνου, το καρκίνωμα nut.

Το «καρκίνωμα nut», είναι ένας σπάνιος κακοήθης όγκος με άγνωστη προέλευση. Η εμφάνιση του γίνεται στα όργανα μέσης γραμμής, ονομάζεται επίσης «καρκίνος μέσης γραμμής»

O διευθυντής της θωρακοχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Υγεία, Κοσμάς Ηλιάδης, μίλησε για τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη και εξήγησε τον δυνατό και τελευταίο αγώνα που έδωσε ο αθλητής.

«Είναι ένας πολύ επιθετικός τύπος καρκίνου, ο οποίος δυστυχώς δεν υπακούει στις υπάρχουσες θεραπείες και γενικώς έχει πιο δύσκολη αντιμετώπιση από άλλες μορφές», υπογράμμισε στο GRTimes.

Σύμφωνα με τον γιατρό ο καρκίνος ήταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο μέσα στον θώρακα. Αρχικά έκανε θεραπείες και στη συνέχεια χειρουργήθηκε. Η επέμβαση πήγε καλά, ωστόσο κάποια κύτταρα είχαν πάει ήδη σε άλλες θέσεις με αποτέλεσμα να υπάρξει μετάσταση. Του δόθηκαν θεραπείες που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη. «Το πάλεψε δύο χρόνια, διάστημα στο οποίο πρόλαβε να γνωρίσει την κόρη του», τόνισε ο κ. Ηλιάδης.

Ο Νικολαίδης αντιμετώπισε την ασθένειά του «Λεβέντικα, όπως αντιμετώπιζε τη ζωή και τον αθλητισμό. Με εξαιρετική συμπαράσταση από τη σύζυγο και τους γονείς του».

Η οικογένειά του ήταν πραγματικά «δεμένη» και δίπλα του μέχρι το τέλος.

Η μετα-θανάτια ανάρτηση που «ράγισε» καρδιές

Ο θάνατος του Ολυμπιονίκη έγινε γνωστός μέσα από δικιά του μετα-θανάτια ανάρτηση στο Facebook, όπου γνωστοποίησε τον λόγο που πέθανε, το νόημα της ζωής για εκείνος αλλά έκανε γνωστή και την τελευταία του επιθυμία.

Ο Νικολαΐδης αποφάσισε να βάλει σε δημοπρασία τα δύο Ολυμπιακά αργυρά του μετάλλια και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά του.

«Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία, αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου», έγραφε η ανάρτησή του στο Facebook, όπου γνωστοποιούσε τον θάνατό του.

Αντίο, Αλέξανδρε...

Ολυμπιακοί Αγώνες και σημαντικές αγωνιστικές στιγμές

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 υπέστη κάταγμα στην κνημιαία ακρολοφία, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για δύο χρόνια.

Σε ηλικία τότε 21 ετών ο μεγάλος αθλητής με ύψος 2.01 λύγισε και μαζί του «έσπασε» όλη η Ελλάδα.

Επανήλθε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στη διοργάνωση αυτή, αγωνίστηκε στην κατηγορία των +80 κιλών και έφθασε μέχρι τον τελικό, που έγινε στις 29 Αυγούστου του 2004. Στον τελικό ηττήθηκε από τον Νοτιοκορεάτη Μουν Ντάε-σανγκ με νοκ άουτ στον πρώτο γύρο, με αποτέλεσμα να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο.

Για την ξεχωριστή εμπειρία της συμμετοχής του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όπου αγωνίστηκε σε ένα κατάμεστο από Έλληνες στάδιο, είχε μιλήσει το 2021 στην εκπομπή «Φλόγα μέσα μας».

Το 2008, στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Ρώμη και προηγήθηκε χρονικά κατά 3 μήνες των Ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνου, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των +87 κιλών στον τελικό με τον Γάλλο πρωταθλητή Πασκάλ Ζεντίλ.

Η επόμενη συμμετοχή του σε Ολυμπιακούς Αγώνες πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2008 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο. Ο Νικολαΐδης στις 23 Αυγούστου του 2008 προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό (στην κατηγορία των +80 κιλών), όπου όμως γνώρισε και πάλι την ήττα στις λεπτομέρειες (5-4) από τον Νοτιοκορεάτη Τσα Ντονγκ-Μιν, κατακτώντας για ακόμα μια φορά το αργυρό μετάλλιο.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο, ήταν σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής, όμως αποκλείστηκε νωρίς και δεν διεκδίκησε μετάλλιο.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2012

Το 2013 κατέκτησε το αργυρό και πάλι μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στη Μερσίνη της Τουρκίας.

Στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των +87 κιλών, χάνοντας στον ημιτελικό από τον Αζέρο Ταβαγκούλ Μπαϊράμοβ

Σημαντικές διακρίσεις του Αλέξανδρου Νικολαΐδη

2013 Μεσογειακοί Αγώνες 2ος Αργυρό μετάλλιο 2010 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 3ος Χάλκινο μετάλλιο 2009 Παγκόσμιο πρωτάθλημα 5ος 2008 Ολυμπιακοί Αγώνες 2ος Αργυρό μετάλλιο 2008 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 1ος Χρυσό μετάλλιο 2004 Ολυμπιακοί Αγώνες 2ος Αργυρό μετάλλιο 2004 Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα 1ος Χρυσό μετάλλιο 1998 Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 3ος Χάλκινο μετάλλιο 1998 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 5ος 1997 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων 1ος Χρυσό μετάλλιο 1997 Μεσογειακοί Αγώνες 2ος Αργυρό μετάλλιο 1996 Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων 1ος Χρυσό μετάλλιο 1996 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων 1ος Χρυσό μετάλλιο

Δώρα Τσαμπάζη: Η γυναίκα της ζωής του

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης ήταν παντρεμένος με τη γνωστή δημοσιογράφο Δώρα Τσαμπάζη. Ο γάμος τους έγινε στις 9 Ιουλίου του 2016.

Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγοράκι δύο ετών και ένα κοριτσάκι πέντε ετών.

Οι δυο τους ήταν πολύ ευτυχισμένοι και συνήθιζαν να ανεβάζουν αναρτήσεις εκφράζοντας ο ένας την αγάπη του για τον άλλον. Στην τελευταία τους κοινή φωτογραφία η σύζυγός του είχε ανεβάσει και μια φωτογραφία γράφοντας «Never above you. Never below you. Always beside you».

Μετά τον θάνατό του, η Δώρα ανέβασε μια σπαρακτική ανάρτηση εμπνευσμένη από το γνωστό ποίημα «Το Μονόγραμμα» του Οδυσσέα Ελύτη, προκαλώντας συγκίνηση σε όποιον τη διάβαζε.

«Ποιός μιλεί στα νερά και ποιός κλαίει – ακούς; Ποιός γυρεύει τον άλλο, ποιός φωνάζει – ακούς; Είμ’ εγώ που φωνάζω κι είμ’ εγώ που κλαίω, μ’ ακούς. Σ΄αγαπώ, σ’ αγαπώ, μ’ ακούς»

