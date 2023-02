Στο νοσοκομείο η Μαρία Ναυπλιώτου - Τι συνέβη

Η ηθοποιός ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας της καθώς και για το γεγονός ότι δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο θέατρο μέχρι την επόμενη Τετάρτη 8/2.

Μέσα από το νοσοκομείο ανέβασε ένα βίντεο η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου όπου ενημερώνει τους ακολούθους της ότι λόγω ενός ξαφνικού προβλήματος υγείας δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο θέατρο μέχρι την επόμενη Τετάρτη 8/2.

Όπως ανέφερε, υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης χολής και ζήτησε συγγνώμη από όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια για την παράσταση στην οποία συμμετέχει.

«Σας μιλάω από το νοσοκομείο, ήρθα με οξύ κοιλιακό άλγος, έκανα επέμβαση αφαίρεσης χολής. Δυστυχώς τις επόμενες μέρες δεν θα μπορέσω να είμαι πάνω στη σκηνή, λυπάμαι πολύ για την αναστάτωση που θα έχετε όσοι έχετε αγοράσει εισιτήρια. Εάν και πιστεύω πραγματικά τη φράση Show must go on, σωματικά δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, την Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να προβλέψω και να αποτρέψω. Λυπάμαι πολύ, Ανυπομονώ να είμαστε πάλι κοντά σύντομα» είπε.