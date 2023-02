Σεισμός Τουρκία: Σαρώνει το διαδίκτυο η digital art φωτογραφία με τον Έλληνα της ΕΜΑΚ και το παιδάκι

Ο Υποστράτηγος ε.α. της Πυροσβεστικής Παναγιώτης Κοτρίδης δημιούργησε μια digital art εικόνα για να τιμήσει τους συναδέλφους τους που δίνουν αγώνα, μετά τον σεισμό στην Τουρκία.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες μια εικόνα που δημιουργήθηκε με digital μέσα από τον Υποστράτηγος ε.α. της Πυροσβεστικής Παναγιώτη Κοτρίδη.

Ο ίδιος ανήρτησε την εικόνα στα social media για να τιμήσει τους συναδέλφους του που δίνουν μάχη στα συντρίμμια στην Τουρκία και για να στείλει ένα μήνυμα για τις τιτάνιες προσπάθειες της ΕΜΑΚ.

Η συγκλονιστική digital art εικόνα απεικονίζει έναν άνδρα της ΕΜΑΚ να κρατάει στην αγκαλιά του ένα παιδάκι, το οποίο έχει ανασύρει από τα χαλάσματα.

Στη λεζάντα έγραψε:

«Για να τιμήσω τους συναδέλφους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για τη διάσωση των πληγέντων από τους σεισμούς της Τουρκίας, έφτιαξα αυτή τη φωτογραφία.

“ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΓΙΑ ΣΕΝΑ”.

“I AM HERE FOR YOU”

“SENİN İÇİN BURADAYIM”»